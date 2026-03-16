Trump nagy bejelentést tett: így állhat helyre a világ olajellátása!

Donald Trump megismételte, hogy
az Irán elleni katonai művelet hamarosan lezárulhat, és azt követően az olajárak is gyors csökkenésnek indulnak majd.
Kijelentette, hogy az iráni vezetés sürgősen tárgyalni akar, ugyanakkor hozzáfűzte: „nem gondolom, hogy készen állnak arra, amit meg kell tenniük”.
Az elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok kiindulópontja az Irán elleni akció esetében az, hogy a teheráni rezsim nem kerülhet nukleáris fegyver birtokába.
Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a CBS televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban „illegális háborúnak” nevezte az országa ellen indult katonai műveletet.