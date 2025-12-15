Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen Szaúd-­Arábia Fradi DVSC Ferencvárosi Torna Club Varga Barnabás FTC

Befutott az első ajánlat a Fradi magyar válogatott játékosáért – nem is akárhonnan

2025. december 15. 10:07

A magyar fociügyekben jártas portál értesülései szerint a szaúdi első osztály egyik meghatározó klubja konkrét ajánlatot nyújtott be a Ferencvárosnak. Az arabok az FTC kirobbanó formában futballozó magyar válogatott támadóját, Varga Barnabást vinnék.

2025. december 15. 10:07
null

Idénybeli negyedik vereségét szenvedte el vasárnap a Ferencvárosi Torna Club a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A 17 forduló alatt a Fradi már 20 vesztett pontnál jár, de még így is második, így a címvédése féltávnál nem forog kockán. Az Európa-ligában menetelő zöld-fehérek esetében mindig az a kérdés, a több frontos terhelés milyen hatással van rájuk itthon, ahol az utóbbi években kedvükre nyerik az NB I-et. Az FTC-t az utóbbi tizenegy évben három riválisának sikerült letaszítania a trónról: 2014-ben a Debrecennek, 2015-ben és 2018-ban az azóta már a másodosztályba süllyedő Videotonnak, 2017-ben pedig az egy ideje szintén NB II-es Budapest Honvédnak. 

VARGA Barnabás, FTC, Fradi, Ferencváros, Szaúd-Arábia
Varga Barnabás: a hírek szerint olyan országból érkezett ajánlat a Fradi-csatárért, hogy a szurkolók azonnal elengednék

Ezt is ajánljuk a témában

Varga Barnabás degeszre keresheti magát az araboknál a szurkolók szerint

A második számú kontinentális versenysorozatban nyújtott kiemelkedő teljesítménye, és világhírű edzője, Robbie Keane révén talán a megszokottnál is nagyobb figyelem övezi a magyar rekordbajnokot, amelynek több játékosa is kapós lett a piacon. Ahogy azt a Mandiner is megírta nemrégiben, az együttes brazil védekező középpályása, Júlio Romao iránt a 2024-es Libertadores-kupa-győztes Botafogo érdeklődik Brazíliából, miközben Ibrahim Cissé, Cebrail Makreckis és Tóth Alex távozására is esély van.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A legnagyobb érvágás ugyanakkor mégiscsak Varga Barnabás távozása lenne, akiért 

a hírek szerint befutott egy ajánlat az Üllői útra.

Nem is akárhonnan, hanem Szaúd-Arábiából, a magyar fociügyekben általában jól értesült Öltözőn Túl szerint. 

Értesüléseink szerint a szaúdi első osztály egyik meghatározó klubja konkrét ajánlatot nyújtott be Varga Barnabás megszerzésére

– fogalmaz a portál.

A 31 éves magyar válogatott támadó élete formájában futballozik az idei kiírásban: klubcsapatában 28 meccsen 20 gólnál és 5 gólpassznál jár, a magyar válogatottban pedig 5 alkalommal volt eredményes a novemberben véget érő világbajnoki selejtezősorozatban. Fejjátéka egyedülálló és – talán nem túlzás kijelenteni – Európában rettegett, ezért inkább az szolgálna meglepetéssel, ha nem lennének kérői a januári átigazolási időszakban.

Ügynöke, Paunoch Péter ezt nyilatkozta vele kapcsolatban a közelmúltban: „Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban.” A menedzser szerint ügyfele egy ponton elfáradt, de azóta összeszedte magát, végigharcolja a hátralévő egy találkozót, aztán a többiről ráérnek januárban beszélni.”

A szurkolók többsége úgy érzi – amennyiben helytállóak az Öltözőn Túl értesülései –, Varga nem utasíthatja vissza a szaúdiak ajánlatát – a kérdés sokkal inkább az, a Ferencváros fogja-e. Álljon itt néhány hozzászólás a drukkerek részéről:

  • „Ha van esze, gyorsan megszedi magát!”
  • „Ha meg akarja szedni magát pénzzel, akkor elfogadja.”
  • „Menjen. Most kell pénzt keresni, soha többet nem lesz gondja az életben. Hajrá!”
  • „A 32. életévében vágjon bele ebbe!”
  • „Letol ott két évet, majd hazajön és ugyanúgy gólkirály lesz ebben a mezőnyben!”
  • „Menjen, és a helyére vissza kell hozni Uzunit.”

Idei utolsó mérkőzését a Fradi december 19-én, pénteken 20 órakor vívja a Diósgyőr otthonában.

Fotók: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
irondome
2025. december 15. 11:42
Hét ettől, az arab hódítástól óvja meg őt a Gondviselés! Ha annyira kell az araboknak, várják meg a kupaszereplés és a bajnokság végét!!! A Fradi kapitális hibát követne le, ha belemenne. Ehelyett inkább emeljék a prémiumát, tegyenek meg mindent a bajnokság végégig való megtartásáért!!! Most majd eldől, hogy a vezetőséget a sport, vagy az emberkereskedelem érdekli elsősorban. Jó lenne, ha Barni nem dzsudzsákosodna el.
Válasz erre
0
0
Camael
2025. december 15. 11:12
melyik klub? mennyit fizet érte a Fradinak? mekkora a gázsi? hír amiből nem tudunk meg semmit, de ez egy munka a játékos számára, nyugdíj előtt van, ha jó ajánlatot kap akkor elfogadja, ha nem akkor nem
Válasz erre
0
0
grenki-2
•••
2025. december 15. 10:52 Szerkesztve
Az biztos hogy Szaud Arabiaba meg szedheti magát nem véletlenül van ott Cristiano Ronaldo is...Sok szerencsét neki ha úgy dönt hogy megy!
Válasz erre
0
0
machet
2025. december 15. 10:41
Menjen,megérdemli.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!