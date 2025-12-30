Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mjällby AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros FTC

Ez a hír mindent megváltoztathat Varga ügyében – válogatott futballista iránt érdeklődik a Fradi

2025. december 30. 13:39

Friss hírek érkeztek az Üllői útról. A Fradi Svédországból igazolna középhátvédet, miközben az athéni AEK cáfolta, hogy Varga Barnabás a kiszemeltjei között szerepelne.

2025. december 30. 13:39
null

Hétfőn a Nemzeti Sportra hivatkozva mi is beszámoltunk arról, hogy a 13-szoros görög bajnok, a helyi élvonalban jelenleg is listavezető AEK Athén érdeklődik a Ferencváros csatára, Varga Barnabás iránt. A hír kapcsán a Novasports című görög portál megkereste az athéni klubot, amelytől határozottan tagadták, hogy képben lenne náluk a magyar válogatott támadó – szúrta ki a zöld-fehérek szurkolói oldala, az ulloi129.hu.

Abdullahj Iqbal, Ferencváros, FTC, Fradi, Mjällby
Abdullah Iqbal a hírek szerint ott van a Fradi kiszemeltjei között (Fotó: Facebook / Mjällby AIF)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ugyancsak az FTC-vel kapcsolatos hír, hogy a klub a dán sajtóban megjelent információk szerint szerződtetné a svéd bajnok Mjällby koppenhágai születésű pakisztáni válogatott középhátvédjét, Abdullah Iqbalt. A 23 éves, 192 centiméter magas játékos másik kérője a belga Gent.

Iqbal a szakemberek szerint 

  • a modern kor kívánalmainak megfelelő belső védő, akinek a játékát a higgadtság és a magabiztosság jellemzi. 
  • Játékügyes futballistának tartják, ezért a labdakihozataloknál és a támadásépítéseknél is hasznos. 
  • Dominálja a fejpárbajokat, jól átlátja a játékot, fizikailag erős.

Az ulloi129 ez utóbbi hírrel kapcsolatban megjegyzi, 

úgy tudják, a játékos valóban ismert a klub megfigyelői számára.

 

A Transfermarkt adatbázisa szerint Iqbal szerződése 2028 végéig érvényes a Mjällbynél, az értékét kétmillió euróra becsülik.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
UgyeletesFoApolo
2025. december 30. 14:00
Semmit nem fog ez a hír megváltoztatni, max annyit, hogy az olvasók megunják a bulvárkurvákat és itt fognak hagyni.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. december 30. 13:43
Barni most már csinálja végig az EL szezont..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!