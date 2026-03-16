Az Unian arról ír, hogy miközben közel-keleti országok és Japán is ukrán légvédelmi drónokért állnak sorba, Donald Trump többször elutasította, hogy az amerikai hadseregnek szüksége lenne ukrán dróntechnológiára. Ukrajna ezt nehezen emészti meg. Ivan Timocsko katonai megfigyelő az Ukrán Rádiónak adott interjújában keményen bírálta „Trump hozzáállását” (!).

„Trump és tanácsadói a fiatalságuknál, a 60-70 évvel ezelőtt lezajlott háborús folyamatok megértésénél ragadtak”

– mondta a megfigyelőnek nevezett Timocsko, aki nem érti, „miért ássa Trump a saját sírját.”