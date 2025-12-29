Új kérő a láthatáron: 13-szoros bajnokcsapat vinné Varga Barnabást

Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak adott évértékelő interjújában elmondta, megfelelő ajánlat esetén a télen eladják a labdarúgócsapat magyar válogatott csatárát, a hónapok óta kirobbanó formának örvendő Varga Barnabást. A 31 éves támadót korábban már összeboronálták egy szaúd-arábiai klubbal, a török sajtó pedig a helyi élvonalban szereplő Samsunsporral hozta szóba, most pedig újabb kérő tűnt fel a láthatáron.

Varga Barnabás iránt a görög bajnokság éllovasa érdeklődik (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A Nemzeti Sport görögországi információi szerint Varga iránt a 13-szoros görög bajnok AEK Athén érdeklődik. A fővárosi együttes tizenöt forduló után vezeti a helyi bajnokságot, a Konferencia Ligában pedig az alapszakasz harmadik helyezettjeként automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe.