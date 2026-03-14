Washington rendkívüli döntést hozott: Putyin olaja visszatérhet, de mit szól ehhez Kijev és Brüsszel?

Máskor a ukrán vezetés rendkívül hamar reagálni szokott mindenre, ami az orosz szankciókkal kapcsolatos.

A hallgatás véleménye szerint nem véletlen. „Véhetően azért, mert az amerikaiaktól jön, Donald Trumptól jön, és sokkal könnyebb bírálni vagy kritizálni az Európai Uniót, mint Donald Trumpot” – fogalmazott a szakértő. Kifejtette: az elmúlt év tapasztalatai egyértelművé tették, hogy Trump bírálatának súlyos következményei lehetnek, akár a katonai és pénzügyi támogatások felfüggesztése formájában is. Éppen ezért Bendarzsevszkij csodálkozna, ha a legmagasabb ukrán politikai szinteken bárki is nyilvánosan beleállna a döntés bírálatába. Lehetségesnek tart ugyan némi visszhangot alacsonyabb szinteken, de a legfelsőbb vezetés részéről szerinte nem várható konfrontáció.

A szakértő többször is hangsúlyozta, hogy az amerikai lépés ideiglenes jellegű, és csak szigorú feltételekkel érvényes.

Arról van szó, hogy a március 12-e előtt hajóra töltött orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát oldották fel, és ez a mentesség is csupán 30 napig él.

Ez a fajta „készenléti intézkedés” egy tágabb erőfeszítés része, amellyel a Trump-adminisztráció a piacokat próbálja megnyugtatni. A háttérben az áll, hogy az iráni konfliktus eszkalálódásával az olajár a 120 dolláros lélektani határ fölé ugrott. Bár Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a háború kezdete óta adott első nagy interjújában és Trump is arról beszélt, hogy Irán gyakorlatilag véget ért és a stratégiai célokat elérték, ezek a nyilatkozatok elsősorban a piacok megnyugtatását szolgálták – mutatott rá Bendarzsevszkij. A nyilatkozatok hatására az olajár rövid időre 90 dollárra esett vissza, ám amint kiderült, hogy a háborúnak valójában nincs vége, ismét emelkedésnek indult, és a bejelentés reggelén 100 dollár körül mozgott. „Tehát valamit tenni kell, hogy a piacokat megnyugtassák, és ezért jött ez az enyhítés” – összegzett.