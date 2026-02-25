Nyilvánosságra hozták a hangfelvételt Szoboszlaiékról – további magyarázatot követelnek

Angliában még két és fél héttel az eset után is beszédtémát szolgáltat Szoboszlai Dominik kiállítása a Manchester City elleni angol bajnoki mérkőzés hosszabbításában. A szituáció azután került újra terítékre a helyi sajtóban és szurkolói körökben, hogy a Premier League nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amely a játékvezető (Craig Pawson) és a VAR-szobában ülő bíró (John Brooks) között hangzott el, mielőtt módosították a pályán hozott ítéletet és felmutatták a piros lapot a Liverpool magyar játékosának.

Mint emlékezetes, a 100. percben jártunk a Liverpool–Manchester City (1–2) találkozón, amikor az egyenlítés reményében már Alisson, a hazaiak kapusa is előrement fejelni. A vendégcsapat labdát szerzett, Rayan Cherki a felezővonalról a Liverpool üresen maradt kapuja felé lőtte a labdát, amely át is gurult a gólvonalon, ám közben a versenyt futó Szoboszlai Dominik és Erling Haaland kölcsönösen visszahúzta egymást. A játékvezető a pályán érvényesnek ítélte a találatot, és talán valóban ez is lett volna az „egyszerűbb” döntés, a szabálykönyv szerint azonban nem, a VAR-szoba közbeavatkozása után Craig Pawson szabadrúgást ítélt a City javára, a magyar labdarúgót pedig piros lappal kiállította.