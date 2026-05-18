A kiesés ellenére ott lehet a világbajnokságon a magyar válogatott

Szörnyű dráma: lövésig sem jutottak a magyarok a legvégén, Szerbia egyetlen góllal jutott ki a világbajnokságra
A hetespárbajért támadhattunk az utolsó pillanatokban.
A pályán nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott. A Magyarország–Szerbia vesztes párharc után ugyanakkor még van remény a németországi tornán való szereplésre.
Mint beszámoltunk róla, a Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtezőt hiába nyerte meg egy góllal a magyar férfi kézilabda-válogatott, összesítésben ugyanennyivel alulmaradt a párharcban, így nem jutott ki az olimpiai kvalifikációs tornára.
Ez történt a pályán, ugyanakkor esély még maradt a kijutásra a két szabadkártyás hely egyikének megpályázásával, amit meg is tesz a Magyar Kézilabda-szövetség. A találkozó után meg is kérdeztük erről a szomorú magyar játékosokat, akik elmondták, bíznak ebben a lehetőségben, ugyanakkor elsődleges tervük az volt, hogy a pályán vívják ki a kvalifikációt a tornára.
A Magyar Nemzet szedte össze a szabadkártyával kapcsolatban, hogy mik is a valós esélyeink. Az első jó hír, hogy a 2028-as olimpia házigazdája, az Egyesült Államok a kvalifikáción keresztül kijutott a vb-re, mivel az egyik szabadkártya minden bizonnyal az övék lett volna, de így nincs szükségük rá.
Az már nem annyira jó hír, hogy Hollandia meglepetésre kiesett Görögország ellen, míg Ausztria a lengyelekkel szemben maradt alul. Szomorú érdekesség:
a mieink által az Európa-bajnokságon 6, míg a márciusi felkészülési meccsen 11 góllal legyőzött olaszok Svájcot kiejtve ott lesznek a világbajnokságon.
De visszatérve a hollandokra és az osztrákokra: Európából ez a két nemzet az, amelyiknek a sportági hagyományait nézve jó esélye lehet a mieink mellett a szabadkártyára. Ami bonyolíthatja a helyzetet, hogy a nemzetközi szövetség úgy is dönthet, az egyik indulási jogot egy fejlődő országnak adja, így a három európai nemzet mindössze egy szabadkártyáért versenghet.
A Magyar Nemzet írása szerint ezek az érvek szólnak Magyarország indulása mellett:
A magyar válogatott egyébként legutóbb a 2015-ös világbajnokságról hiányzott. A mostani kihagyás azért is lenne különösen fájó, mert a legkönnyebb út a vb-ről vezet az olimpiai selejtezőre.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás