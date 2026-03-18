Donald Trump amerikai elnök a Fehér Háznak tett nyilatkozatában kijelentette, hogy Ukrajna az amerikai támogatás nélkül „egy nap alatt vége lett volna”, mivel Washington a világ legfejlettebb fegyvereit juttatta Kijevnek – számolt be a Strana.ua alapján a karpathir.com. Az elnök ezzel magyarázta, hogy az Egyesült Államok beavatkozása kulcsfontosságú volt a háború eddigi alakulásában.

Trump egyúttal vizsgálatot sürgetett az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek felhasználásáról. „Ezekkel a pénzekkel foglalkoznunk kellene” – fogalmazott, jelezve, hogy jelenleg Washington új forrásokat nem juttat Kijevnek, a szövetségesek pedig fizetős alapon vásárolhatnak fegyvereket.