02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tottenham RB Leipzig Premier League Gulácsi Péter

Nagyon akartak egy magyart, de ő nemet mondott a Premier League-re

2026. február 12. 11:04

A Tottenham kapust akart igazolni a télen. Gulácsi Péter volt a londoni klub kiszemeltje, de a magyar játékos maradt (és hosszabbított) a Leipzignél.

2026. február 12. 11:04
null

A német Bild értesülései szerint az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur a téli átigazolási időszakban komoly ajánlatot tett Gulácsi Péterért, az RB Leipzig korábbi magyar válogatott kapusáért.

Ahogy azt a csakfoci.hu írja, a 35 éves kapuvédő nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is nagyon jól járt volna a váltással, 

kettő plusz egy éves szerződést kínált neki a Spurs, tárgyaltak is az ügynökével, valamint a lipcsei alakulattal, de végül kútba esett a transzfer.

A Tottenham azért akarta volna megvásárolni Gulácsit, mert nem elégedett olasz kapusa, Guglielmo Vicario teljesítményével, aki elsősorban a tizenhatoson belüli beíveléseknél és a rögzített szituációknál bizonytalan. A magyar játékos azonban a szívére hallgatott, valamint a családi érdekeket is szem előtt tartotta, ezért egy évvel meghosszabbította a szerződését a Leipzignél, annak ellenére is, hogy elképzelhető, a következő idényben már nem ő, hanem fiatalabb riválisa, Maarten Vandevoordt lesz az első számú kapus.

A Tottenham nagyon kétarcú ebben az idényben: 

  • a Bajnokok Ligájában az alapszakasz negyedik helyezettjeként automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, 
  • a Premier League-ben azonban jócskán a várakozásokon alul teljesít, már nyolc meccs óta nyeretlen és csak öt pontra van a kiesőzónától. 

A klubnál épp a minap történt edzőváltás, Thomas Frankot menesztették, és vannak olyan pletykák, melyek szerint a Ferencváros jelenlegi trénere, Robbie Keane is jelölt a megüresedő kispadra.

A nyitóképen: Guglielmo Vicario teljesítményével nem elégedettek a Tottenhamnél (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

