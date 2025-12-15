Befutott az első ajánlat a Fradi magyar válogatott játékosáért – nem is akárhonnan

Világszerte felfigyeltek a Ferencvárosra: úgy vinnék a játékosokat, mint a cukrot
A téli átigazolási időszakban többen is távozhatnak.
A magyar fociügyekben jártas portál értesülései szerint a szaúdi első osztály egyik meghatározó klubja konkrét ajánlatot nyújtott be a Ferencvárosnak. Az arabok az FTC kirobbanó formában futballozó magyar válogatott támadóját, Varga Barnabást vinnék.
Idénybeli negyedik vereségét szenvedte el vasárnap a Ferencvárosi Torna Club a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A 17 forduló alatt a Fradi már 20 vesztett pontnál jár, de még így is második, így a címvédése féltávnál nem forog kockán. Az Európa-ligában menetelő zöld-fehérek esetében mindig az a kérdés, a több frontos terhelés milyen hatással van rájuk itthon, ahol az utóbbi években kedvükre nyerik az NB I-et. Az FTC-t az utóbbi tizenegy évben három riválisának sikerült letaszítania a trónról: 2014-ben a Debrecennek, 2015-ben és 2018-ban az azóta már a másodosztályba süllyedő Videotonnak, 2017-ben pedig az egy ideje szintén NB II-es Budapest Honvédnak.
A második számú kontinentális versenysorozatban nyújtott kiemelkedő teljesítménye, és világhírű edzője, Robbie Keane révén talán a megszokottnál is nagyobb figyelem övezi a magyar rekordbajnokot, amelynek több játékosa is kapós lett a piacon. Ahogy azt a Mandiner is megírta nemrégiben, az együttes brazil védekező középpályása, Júlio Romao iránt a 2024-es Libertadores-kupa-győztes Botafogo érdeklődik Brazíliából, miközben Ibrahim Cissé, Cebrail Makreckis és Tóth Alex távozására is esély van.
A legnagyobb érvágás ugyanakkor mégiscsak Varga Barnabás távozása lenne, akiért
a hírek szerint befutott egy ajánlat az Üllői útra.
Nem is akárhonnan, hanem Szaúd-Arábiából, a magyar fociügyekben általában jól értesült Öltözőn Túl szerint.
Értesüléseink szerint a szaúdi első osztály egyik meghatározó klubja konkrét ajánlatot nyújtott be Varga Barnabás megszerzésére
– fogalmaz a portál.
A 31 éves magyar válogatott támadó élete formájában futballozik az idei kiírásban: klubcsapatában 28 meccsen 20 gólnál és 5 gólpassznál jár, a magyar válogatottban pedig 5 alkalommal volt eredményes a novemberben véget érő világbajnoki selejtezősorozatban. Fejjátéka egyedülálló és – talán nem túlzás kijelenteni – Európában rettegett, ezért inkább az szolgálna meglepetéssel, ha nem lennének kérői a januári átigazolási időszakban.
Ügynöke, Paunoch Péter ezt nyilatkozta vele kapcsolatban a közelmúltban: „Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban.” A menedzser szerint ügyfele egy ponton elfáradt, de azóta „összeszedte magát, végigharcolja a hátralévő egy találkozót, aztán a többiről ráérnek januárban beszélni.”
A szurkolók többsége úgy érzi – amennyiben helytállóak az Öltözőn Túl értesülései –, Varga nem utasíthatja vissza a szaúdiak ajánlatát – a kérdés sokkal inkább az, a Ferencváros fogja-e. Álljon itt néhány hozzászólás a drukkerek részéről:
Idei utolsó mérkőzését a Fradi december 19-én, pénteken 20 órakor vívja a Diósgyőr otthonában.
Fotók: MTI/Vasvári Tamás