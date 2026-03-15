03. 15.
vasárnap
modzstaba hamenei rejtély donald trump

Rejtély Irán új vezetője körül: Trump szerint akár meg is halhatott

2026. március 15. 11:02

Bizonytalanság övezi Irán új legfelsőbb vezetőjének sorsát: Donald Trump szerint Modzstaba Hamenei akár meg is halhatott a február végi izraeli csapásban, vagy ha él, súlyosan megsebesülhetett.

null

Rejtélyes körülmények övezik Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetőjének sorsát. Donald Trump az NBC Newsnak adott interjújában kijelentette: 

elképzelhető, hogy a 56 éves vallási vezető már nincs életben, annak ellenére, hogy az iráni állami televízió a hét elején egy neki tulajdonított nyilatkozatot közölt a Hormuzi-szoros blokádjáról.

Az amerikai elnök a Sky News beszámolója szerint úgy fogalmazott: egymásnak ellentmondó hírek keringenek Hamenei állapotáról.

Nem tudom, egyáltalán életben van-e. Egyelőre senki sem tudta megmutatni őt... Azt hallom, hogy nincs életben, és ha mégis, akkor valami nagyon okosat kellene tennie az országa érdekében, és az a megadás... Egyesek szerint él, de nagyon súlyosan megsebesült”

 – mondta Trump.

Az amerikai elnök kijelentése azért is figyelemre méltó, mert a hivatalos iráni propagandagépezet a héten még egy nyilatkozatot közölt az új vezetőtől, amelyben az állt: továbbra is fenntartják a Hormuzi-szoros blokádját. A bejelentés hitelességét ugyanakkor semmilyen független forrás nem erősítette meg, és azóta sem látott napvilágot olyan felvétel vagy bizonyíték, amely igazolná, hogy Hamenei valóban él és uralja a helyzetet.

Az Egyesült Államok egyébként nem bízza a véletlenre: 

a külügyminisztérium Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében 10 millió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei tartózkodási helyéről.

A felajánlott összeg nemcsak a legfelsőbb vezetőre vonatkozik: a listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgar, a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a Forradalmi Gárda vezető tisztségviselőinek kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is járhat a pénz.

„Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust” – áll a közleményben.

Az 56 éves Modzstaba Hameneit a hét elején nevezték ki legfelsőbb vezetővé, miután apját, Ali Hameneit egy február 28-i izraeli légicsapásban megölték. Az új vezető korábban maga is a Forradalmi Gárdában szolgált, amerikai hírszerzési értesülések szerint pedig ő is súlyosan megsebesült abban a támadásban, amely apja életét kioltotta.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egy korábbi sajtótájékoztatón arra utalt, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította” Hameneit, bár pontos információkat azóta sem közöltek állapotáról.

Trump az interjúban a Hormuzi-szoros helyzetére is kitért. 

Közölte: több ország segíthet majd a létfontosságú tengeri útvonal biztonságának fenntartásában, és hadihajókat küldhet a nyitva tartására. 

Reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Királyság, Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és „más országok” is csatlakoznak az erőfeszítésekhez.

A szoros blokádja komoly gazdasági következményekkel járhat a globális olajkereskedelemre, így nemcsak a térség, hanem a világ számára is kulcskérdés, mi történik Teheránban – és hogy egyáltalán ki irányítja valójában az országot.

Nyitókép: Morteza Nikoubazl / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. március 15. 13:22
Nem tűnik logikátlannak, hogy egy 88 tagú testület a lehetséges minimum 20-30 magasrangú klerikusból azt az egyet választja, akinek se keze, se lába, és élet-halál közt van egy moszkvai klinikán? Csak kérdezem... :-D
zsidogeci3
2026. március 15. 12:49
Netanjau megdögölt már ?
TomLantos-Intezet-Fidesz
2026. március 15. 11:46
Közben állítólag kinyírták Netanjáhút. Legutóbb már csak egy 6 ujjú AI videót tettek róla közzé. A Chabad Lubavicsos Ben Gvirről sem lehet hallani.
obakapimaki
•••
2026. március 15. 11:45 Szerkesztve
Azért a hivatalos amerika és vazallusai propagandagépezetének sem kell feltétlenül hinni..😂🤡🤡💩💩
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!