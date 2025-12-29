Ft
12. 29.
hétfő
Új kérő a láthatáron: 13-szoros bajnokcsapat vinné Varga Barnabást

2025. december 29. 17:37

A Nemzeti Sport úgy tudja, Görögországból érdeklődnek a válogatott csatár iránt. A hírek szerint az AEK Athén vetett szemet Varga Barnabásra.

2025. december 29. 17:37
Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak adott évértékelő interjújában elmondta, megfelelő ajánlat esetén a télen eladják a labdarúgócsapat magyar válogatott csatárát, a hónapok óta kirobbanó formának örvendő Varga Barnabást. A 31 éves támadót korábban már összeboronálták egy szaúd-arábiai klubbal, a török sajtó pedig a helyi élvonalban szereplő Samsunsporral hozta szóba, most pedig újabb kérő tűnt fel a láthatáron.

Varga Barnabás iránt a görög bajnokság éllovasa érdeklődik (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A Nemzeti Sport görögországi információi szerint Varga iránt a 13-szoros görög bajnok AEK Athén érdeklődik. A fővárosi együttes tizenöt forduló után vezeti a helyi bajnokságot, a Konferencia Ligában pedig az alapszakasz harmadik helyezettjeként automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe. 

A gárdát a nyár óta a Videoton korábbi vezetőedzője, Marko Nikolics irányítja.

A csapat első számú centere jelenleg a szerb Luka Jovics, aki a Real Madridban is futballozott, ebben az idényben pedig a Milan kölcsönjátékosaként szerepel az AEK-nál.

Az athéni klubnál Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián személyében korábban három magyar labdarúgó játszott – emlékeztet a Nemzeti Sport.

Varga Barnabás jelenleg Dubajban pihen

Varga – aki jelenleg Dubajban tölti a szabadságát Szappanos Péter társaságában – a mostani szezonban klub és válogatott szinten eddig 

  • 25 gólt 
  • és 5 gólpasszt 

jegyzett. Értékét a Transfermarkt hárommillió euróra becsüli, a szerződése 2027 nyaráig szól a Ferencvárosnál.

Nyitókép: fradi.hu

 

