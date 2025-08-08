Halálos baleset történt Újpesten

Meglepő állítást tett a bringások első embere: „Tragédiát okozna a kötelező sisakviselés bevezetése”
Kürti Gábor reagált az elmúlt napok baleseteire.
A baleset miatt a 12-es és 14-es villamosok közlekedése szünetel Újpest-központ és Angyalföld kocsiszín között.
Halálos baleset történt Újpest-központban – írja az Újpesti Hírmondó a Facebookon.
A baleset miatt a 12-es és 14-es villamosok nem járnak Újpest-központ és Angyalföld kocsiszín között.
Az egyik Facebook hozzászóló szerint ezen a szakaszon nem egyedi az eset, a kommentelő azt írja: „borzasztó, sajnos itt, sokszor van baleset”.
