Gyanús ítéletekről írnak Szerbiában, szerintük minden a magyaroknak kedvezett

Szörnyű dráma: lövésig sem jutottak a magyarok a legvégén, Szerbia egyetlen góllal jutott ki a világbajnokságra
A hetespárbajért támadhattunk az utolsó pillanatokban.
Egy szerb portál szerint válogatottjuk Veszprémben nem is a magyar csapattal, hanem a játékvezetőkkel küzdött. Így hergel a szerb sajtó a Magyarország–Szerbia férfi kézilabda világbajnoki selejtező után.
A magyar férfi kézilabda-válogatott Veszprémben egygólos győzelmet aratott a szerbek ellen, így összesítésben egy találattal lemaradt a világbajnokságról. A Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtező után a szerb sajtóban arról írnak, hogy Chema Rodríguez csapata óriási játékvezetői hátszelet kapott a mérkőzésen.
Szerbia ott van a világbajnokságon! Még a bírók sem tudtak segíteni Magyarországnak”
– harsogja címlapján a sportissimo.republika.rs. A szerintük kétes játékvezetői ítéleteket többször kiemelik az összefoglaló írásban is.
„Már az első félidőben is több volt a megkérdőjelezhető bírói döntés, és a folytatásban sem lett jobb a helyzet. Az izlandi játékvezetők több irreális döntést hoztak, mindegyik a mi fiaink kárára történt, akik ettől függetlenül hősiesen küzdöttek a pályán” – írják a szerb kollégák.
A percről percre közvetítésben sem feledkeztek meg a bírózásról. Amikor például az első félidő 26. percében visszavettük a vezetést Szerbiától Fazekas Gergő góljával, konkrétan azt írták: „A bírói hibákat kihasználva Magyarország megszerezte a vezetést” –
azt, hogy hogyan, milyen akcióból, milyen hibából, kinek a találatával, már nem tartották fontosnak megjegyezni.
Amikor a 34. percben először álltunk továbbjutásra Imre Bence hetesével, a „szakértő” kolléga így fogalmazta meg a szerb olvasóknak, hogy mi történt a pályán: „Sok kétes bírói döntés tarkítja a meccset, Magyarország ki is használta ezt, 21–18.”
Sehol egy gólszerző, sehol egy szituáció, még arra sem vették a fáradtságot, hogy megmagyarázzák, miben tévedett a spori, inkább csak színtiszta hergelés.
Az 54. perc eseményei legalább sikerült valamilyen szinten megmagyarázniuk:
„Újabb kétes bírói ítélet. A támadásban elkövetett szabálytalanság helyett hétméteres kapott Magyarország, amit értékesített is” – ez a büntető már Krakovszki Bence nevéhez fűződött.
Persze a lényeg az, hogy Szerbia jutott ki a vb-re, a magyar válogatott már csak a szabadkártyában reménykedhet.
