Magyarország Szerbia kézilabda

Gyanús ítéletekről írnak Szerbiában, szerintük minden a magyaroknak kedvezett

2026. május 18. 07:58

Egy szerb portál szerint válogatottjuk Veszprémben nem is a magyar csapattal, hanem a játékvezetőkkel küzdött. Így hergel a szerb sajtó a Magyarország–Szerbia férfi kézilabda világbajnoki selejtező után.

A magyar férfi kézilabda-válogatott Veszprémben egygólos győzelmet aratott a szerbek ellen, így összesítésben egy találattal lemaradt a világbajnokságról. A Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtező után a szerb sajtóban arról írnak, hogy Chema Rodríguez csapata óriási játékvezetői hátszelet kapott a mérkőzésen.

Magyarország–Szerbia
Magyarország–Szerbia: kemény küzdelem zajlott a pályán. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Szerbia ott van a világbajnokságon! Még a bírók sem tudtak segíteni Magyarországnak”

 – harsogja címlapján a sportissimo.republika.rs. A szerintük kétes játékvezetői ítéleteket többször kiemelik az összefoglaló írásban is.

„Már az első félidőben is több volt a megkérdőjelezhető bírói döntés, és a folytatásban sem lett jobb a helyzet. Az izlandi játékvezetők több irreális döntést hoztak, mindegyik a mi fiaink kárára történt, akik ettől függetlenül hősiesen küzdöttek a pályán” – írják a szerb kollégák.

Magyarország–Szerbia: szakmázás helyett csak hergelés

A percről percre közvetítésben sem feledkeztek meg a bírózásról. Amikor például az első félidő 26. percében visszavettük a vezetést Szerbiától Fazekas Gergő góljával, konkrétan azt írták: „A bírói hibákat kihasználva Magyarország megszerezte a vezetést” – 

azt, hogy hogyan, milyen akcióból, milyen hibából, kinek a találatával, már nem tartották fontosnak megjegyezni. 

Amikor a 34. percben először álltunk továbbjutásra Imre Bence hetesével, a „szakértő” kolléga így fogalmazta meg a szerb olvasóknak, hogy mi történt a pályán: „Sok kétes bírói döntés tarkítja a meccset, Magyarország ki is használta ezt, 21–18.”

Sehol egy gólszerző, sehol egy szituáció, még arra sem vették a fáradtságot, hogy megmagyarázzák, miben tévedett a spori, inkább csak színtiszta hergelés.

 Az 54. perc eseményei legalább sikerült valamilyen szinten megmagyarázniuk:

„Újabb kétes bírói ítélet. A támadásban elkövetett szabálytalanság helyett hétméteres kapott Magyarország, amit értékesített is” – ez a büntető már Krakovszki Bence nevéhez fűződött.

Persze a lényeg az, hogy Szerbia jutott ki a vb-re, a magyar válogatott már csak a szabadkártyában reménykedhet.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 18. 08:53
A torkon ütésért nem állította ki a bíró a szerbet! Tökéletes hetest nem adott meg nekünk. Na, mindegy már.
grenki-2
2026. május 18. 08:48
Most ezt mért kell...?? ahelyett hogy csak simán örülnének hogy nyertek...ez nagyon nem szimpi
rugbista
2026. május 18. 08:39
Hát naná! Ők is frusztráltak. A focijuk a fasorban, összement az országuk (ahogy a miénk is) stb., hát pofáznak. Így nagyobb a dicsőség.
Haifisch
2026. május 18. 08:01
Ezek is olyanok, mint adolfpeter és galerije. Ahelyett, hogy örülnének, hogy nyertek, ugatnak. Idióták.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!