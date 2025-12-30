Ez a hír mindent megváltoztathat Varga ügyében – válogatott futballista iránt érdeklődik a Fradi

Hétfőn a Nemzeti Sportra hivatkozva mi is beszámoltunk arról, hogy a 13-szoros görög bajnok, a helyi élvonalban jelenleg is listavezető AEK Athén érdeklődik a Ferencváros csatára, Varga Barnabás iránt. A hír kapcsán a Novasports című görög portál megkereste az athéni klubot, amelytől határozottan tagadták, hogy képben lenne náluk a magyar válogatott támadó – szúrta ki a zöld-fehérek szurkolói oldala, az ulloi129.hu.

Abdullah Iqbal a hírek szerint ott van a Fradi kiszemeltjei között (Fotó: Facebook / Mjällby AIF)