05. 13.
szerda
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij szarmat rakéta orosz-ukrán háború ukrajna

Az oroszok bejelentették a világ talán legerősebb fegyverét: a félelmetes Szarmat rakéta hadrendbe állt, már idén bevethetik

2026. május 13. 08:06

Zelenszkij a valóságra válaszul „antiballisztikus koalíciót” alakít, jelentsen ez bármit.

2026. május 13. 08:06
null

Az Interfax arról ír, hogy a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta sikeres tesztjéről tett jelentést Szergej Karakajev vezérezredes Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. A Reuters szerint 

Putyin bejelentette, hogy még idén hadrendbe állítják a rakétát, amelyet a világ legerősebb nukleáris fegyverének nevezett

 – erről a Portfolio ír.

A hírek szerint a Szarmat még 2026-ban szolgálatba áll az orosz hadseregben.

A sikeres teszt hírére reagálva Volodimir 

Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen antiballisztikus koalíciót alakít,

 tudjuk meg az Index cikke alapján.

Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
europész
2026. május 13. 09:07
Ezen túl ha ilyen rakétával találkoznak mindkét öklüket égnek emelve rázni fogják.Antiballisztikusan.
Sróf
2026. május 13. 09:00
A ballisztkus rakéták borzasztó károsak az egészségre, szóval nagyon remélem, hogy a megalakuló antiballisztikus koalíció élesen elítéli majd az összeset.
pipa89
2026. május 13. 08:29 Szerkesztve
Koalícióban folytatják le a "seggcsók" hadműveletet. Gratulálok a woke-világ színe-javának, hogy ismét sikerült nem szembe nézni a valósággal!
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 13. 08:27
szép teljesítmény hűtőgép alkatrészekből
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!