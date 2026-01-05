Gulácsi Péterrel 35 évesen olyan történhet, amire 2015 óta nem volt példa

Jelölt bőven akadhat, ugyanis a német sajtóinformációk szerint nemcsak Bundesliga-klubok, de a Serie A-ban és a Premier League-ben szereplő csapatok is figyelik a 35 éves kapus helyzetét.

Gulácsi Péter megsérült

Gulácsi teljesítményére eddig ebben az évadban sem lehet panasz, a német bajnokságban 15 mérkőzésen védett, 7-szer gólt sem kapott. A helyzetet ugyanakkor bonyolíthatja az RB Leipzig vasárnapi, hivatalos közleménye, mely szerint Gulácsi térdsérülést szenvedett Portugáliában, ezért egyéni edzésekkel folytatja a felkészülést.

A lipcsei csapat szerdáig marad a portugál edzőtáborban, ahol felkészülési mérkőzést nem játszik, mert nem talált magának ellenfelet. A Bundesligában január 10-én kezdi meg a tavaszi szezont a St. Pauli ellen.

Nyitókép: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP