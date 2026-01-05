Ft
RB Leipzig Lipcse Gulácsi Péter

Gulácsi Péterrel 35 évesen olyan történhet, amire 2015 óta nem volt példa

2026. január 05. 11:15

Már csak fél év van hátra a szerződéséből, és még nem sikerült megegyeznie a folytatásról. Az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter most már szabadon tárgyalhat más klubokkal is, a hírek szerint nemcsak Németországban, de Angliában és Olaszországban is figyelik a helyzetét.

2026. január 05. 11:15
Gulácsi Péter 2015-ben lett az akkor még a német másodosztályban szereplő RB Leipzig kapusa. A magyar hálóőr azóta klublegendává vált, minden lipcsei sikerből, köztük a kupagyőzelemből és a Bajnokok Ligája-elődöntőből is kivette a részét. Összesen már 354 tétmérkőzésen védte a Leipzig kapuját, 116 találkozón pedig gólt sem kapott.

Gulácsi Péter
Gulácsi Péter 7 meccsen gólt sem kapott ősszel. Fotó: Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

Most mégis úgy tűnik, távozhat a magyar válogatottat tavaly lemondó kapus, ugyanis idén nyáron lejár a szerződése, és egyelőre még nem sikerült megegyeznie klubjával a hosszabbításról. A német Bild úgy tudja, hogy a jelenleg is zajló portugáliai edzőtábor során kezdődhetnek/kezdődhettek meg a tárgyalások az új kontraktusról Marcel Schäfer sportigazgatóval, és amennyiben nem jutnak egyességre, Gulácsi akár már a télen távozhat.

Mivel a jelenlegi szerződéséből már csak az utolsó fél év van hátra, a kapus már szabadon tárgyalhat más klubokkal is. 

Jelölt bőven akadhat, ugyanis a német sajtóinformációk szerint nemcsak Bundesliga-klubok, de a Serie A-ban és a Premier League-ben szereplő csapatok is figyelik a 35 éves kapus helyzetét.

Gulácsi Péter megsérült

Gulácsi teljesítményére eddig ebben az évadban sem lehet panasz, a német bajnokságban 15 mérkőzésen védett, 7-szer gólt sem kapott. A helyzetet ugyanakkor bonyolíthatja az RB Leipzig vasárnapi, hivatalos közleménye, mely szerint Gulácsi térdsérülést szenvedett Portugáliában, ezért egyéni edzésekkel folytatja a felkészülést.

A lipcsei csapat szerdáig marad a portugál edzőtáborban, ahol felkészülési mérkőzést nem játszik, mert nem talált magának ellenfelet. A Bundesligában január 10-én kezdi meg a tavaszi szezont a St. Pauli ellen.

Nyitókép: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

