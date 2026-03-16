03. 16.
hétfő
hormuzi - szoros irán egyesült államok donald trump

Trump nagy bejelentést tett: így állhat helyre a világ olajellátása!

2026. március 16. 06:22

Az Egyesült Államok hét országtól várja, hogy részt vegyen a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában.

null

Az Egyesült Államok mintegy féltucat országtól tart igényt arra, hogy részt vegyen a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök hivatali repülőgépének fedélzetén a vele utazó újságírók kérdéseire válaszolva országnevek említése nélkül közölte, hogy 

„körülbelül hét országtól” számít segítségnyújtásra.

 Elmondta, hogy olyan országokról van szó, amelyek nagymértékben függenek a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozóktól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Kifejtette, hogy az iráni haderő nagy részének megsemmisítése ellenére az irániak még mindig képesek korlátozottan támadások végrehajtására, vagy bizonyos számú tengeri akna elhelyezésére.

Donald Trump megismételte, hogy 

az Irán elleni katonai művelet hamarosan lezárulhat, és azt követően az olajárak is gyors csökkenésnek indulnak majd.

Kijelentette, hogy az iráni vezetés sürgősen tárgyalni akar, ugyanakkor hozzáfűzte: „nem gondolom, hogy készen állnak arra, amit meg kell tenniük”.

Az elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok kiindulópontja az Irán elleni akció esetében az, hogy a teheráni rezsim nem kerülhet nukleáris fegyver birtokába.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a CBS televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban „illegális háborúnak” nevezte az országa ellen indult katonai műveletet.

Kijelentette, hogy készen állnak megvédeni magukat ameddig csak szükséges, valamint azt állította, hogy Donald Trump „szórakozásból” támadta meg Iránt. 

„Embereket ölnek meg csak azért, mert Donald Trump szórakozni akar, hajókat süllyesztenek el és különböző helyeket vesznek célba szórakozásból” 

– fejtegette az iráni külügyminiszter az amerikai televízió műsorában.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pametan
2026. március 16. 09:10
egyszeriHobby024 2026. március 16. 08:21 "A világ vezető hatalmának elnöke rászabadította a rettegést és a háborút a világra." Az a gyanúm, hogy csak elkezdte annak a végrehajtását amiben már Alaszkában megegyeztek Putyinnal és az egyáltalán nincs ellenére Kínának se. A világ újra-felosztása, három nagyhatalom megegyezése alapján." Pontosan! Akinek van értelem a fejében, az ezt megértette. Akinek pedig nincs, azt felesleges győzködni, mivel "csak" papagájok a macska szájában....
Válasz erre
2
0
id. Horváth József
•••
2026. március 16. 08:54 Szerkesztve
neszteklipschik: "Abbász Aragcsi, ... „illegális háborúnak” nevezte az országa ellen indult katonai műveletet." VÁLASZ: te még mindig csak az óvodás "ki kedte?" szinten toporogsz? "nem jó ötlet Izraelt elpusztítani" - Gázát, palesztint irtani viszont "jó ötlet" ??? "Izrael térképről való letörlésének napi ötszöri kinyilatkoztatása..." Hazudsz! Szerintem évente egyszer ha elhangzik, pl, egy-egy iráni atomtudós sunyi legyilkolása után! "Ez egy hadüzenet ... A háborúkban meg csapásokat szoktak mérni " Gáza, Ciszjordánia és hamarosan Kelet-Jeruzsálem ..., ezek pedig ugye szerinted nem hadüzenetek és háborús bűnök, hanem "önvédelem" ...? Irán támogatja a palesztinokat, tehát "terrorista" ! ...? USA támogatja a zsidókat, tehát akkor ő micsoda ? ?
Válasz erre
2
1
kistv
2026. március 16. 08:52
A magyar hadiflottát is felkéri a mindenhová békét hozó Trump?
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2026. március 16. 08:29
"Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a CBS televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban „illegális háborúnak” nevezte az országa ellen indult katonai műveletet." Játszod az ártatlan hülyét. Izrael térképről való letörlésének napi ötszöri kinyilatkoztatása következményekkel jár. 1978-ban jött létre Iránban az a rezsim, ami azt hangoztatja, hogy Izraelt el kell pusztítani és hogy ez egy olyan "Szent Ügy", aminek az eléréséért minden egyes nap tenni kell valamit. Na most ha ez nem egy hadüzenet Izrael irányába, akkor nem tudom, hogy mi a jó büdös franc az? Ez egy hadüzenet és ezért 1978 óta FOLYAMATOS ÉS ÁLLANDÓ háború van. A háborúkban meg csapásokat szoktak mérni. "Valamilyen rejtélyes okból kifolyólag" 1978 előtt Izrael elpusztítása nem volt benne a programjukban. Álláh akkor még "nem akarta" ezt, úgy tűnik. Szerintem a kaftános álláhuákbározók győzzék meg az Álláhjukat, hogy nem jó ötlet Izraelt elpusztítani és akkor majd lehet béke. Amíg ez nincs addig viszont háború van...
Válasz erre
2
1
