Nagyon akartak egy magyart, de ő nemet mondott a Premier League-re

A Tottenham kapust akart igazolni a télen. Gulácsi Péter volt a londoni klub kiszemeltje, de a magyar játékos maradt (és hosszabbított) a Leipzignél.
A német Bild értesülései szerint az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur a téli átigazolási időszakban komoly ajánlatot tett Gulácsi Péterért, az RB Leipzig korábbi magyar válogatott kapusáért.
Ahogy azt a csakfoci.hu írja, a 35 éves kapuvédő nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is nagyon jól járt volna a váltással,
kettő plusz egy éves szerződést kínált neki a Spurs, tárgyaltak is az ügynökével, valamint a lipcsei alakulattal, de végül kútba esett a transzfer.
A Tottenham azért akarta volna megvásárolni Gulácsit, mert nem elégedett olasz kapusa, Guglielmo Vicario teljesítményével, aki elsősorban a tizenhatoson belüli beíveléseknél és a rögzített szituációknál bizonytalan. A magyar játékos azonban a szívére hallgatott, valamint a családi érdekeket is szem előtt tartotta, ezért egy évvel meghosszabbította a szerződését a Leipzignél, annak ellenére is, hogy elképzelhető, a következő idényben már nem ő, hanem fiatalabb riválisa, Maarten Vandevoordt lesz az első számú kapus.
A Tottenham nagyon kétarcú ebben az idényben:
A klubnál épp a minap történt edzőváltás, Thomas Frankot menesztették, és vannak olyan pletykák, melyek szerint a Ferencváros jelenlegi trénere, Robbie Keane is jelölt a megüresedő kispadra.
