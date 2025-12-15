Befutott az első ajánlat a Fradi magyar válogatott játékosáért – nem is akárhonnan

– fogalmaz a portál.

A 31 éves magyar válogatott támadó élete formájában futballozik az idei kiírásban: klubcsapatában 28 meccsen 20 gólnál és 5 gólpassznál jár, a magyar válogatottban pedig 5 alkalommal volt eredményes a novemberben véget érő világbajnoki selejtezősorozatban. Fejjátéka egyedülálló és – talán nem túlzás kijelenteni – Európában rettegett, ezért inkább az szolgálna meglepetéssel, ha nem lennének kérői a januári átigazolási időszakban.

Ügynöke, Paunoch Péter ezt nyilatkozta vele kapcsolatban a közelmúltban: „Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban.” A menedzser szerint ügyfele egy ponton elfáradt, de azóta „összeszedte magát, végigharcolja a hátralévő egy találkozót, aztán a többiről ráérnek januárban beszélni.”

A szurkolók többsége úgy érzi – amennyiben helytállóak az Öltözőn Túl értesülései –, Varga nem utasíthatja vissza a szaúdiak ajánlatát – a kérdés sokkal inkább az, a Ferencváros fogja-e. Álljon itt néhány hozzászólás a drukkerek részéről: