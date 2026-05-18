Interjút adott Sulyok: Lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka

Az interjú egyik központi témája Magyar Péter ultimátuma volt, amely május 31-ig adott határidőt Sulyok lemondására. A köztársasági elnök erre úgy reagált: jelenleg nincs olyan alkotmányos vagy jogi indok, amely megalapozná a távozását. Hangsúlyozta, hogy az Alaptörvényre tett esküt, ezért kötelességének érzi hivatalban maradni mindaddig, amíg az alkotmányos rend keretei között el tudja látni feladatait. Szerinte az államfő nem a politikai többséget vagy kisebbséget képviseli, hanem „az egész politikai nemzet egységét”.

„Értem, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újradefiniálására irányulnak, de a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka”

– szögezte le. Hozzátette: „Az eskümhöz hű maradok, és ameddig a hivatalom gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget kívánok tenni a vállalt megbízásomnak”.