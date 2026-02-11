Ft
Elfogyott a türelem: kínos körülmények között vált meg edzőjétől az angol sztárcsapat

2026. február 11. 13:06

Thomas Franktól megvált a Tottenham. Az angol csapat pár órával azután menesztette az edzőt, hogy az kijelentette, meggyőződése, hogy nem rúgják ki.

2026. február 11. 13:06
Számítani lehetett rá, és szerdán be is következett: menesztette vezetőedzőjét, Thomas Frankot az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) gyengén szereplő Tottenham Hotspur – derült ki a klub tájékoztatásából.

A klubvezetés azt követően köszönte meg a tréner munkáját, hogy a londoni csapat kedd este 2–1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a bajnokságban, és úgy áll a 16. helyen, hogy csupán öt pontra van a kiesőzónától. A Bajnokok Ligájában ugyanakkor jól teljesít, az alapszakasz negyedik helyén zárt, és ezzel egyenes ágon bejutott a nyolcaddöntőbe.

Az 52 éves dán szakember tavaly nyáron vette át az Európa-liga-győztes londoni együttes irányítását, 38 tétmérkőzésen 13 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt a mérlege.

A Tottenham az előző idényhez hasonlóan ismét gyengén szerepel az angol bajnokságban
A Tottenham az előző idényhez hasonlóan ismét gyengén szerepel az angol bajnokságban (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Kedden még pozitívan nyilatkozott az angol csapat edzője

Thomas Frank az újabb vereség ellenére pozitív volt.

Meg vagyok győződve arról, hogy az Arsenal ellen is én irányítok. Én ezer százalékig biztos vagyok abban, hogy nekem kellene vezetnem a csapatot.

Meg vagyok erről győződve. Megértem, miért tette fel a kérdést, és könnyű rám mutatni, de ez a klubról szól” – jelentette ki a menesztése előtti órákban.

A Tottenhamre nehéz folytatás vár: jövő vasárnap az éllovas és egyben legnagyobb rivális Arsenalt fogadja, aztán még két londoni derbi vár rá (Fulham és Crystal Palace), majd a Liverpoolhoz látogat. Az edzőváltás viszont annyiban jókor történt, hogy a csapatnak most van bő másfél hete felkészülnie a következő mérkőzésre, hiszen a hétvégi FA-kupa-fordulóban nem érdekelt.

Nyitókép: Kirill Kudryavtsev/AFP

 

