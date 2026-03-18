Az ukránok mindenkibe beleállnak: most azon sértődtek meg, hogy Donald Trump nem tőlük vesz drónokat
Orbán Viktor után Trumpot is kipécézte egy ukrán megmondóember.
Az amerikai elnök szerint Washington támogatása nélkül Ukrajnának „egy nap alatt vége lett volna”.
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Háznak tett nyilatkozatában kijelentette, hogy Ukrajna az amerikai támogatás nélkül „egy nap alatt vége lett volna”, mivel Washington a világ legfejlettebb fegyvereit juttatta Kijevnek – számolt be a Strana.ua alapján a karpathir.com. Az elnök ezzel magyarázta, hogy az Egyesült Államok beavatkozása kulcsfontosságú volt a háború eddigi alakulásában.
Trump egyúttal vizsgálatot sürgetett az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek felhasználásáról. „Ezekkel a pénzekkel foglalkoznunk kellene” – fogalmazott, jelezve, hogy jelenleg Washington új forrásokat nem juttat Kijevnek, a szövetségesek pedig fizetős alapon vásárolhatnak fegyvereket.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nincs kötelezettsége Ukrajna támogatására, és az előző Biden-adminisztrációt „becsapták”, ezért folytatták a segélyezést. Trump szerint
Zelenszkijjel „sokkal nehezebb” alkut kötni, mint Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP