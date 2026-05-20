Putyin kezében a sorsunk: nagy kérdés, bosszút akar-e állni, bármelyik pillanatban leállíthatja a gázcsapokat

Pár héten belül eljöhet az a pont, amikor csak Vlagyimir Putyin aláírásán múlik hazánk gázellátásának fele. Mint ismert, július 1-én ugyanis lejár az az orosz elnöki rendelet, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy az MVM az OTP oroszországi leánybankján keresztül kifizesse az orosz gázt, és ha Moszkva ezt nem hosszabbítja meg, akkor a magyar állam technikailag nem tud majd fizetni a Gazpromnak – írja a Világgazdaság.

A lap emlékeztet, hogy a 2021-ben kötött hosszú távú szerződés alapján Magyarország évente legalább 4,5 milliárd köbméter orosz gázt vásárol, ami a hazai fogyasztás nagyjából felét fedezi.

Még 2022-ben Putyin előírta, hogy az „ellenséges országok” kizárólag a Gazprombank speciális rendszerén keresztül fizethetnek az orosz gázért. Több európai ország ezt nem fogadta el, így például Németország és Finnország inkább leépítette orosz gázkapcsolatait. Magyarország viszont vállalta az új feltételeket, és fenntartotta az orosz importot.