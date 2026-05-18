Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Szerbia kézilabda

A kiesés ellenére ott lehet a világbajnokságon a magyar válogatott

2026. május 18. 08:43

A pályán nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott. A Magyarország–Szerbia vesztes párharc után ugyanakkor még van remény a németországi tornán való szereplésre.

2026. május 18. 08:43
null

Mint beszámoltunk róla, a Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtezőt hiába nyerte meg egy góllal a magyar férfi kézilabda-válogatott, összesítésben ugyanennyivel alulmaradt a párharcban, így nem jutott ki az olimpiai kvalifikációs tornára.

Magyarország–Szerbia
Magyarország–Szerbia: vereségük ellenére a szerbek ünnepelhettek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Ez történt a pályán, ugyanakkor esély még maradt a kijutásra a két szabadkártyás hely egyikének megpályázásával, amit meg is tesz a Magyar Kézilabda-szövetség. A találkozó után meg is kérdeztük erről a szomorú magyar játékosokat, akik elmondták, bíznak ebben a lehetőségben, ugyanakkor elsődleges tervük az volt, hogy a pályán vívják ki a kvalifikációt a tornára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért maradt esélyünk a Magyarország–Szerbia után is

A Magyar Nemzet szedte össze a szabadkártyával kapcsolatban, hogy mik is a valós esélyeink. Az első jó hír, hogy a 2028-as olimpia házigazdája, az Egyesült Államok a kvalifikáción keresztül kijutott a vb-re, mivel az egyik szabadkártya minden bizonnyal az övék lett volna, de így nincs szükségük rá.

Az már nem annyira jó hír, hogy Hollandia meglepetésre kiesett Görögország ellen, míg Ausztria a lengyelekkel szemben maradt alul. Szomorú érdekesség: 

a mieink által az Európa-bajnokságon 6, míg a márciusi felkészülési meccsen 11 góllal legyőzött olaszok Svájcot kiejtve ott lesznek a világbajnokságon.

De visszatérve a hollandokra és az osztrákokra: Európából ez a két nemzet az, amelyiknek a sportági hagyományait nézve jó esélye lehet a mieink mellett a szabadkártyára. Ami bonyolíthatja a helyzetet, hogy a nemzetközi szövetség úgy is dönthet, az egyik indulási jogot egy fejlődő országnak adja, így a három európai nemzet mindössze egy szabadkártyáért versenghet.

A Magyar Nemzet írása szerint ezek az érvek szólnak Magyarország indulása mellett:

  • A legutóbbi három kézilabda-világbajnokság egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, ezzel csak másik három ország büszkélkedhet.
  • A selejtezőn csupán egy góllal maradt alul, ezt még Ausztria mondhatja el.

Ezt is ajánljuk a témában

  • Magyarország 2027-ben női világbajnokságot rendez, az IHF-nek is érdeke a jó viszony.
  • Magyarország még sohasem élt szabadkártyával.

A magyar válogatott egyébként legutóbb a 2015-ös világbajnokságról hiányzott. A mostani kihagyás azért is lenne különösen fájó, mert a legkönnyebb út a vb-ről vezet az olimpiai selejtezőre.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dr Bubo
2026. május 18. 09:38
Hagyjuk már az ilyen szánalmas esélylatolgatásokat! 2 élcsapatunkban mutatóban van 1-2 magyar. Támadójátékunk sablonos, könnyen kiismerhető. Chemát már az EB után le kellett volna váltani.
Válasz erre
1
0
petike21
2026. május 18. 09:35
Magyar Péter láthatóan nagyon boldog volt. Érthető módom a szerbek jutottak tovább, akiknek szurkolt.
Válasz erre
1
0
kalapali2
2026. május 18. 08:48
A rossz szellem a nézőtéren volt!
Válasz erre
3
0
grenki-2
2026. május 18. 08:45
Ez az esély kb egyenlő a nullával...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!