Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gázcsap vlagyimir putyin gáz

Putyin kezében a sorsunk: nagy kérdés, bosszút akar-e állni, bármelyik pillanatban leállíthatja a gázcsapokat

2026. május 20. 22:46

Júliusig van idő, utána minden megváltozhat.

2026. május 20. 22:46
null

Pár héten belül eljöhet az a pont, amikor csak Vlagyimir Putyin aláírásán múlik hazánk gázellátásának fele. Mint ismert, július 1-én ugyanis lejár az az orosz elnöki rendelet, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy az MVM az OTP oroszországi leánybankján keresztül kifizesse az orosz gázt, és ha Moszkva ezt nem hosszabbítja meg, akkor a magyar állam technikailag nem tud majd fizetni a Gazpromnak – írja a Világgazdaság.

A lap emlékeztet, hogy a 2021-ben kötött hosszú távú szerződés alapján Magyarország évente legalább 4,5 milliárd köbméter orosz gázt vásárol, ami a hazai fogyasztás nagyjából felét fedezi. 

Még 2022-ben Putyin előírta, hogy az „ellenséges országok” kizárólag a Gazprombank speciális rendszerén keresztül fizethetnek az orosz gázért. Több európai ország ezt nem fogadta el, így például Németország és Finnország inkább leépítette orosz gázkapcsolatait. Magyarország viszont vállalta az új feltételeket, és fenntartotta az orosz importot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezeket a kivételeket ugyanakkor csak negyedévente hosszabbították meg, legutóbb március végén, ami július 1-ig tart, azaz nemsokára Moszkvában újra dönteni kell Magyarország sorsáról. Ha nem érkezik újabb rendelet, akkor az MVM nem tud fizetni, és az orosz gázszállítások gyakorlatilag leállhatnak.

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. május 20. 23:43
Cionista Canadai Rém!.... Csak ez, tudod: Oroszország Anyácska, előre!
Válasz erre
0
0
krisz09
2026. május 20. 23:39
A Kanadából kommentelőknek: aki képes olyan társadalomban élni, ahol pl. az oviban, iskolában a gyerekek a szülők tudta és beleegyezése nélkül válaszhatnak maguknak másik nevet, a fiúk lánynevet és fordítva, és ott a többi gyerek így szólítja őket, a szülő pedig nem tehet semmit, szóval aki az intézményesült hitványságot elfogadja, az éljen ott boldogan, de ne oktasson itt ki minket semmilyen témában, mert nincs rá morális alapja.
Válasz erre
1
0
pandalala
2026. május 20. 23:19
az oroszoknak nem érdekük, hogy Mo. ne tudjon fizetni a gázért ..,. 2036-ig szóló hosszútávú szerződés van velük ....
Válasz erre
0
0
hidegenhagy
2026. május 20. 23:11
Ó, sötétség Kanadából.... Hm. Van új csővezeték, egy kivételével az összes szomszédos országba kiépült a csőrendszer. Van Török Áramlat is, hogy keletről, Ázsiából tudjunk gázt hozni. Lett volna egy Déli Áramlat is, de azt az EU vezetése megtorpedózta. Vannak szerződések is más gázkitermelő országokkal, de mindegyik drágább lesz, mint az orosz. Lehet örömködni a tiszarnak.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!