Elfogyott a türelem: kínos körülmények között vált meg edzőjétől az angol sztárcsapat

Számítani lehetett rá, és szerdán be is következett: menesztette vezetőedzőjét, Thomas Frankot az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) gyengén szereplő Tottenham Hotspur – derült ki a klub tájékoztatásából.

A klubvezetés azt követően köszönte meg a tréner munkáját, hogy a londoni csapat kedd este 2–1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, és úgy áll a 16. helyen, hogy csupán öt pontra van a kiesőzónától. A Bajnokok Ligájában ugyanakkor jól teljesít, az alapszakasz negyedik helyén zárt, és ezzel egyenes ágon bejutott a nyolcaddöntőbe.