Orbán Viktor után Trumpot is kipécézte egy ukrán megmondóember.
Az Unian arról ír, hogy miközben közel-keleti országok és Japán is ukrán légvédelmi drónokért állnak sorba, Donald Trump többször elutasította, hogy az amerikai hadseregnek szüksége lenne ukrán dróntechnológiára. Ukrajna ezt nehezen emészti meg. Ivan Timocsko katonai megfigyelő az Ukrán Rádiónak adott interjújában keményen bírálta „Trump hozzáállását” (!).
„Trump és tanácsadói a fiatalságuknál, a 60-70 évvel ezelőtt lezajlott háborús folyamatok megértésénél ragadtak”
– mondta a megfigyelőnek nevezett Timocsko, aki nem érti, „miért ássa Trump a saját sírját.”
Hozzátette:
„Vannak amerikai állampolgárok, akik Trump arroganciája miatt a katonáik holttesteivel fognak találkozni,
mert nem volt hajlandó elfogadni a támogatásukat.”
A megfigyelő aztán vádaskodni és személyeskedni kezdett és bizonyítatlan állításokat tett:
„Tudomásom szerint Trump fia vagy veje egy ukrán drónokat gyártó céget akart megszerezni. Úgy tudom, elutasították.
És most a bekerülési értéken kell fizetniük. Természetesen egy olyan nagyszerű üzletkötő, mint ő, nem ismerhetné el, hogy elvesztette az üzletet” – mondta.
Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst
