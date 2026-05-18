Putyin kimondta az új csodarakétáról, amit Zelenszkij nem akart hallani

Az oroszok bejelentették a világ talán legerősebb fegyverét: a félelmetes Szarmat rakéta hadrendbe állt, már idén bevethetik
Zelenszkij a valóságra válaszul „antiballisztikus koalíciót” alakít, jelentsen ez bármit.
Az orosz elnök egy mondatban foglalta össze a Szarmat-rendszer jelentőségét.
A TASZSZ hírügynökség arról ír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökről felvételeket mutatott be Pavel Zarubin újságíró a Moszkva. Kreml. Putyin című műsorban. Eszerint az ülés végén, amelyen az államfőnek beszámoltak a Szarmat rakétarendszer sikeres teszteléséről, Putyin felállt a helyéről, és hangsúlyozta:
„Ez egy nagy esemény az ország életében”.
Megírtuk: néhány napja a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta sikeres tesztjéről tett jelentést Szergej Karakajev vezérezredes Vlagyimir Putyinnak.
A hírek szerint a csodafegyver még idén szolgálatba állhat az orosz hadseregben,
és bevethetik Ukrajna ellen is.
