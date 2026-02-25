Ft
02. 25.
szerda
Manchester City VAR Liverpool Premier League Erling Haaland Szoboszlai Dominik Howard Webb

Nyilvánosságra hozták a hangfelvételt Szoboszlaiékról – további magyarázatot követelnek

2026. február 25. 16:55

A korábbi FIFA-játékvezető megmagyarázta, miért villant a piros lap a Liverpool–Manchester City mérkőzés hosszabbításában. Nyilvánosságra hozták a hanganyagot, mielőtt Szoboszlait kiállították volna.

2026. február 25. 16:55
null

Angliában még két és fél héttel az eset után is beszédtémát szolgáltat Szoboszlai Dominik kiállítása a Manchester City elleni angol bajnoki mérkőzés hosszabbításában. A szituáció azután került újra terítékre a helyi sajtóban és szurkolói körökben, hogy a Premier League nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amely a játékvezető (Craig Pawson) és a VAR-szobában ülő bíró (John Brooks) között hangzott el, mielőtt módosították a pályán hozott ítéletet és felmutatták a piros lapot a Liverpool magyar játékosának.

Mint emlékezetes, a 100. percben jártunk a Liverpool–Manchester City (1–2) találkozón, amikor az egyenlítés reményében már Alisson, a hazaiak kapusa is előrement fejelni. A vendégcsapat labdát szerzett, Rayan Cherki a felezővonalról a Liverpool üresen maradt kapuja felé lőtte a labdát, amely át is gurult a gólvonalon, ám közben a versenyt futó Szoboszlai Dominik és Erling Haaland kölcsönösen visszahúzta egymást. A játékvezető a pályán érvényesnek ítélte a találatot, és talán valóban ez is lett volna az „egyszerűbb” döntés, a szabálykönyv szerint azonban nem, a VAR-szoba közbeavatkozása után Craig Pawson szabadrúgást ítélt a City javára, a magyar labdarúgót pedig piros lappal kiállította.

Howard Webb korábbi FIFA-játékvezető most elmagyarázta, miért kellett felülbírálni a pályán született döntést, és hogy a gól miért nem „írhatta felül” a közben történt szabálytalanságokat. Mint mondta, a Premier League-szintű játékvezetéshez nemcsak szabályismeret, hanem játékérzék is szükséges, ugyanakkor a józan ész alkalmazásának is vannak határai. 

Hangsúlyozta: a labda kizárólag azért jutott a kapuba, mert Haaland szabálytalankodott Szoboszlaival szemben, így a találat nem maradhatott érvényben. Pawson eredetileg helyesen alkalmazott előnyszabályt Szoboszlai mezhúzásánál, kivárva, hogy az akció góllal zárul-e, csakhogy a gólt megelőző újabb szabálytalanság már közvetlen hatással volt a játék kimenetelére.

„Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül” – fogalmazott Webb. Mivel a labda kizárólag Haaland szabálytalansága miatt gurult be a kapuba, az esetet vissza kellett vinni az első faultig. Az pedig a büntetőterületen kívül történt, és egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg – így járt a szabadrúgás a Citynek és a piros lap Szoboszlainak.

 

A világos szabályismertetés ellenére a onefotball.com még így is azt írja a cikkében, hogy „ez egy ostobaság”, és kiemeli, Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője, valamint maga Haaland is úgy nyilatkozott a mérkőzés után, jobb lett volna, ha Szoboszlait nem állítják ki, hanem inkább megadták volna a harmadik találatukat.

Ha Pawson nagyobb mozgásteret kap arra, hogy a józan eszére hallgatva kitartson az eredeti döntése mellett, az technikailag talán nem lett volna teljesen szabályos, ugyanakkor sokkal inkább összhangban állt volna a játék szellemiségével – és Webbnek sem kellett volna egy újabb játékvezetői botrányt magyarázkodva elsimítania

– olvasható az említett honlap állásfoglalása.

A Onefootball emellett kifejezi nemtetszését amiatt, hogy az ominózus szituáció hanganyagát csak most, két és fél héttel az eset után adták ki, és nem hallhatjuk azokat valós időben. Hozzáteszik, lehet, hogy akkor sem feltétlenül értenénk egyet a játékvezetői ítéletekkel, de legalább átláthatóbbak és érthetőbbek lennének a dolgok.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

***

pandalala
2026. február 25. 17:38
az lett volna igazságos, hogyha mindkettőjüket kiállítják, szvsz .... ;-)))
rugbista
2026. február 25. 17:30
Szerintem korrekt és érthető ítélet volt.
Camael
2026. február 25. 17:07
"A Onefootball..... kifejezi nemtetszését amiatt, hogy az ominózus szituáció hanganyagát csak most, két és fél héttel az eset után adták ki, és nem hallhatjuk azokat valós időben" ennyi a hír, ehhez kellett gyártani a Szoboszlai kapcsolatot, szánalmas újságírás, nem közlitek hanem gyártjátok a híreket
