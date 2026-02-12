Nagyon akartak egy magyart, de ő nemet mondott a Premier League-re

A Tottenham nagyon kétarcú ebben az idényben:

a Bajnokok Ligájában az alapszakasz negyedik helyezettjeként automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe,

a Premier League-ben azonban jócskán a várakozásokon alul teljesít, már nyolc meccs óta nyeretlen és csak öt pontra van a kiesőzónától.

A klubnál épp a minap történt edzőváltás, Thomas Frankot menesztették, és vannak olyan pletykák, melyek szerint a Ferencváros jelenlegi trénere, Robbie Keane is jelölt a megüresedő kispadra.

A nyitóképen: Guglielmo Vicario teljesítményével nem elégedettek a Tottenhamnél (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)