Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Friss hírek érkeztek az Üllői útról. A Fradi Svédországból igazolna középhátvédet, miközben az athéni AEK cáfolta, hogy Varga Barnabás a kiszemeltjei között szerepelne.
Hétfőn a Nemzeti Sportra hivatkozva mi is beszámoltunk arról, hogy a 13-szoros görög bajnok, a helyi élvonalban jelenleg is listavezető AEK Athén érdeklődik a Ferencváros csatára, Varga Barnabás iránt. A hír kapcsán a Novasports című görög portál megkereste az athéni klubot, amelytől határozottan tagadták, hogy képben lenne náluk a magyar válogatott támadó – szúrta ki a zöld-fehérek szurkolói oldala, az ulloi129.hu.
Ugyancsak az FTC-vel kapcsolatos hír, hogy a klub a dán sajtóban megjelent információk szerint szerződtetné a svéd bajnok Mjällby koppenhágai születésű pakisztáni válogatott középhátvédjét, Abdullah Iqbalt. A 23 éves, 192 centiméter magas játékos másik kérője a belga Gent.
Iqbal a szakemberek szerint
Az ulloi129 ez utóbbi hírrel kapcsolatban megjegyzi,
úgy tudják, a játékos valóban ismert a klub megfigyelői számára.
A Transfermarkt adatbázisa szerint Iqbal szerződése 2028 végéig érvényes a Mjällbynél, az értékét kétmillió euróra becsülik.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert