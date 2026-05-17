A szerbek kulcsembere szerint a világ legjobbjai közé tartoznak ebben a magyarok

Veszprémben le kell dolgozni a hátrányt!
A Veszprémbe gyakorlatilag hazatérő Dragan Pechmalbec úgy véli, a magyar férfi kézilabda-válogatott a vb-selejtező első mérkőzésén megmutatta, miért tartozik a világ élvonalába. Szerbia kétgólos előnyből várja a vasárnapi visszavágót, miközben Magyarország a Nisben mutatott második félidei teljesítményében és a hazai szurkolókban bízhat.
Három nappal azután, hogy Nisben megmérkőzött egymással, vasárnap 17.30-kor ismét összecsap Magyarország és Szerbia férfi kézilabda-válogatottja a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában. Bár a szerbek már héttel is vezettek a kinti meccsen, mégis mindössze kétgólos előnyből várhatják a visszavágót. A csütörtöki találkozó legeredményesebb játékosának ismerős környezetben kell pályára lépnie, a párharcban eddig hibátlan, 8/8-as mutatóval rendelkező Dragan Pechmalbec 2022-ben igazolt a One Veszprém csapatába, amelynek otthonában rendezik a sorsdöntő csatát.
„Abban egyetértek, hogy megvolt az esélyünk egy nagyobb arányú győzelemre, azt viszont túlzásnak tartom, hogy már az első felvonásban eldönthettük volna a továbbjutást.
Ha nem is könnyen, de hat-hét gól a mai modern kézilabdában ledolgozható, főleg hazai környezetben.
Ne felejtsük el azt sem, hogy a magyar válogatott a világ élvonalába tartozik, ezt most is megmutatta, jó játékosai vannak” – mondta a Mandinernek az Építők 30 éves beállója.
Pechmalbecnek különleges érzés lesz a Veszprém Arénában pályára lépni, ahol a nisihez hasonló hangulatra számít. „Nehéz lesz, az tuti, de most nagyon egységesnek érzem a társaságot, képesek vagyunk még egyszer legyőzni a magyarokat. Főleg akkor, ha olyan teljesítményt nyújtunk, mint néhány napja. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lennénk óvatosak” – fogalmazott lapunknak a korábban a francia nemzeti együttesben is bemutatkozó klasszis.
Amikor arról kérdeztük, hogyan sikerült nyolc gólt szereznie klubtársa, Ligetvári Patrik mellől, nevetve annyit felelt:
Nem árulom el.
Dragan Pechmalbec azt azonban megjegyezte, hogy a másik hármas védőnket, Sipos Adriánt is jól ismeri.
Sipi és Ligi, a két védekezőspecialista a világ legjobbjai ezen a poszton, nagyon kellemetlen ellenfelek, ezt tapasztalatból mondom. Mégis sikerült megtalálni a megoldást ellenük, elsősorban a gyors játékosainknak köszönhetően. Készültünk rájuk, tisztában vagyunk vele, hogy magas és erősek, egy az egyben nehezen verhetők, ezért inkább mást találtunk ki: kicsaltuk őket és nagyobb feladatot kaptak a szélsőink is.”
A magyar–szerb párharc nyertese kijut a jövő évi németországi világbajnokságra, amelynek a győztese ott lesz a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokon, a vb 2–7. helyezettjei pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az olimpiai kvalifikációs tornákon.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor (archív)