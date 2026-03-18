vlagyimir putyin Volodimir Zelenszkij egyesült államok washington trump

Ez kiveri a biztosítékot Ukrajnában: Trump kimondta a legfontosabb különbséget Zelenszkij és Putyin között

2026. március 18. 13:34

Az amerikai elnök szerint Washington támogatása nélkül Ukrajnának „egy nap alatt vége lett volna”.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Háznak tett nyilatkozatában kijelentette, hogy Ukrajna az amerikai támogatás nélkül „egy nap alatt vége lett volna”, mivel Washington a világ legfejlettebb fegyvereit juttatta Kijevnek – számolt be a Strana.ua alapján a karpathir.com. Az elnök ezzel magyarázta, hogy az Egyesült Államok beavatkozása kulcsfontosságú volt a háború eddigi alakulásában.

Trump egyúttal vizsgálatot sürgetett az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek felhasználásáról. „Ezekkel a pénzekkel foglalkoznunk kellene” – fogalmazott, jelezve, hogy jelenleg Washington új forrásokat nem juttat Kijevnek, a szövetségesek pedig fizetős alapon vásárolhatnak fegyvereket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az elnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nincs kötelezettsége Ukrajna támogatására, és az előző Biden-adminisztrációt „becsapták”, ezért folytatták a segélyezést. Trump szerint 

Zelenszkijjel „sokkal nehezebb” alkut kötni, mint Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cserresznye
2026. március 18. 14:35
Elnök Úr! Ön megteheti. Jöjjön már el azaz egy nap!! A frontokon harcolók, a megnyomorítottak, és az elhunytak családtagjai érdekében. De Ön is kétszínű: ugyan a békéről papol, néha üzenget a kis varangyosnak, de a tettei nem igazolják a szavait.
1
0
iphone-13
2026. március 18. 14:30
BÁR VÉGE LETT VOLNA, DE MÉG MOST SEM KÉSŐ!
2
0
neszteklipschik
•••
2026. március 18. 14:20 Szerkesztve
A műholdas és hirszerzési támogatást kéne csak megszüntetni + a starlinket lekapcsolni. Záros határidőn belül beszopna a latorállam hadserege, ha vakon lenne, mert hogy ezek nélkül vakon van teljesen. A "haladó" Nyugat lippsijei NEM lennének képesek pótolni ezen támogatás tizedét se. Ha pedig beszopna a latorállam hadserege, akkor nagyon gyorsan békét kérnének, vagy felhúznák a fehér zászlót, mert átmennének rajtuk, mint kés a vajon.
4
0
szantofer
•••
2026. március 18. 14:06 Szerkesztve
Mindeközben Trampli azzal fenyeget, hogy kilépteti az USA-t a NATO-ból, mert nem szálltak be a tagok mellette az Iráni háborúba. Csak szólok. A vietnámi háború több amerikai elnök hivatali ideje alatt zajlott, 1955–1975 között. Ezidő alatt 5 amerikai elnök volt hivatalban. Egyiknek sem jutott az eszébe a NATO-t bevonni. A NATO ugyanis egy védelmi szervezet, nem köteles részt venni, ha egy tagország önállóan indít háborút, az a saját döntése. Sőt, a szervezet politikailag akár el is határolódhat. A tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy támogatják az adott országot, vagy kimaradnak a konfliktusból, esetleg ellenzik azt diplomáciailag. A 5. cikkely csak NATO tagot ért támadásra vonatkozik. Amúgy meg köszönjétek meg a vén hülyének az olaj válságot, meg a világbékét.
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!