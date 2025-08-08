Halálos baleset történt Újpesten

Halálos baleset történt Újpest-központban – írja az Újpesti Hírmondó a Facebookon.

A baleset miatt a 12-es és 14-es villamosok nem járnak Újpest-központ és Angyalföld kocsiszín között.

Az egyik Facebook hozzászóló szerint ezen a szakaszon nem egyedi az eset, a kommentelő azt írja: „borzasztó, sajnos itt, sokszor van baleset”.

Nyitókép: Újpesti Hírmondó Facebook-oldala