08. 08.
péntek
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

villamos Újpest baleset

Halálos baleset történt Újpesten

2025. augusztus 08. 09:56

A baleset miatt a 12-es és 14-es villamosok közlekedése szünetel Újpest-központ és Angyalföld kocsiszín között.

2025. augusztus 08. 09:56
Halálos baleset történt Újpest-központban – írja az Újpesti Hírmondó a Facebookon

A baleset miatt a 12-es és 14-es villamosok nem járnak Újpest-központ és Angyalföld kocsiszín között.

Az egyik Facebook hozzászóló szerint ezen a szakaszon nem egyedi az eset, a kommentelő azt írja: „borzasztó, sajnos itt, sokszor van baleset”.

Nyitókép: Újpesti Hírmondó Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Swansea2688
2025. augusztus 08. 11:21
Hála az aprólékos tájékoztatásnak, megtudtam a nagy büdös semmit.
Locomotive
2025. augusztus 08. 10:22
Köszönjük a minden részletre kiterjedő hírt. Azt hiszem, mindent megtudhattunk eme tartalmas, felvilágosító erejű hír olvastán.
