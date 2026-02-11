Elfogyott a türelem: kínos körülmények között vált meg edzőjétől az angol sztárcsapat

Liverpoolban lépett pályára Tóth Alex, győztes meccsen volt először kezdő a Premier League-ben (VIDEÓ)
A magyar válogatott középpályása 58 percet töltött a pályán az Everton ellen.
Thomas Franktól megvált a Tottenham. Az angol csapat pár órával azután menesztette az edzőt, hogy az kijelentette, meggyőződése, hogy nem rúgják ki.
Számítani lehetett rá, és szerdán be is következett: menesztette vezetőedzőjét, Thomas Frankot az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) gyengén szereplő Tottenham Hotspur – derült ki a klub tájékoztatásából.
A klubvezetés azt követően köszönte meg a tréner munkáját, hogy a londoni csapat kedd este 2–1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, és úgy áll a 16. helyen, hogy csupán öt pontra van a kiesőzónától. A Bajnokok Ligájában ugyanakkor jól teljesít, az alapszakasz negyedik helyén zárt, és ezzel egyenes ágon bejutott a nyolcaddöntőbe.
Az 52 éves dán szakember tavaly nyáron vette át az Európa-liga-győztes londoni együttes irányítását, 38 tétmérkőzésen 13 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt a mérlege.
Thomas Frank az újabb vereség ellenére pozitív volt.
Meg vagyok győződve arról, hogy az Arsenal ellen is én irányítok. Én ezer százalékig biztos vagyok abban, hogy nekem kellene vezetnem a csapatot.
Meg vagyok erről győződve. Megértem, miért tette fel a kérdést, és könnyű rám mutatni, de ez a klubról szól” – jelentette ki a menesztése előtti órákban.
A Tottenhamre nehéz folytatás vár: jövő vasárnap az éllovas és egyben legnagyobb rivális Arsenalt fogadja, aztán még két londoni derbi vár rá (Fulham és Crystal Palace), majd a Liverpoolhoz látogat. Az edzőváltás viszont annyiban jókor történt, hogy a csapatnak most van bő másfél hete felkészülnie a következő mérkőzésre, hiszen a hétvégi FA-kupa-fordulóban nem érdekelt.
