Így még nem láthatta a Kill Billt – olyan formában került mozikba, ahogyan annak idején Tarantino megálmodta

Salma Hayek rettegett a forgatáson, Írországban betiltották – harmincéves az Alkonyattól pirkadatig
Tarantino meghökkentő módon élte ki a lábfétisét.
A rendező számos ponton újravágta, kiegészítette és egybegyúrta a korábban két részben bemutatott filmet. A Kill Bill friss verziója magasabb rangra emeli Uma Thurman bosszúhadjáratát.
Harvey Weinsteint kétségtelenül borzalmas bűnökért ítélték el, de már azért megérdemelt volna néhány évet minimum felfüggesztve, amiért a Miramax fejeseként nem engedte Quentin Tarantinónak, hogy a Kill Bill a teljes terjedelmében kerüljön a mozikba, hanem két részre vágva kellett bemutatnia. A rendező azonban később összeillesztette a két epizódot egy négyórás változatban, ahogyan azt eredetileg megálmodta, de eddig csak egy-egy fesztiválon vagy speciális vetítésen lehetett elcsípni, például Tarantino saját Los Angeles-i mozijában. Most, több mint húsz évvel később szélesebb forgalmazást kap, és teljesen más élményt nyújt ez a verzió, de nem úgy, ahogyan sokan gondolnák.
Van ugye az úgynevezett Mandela-effektus, azaz hogy sokszor tömegek kollektíven hamisan emlékeznek valamire. A jelenség névadójáról, Nelson Mandeláról például sokan úgy gondolták, hogy a nyolcvanas években a börtönben ülve meghalt, noha valójában csak 2013-ban hunyt el. A leggyakoribb popkulturális példa pedig A birodalom visszavág: a legtöbben biztosak benne, hogy a fináléban Darth Vader azt mondja, hogy „Luke, én vagyok az apád”, noha eredeti nyelven és a magyar szinkronban is úgy reagál a főszereplőnek, amikor az hozzávágja, hogy megölte az öregét, hogy „Nem, én vagyok az apád!” Hasonló zavart okozhat a Kill Bill – A teljes véres történet is, ugyanis arra hegyezték ki a marketinget, hogy
tele van sosem látott jelenetekkel, más szegmensek pedig újra lettek vágva.
És nyilván valóban így is van, de ezeket gyanítom, csak azok veszik észre, akik korábban rongyosra nézték mindkét epizódot. Aki hozzám hasonlóan mindössze kétszer látta azokat, és a legutolsó alkalom óta is eltelt húsz év, annak ezek aligha fognak feltűnni. Egy plusz extra szekvencia nem sok, annyit sem vettem észre a bővített verzióban, ellenben minden képsor, még az állítólag ehhez a változathoz készült animációs betét is ismerősnek tűnt.
Mégis teljesen másként hatott a végeredmény, mint annak idején két részletben.
De mielőtt ebbe belemennék, helyezzük el a rendező életművében, mert igencsak sajátos helye van. Például annak ellenére, hogy az első etap az IMDb-szavazatok alapján minden idők 153. legjobb filmje, mégis rengetegszer tapasztalom, hogy ha szóba kerül Tarantino neve, sokan úgy vélekednek, hogy tökre szerették régen, de a Kill Bill miatt elvesztették, mert az már gagyi volt. És annak ellenére, hogy nem értek ezzel egyet, teljesen megértem, ha valaki így érez.
A rendező fő trükkje ugyanis mindig is az volt, hogy teljesen mást nyújtott, mint amire a közönség számítana. A Kutyaszorítóban és a Ponyvaregény esetében még viszonylag egységes képet alkotott: mindkettő egy véres jelenetekkel és humoros párbeszédekkel teli pörgő gengsztermozi. Aztán jött a Jackie Brown, amely ugyan tematikájában ezt a vonalat folytatta, de abszolút más hangulattal. Nem sok vadulás volt benne, a legtöbb gyilkosság a képernyőn kívül történt, jóval lassabb tempójú és melankolikusabb volt annál, mint amit addig megszokhattunk a rendezőtől – szerintem a csúcsfilmje, de ez már tényleg ízlés kérdése.
Aztán
a Kill Bill első részével tényleg hatalmasat váltott;
ebben is voltak emlékezetes karakterek, de a virtuóz párbeszédekre kevesebb súly került. Ahogy ezúttal a csavaros sztori is elmaradt, a történetet egy rövid mondatban össze lehetett foglalni: adott egy exbérgyilkos nő, aki hátrahagyná a múltját, ám az esküvője főpróbáján a korábbi csapata rátalál, megölik a férjét, őt pedig terhesen fejbe lövik, de túléli a támadást és brutális bosszúhadjáratba kezd. Érthető, hogy mindez soványul hatott sokaknak:
akik szeretik, azok legfőképpen a bámulatosan megkomponált akciójelenetei és a hihetetlen vagány és parádés stílusa miatt imádják. Akiket utóbbiak nem elégítenek ki, azoknak viszont sok egyebet nem nyújtott.
Leszámítva egy szűk filmrajongói réteget. Egyetemistaként végtelenül oda voltam Tarantinóért, de nem elsősorban a rendezéseiért, hanem azért, mert feltárta nekem a fél filmtörténelmet. Sok szakember elítélte, mert például a Kutyaszorítóban esetében pofátlanul sokat lopott a hongongi Lángoló városból, de mások mellett Stanley Kubrick korai művéből, A gyilkosságból vagy a Hajsza a föld alatt 1974-es változatából is nagy kanállal merített – én viszont pont ennek köszönhetően ismertem meg ezeket a kevésbé népszerű alkotásokat. Ugyanígy, a Kill Bill is új kapukat nyitott meg, lehet, hogy e nélkül sosem mélyültem volna el az ázsiai harcművészeti filmekben, hát még a wuxiákban, amely előbbinek egy kissé véresebb, fantasyelemekkel tarkított kínai alműfaja. De aztán hirtelen olyan címekkel kezdett gyarapodni a DVD-gyűjtemény, mint A repülő guillotine vagy A sógun orgyilkosa. Ezek miatt a felfedezések miatt a Kill Bill önmagában bőven túlmutató élménnyé vált.
És aztán jött a második rész, amiben
Tarantino ismét szembement az elvárásokkal,
és alaposan kiábrándította mindazokat, akik a vérgőzös első felvonás után hasonló ámokfutásra számítottak. A szamurájkardok ugyanis túlnyomórészt a tokban maradtak, volt egy-két vadabb jelenet, de alapvetően nyugdíjas tempóban haladt a finálé felé, majd az alkotói szemtelenség csúcsaként, amikor a menyasszony végre szemtől szembe kerül Bill-lel, brutális párbaj helyett leültek beszélgetni.
Hangulatában, dinamikájában lényegében két szögesen eltérő filmet kaptunk.
Az egybegyúrt változatban azonban érdekes módon ez a kontraszt kevésbé érezhető, jóval egységesebb a hatása. Az adrenalindús akciói ugyan lecsendesednek a játékidő felénél, miközben a karakterdrámák egyre hangsúlyosabbá válnak, így jóval egyenletesebben tartja fenn a feszültséget. Két külön részletben nézve olyan, mintha ledobnának egy lóról két óra után, majd lassan próbálnák visszakecmeregni, így viszont sokkal inkább egy intervallumedzéshez hasonlít, amikor a pulzus néha alábbhagy kicsit, de azért mindvégig kellőképpen egyenletesen magas ahhoz, hogy perzselje a testünk a felesleget.
A négyórás terjedelmével pedig olyan nagyszabású eposszá válik, mint a westernben a Volt egyszer egy vadnyugat vagy A jó, a rossz és a csúf, a gengszterfilmek estében meg A keresztapa vagy Martin Scorsese klasszikusai. Abból a szempontból még az említetteknél is unikálisabb, hogy
a kungfu- vagy a harcművészeti filmek műfajában nincsen egyetlen másik hasonlóképpen grandiózus nyugati mű sem.
És mindez talán fel sem tűnt volna e változat nélkül, amellett, hogy Tarantinónak nem tudok elég hálás lenni. Áldott állapot, amikor valakinek a hobbija a munkája, ugyanakkor időről időre ki is lehet égni benne, és a jelenlegi mozis kínálat sem segít általában az őszinte lelkesedés fenntartásában. A Kill Bill azonban most visszahozta az egyetemista kori tüzet, emlékeztetett arra,
miért is szeretem igazán a filmeket.
Kill Bill – A teljes véres történet – amerikai akciófilm. Május 14-től a Vertigo Média forgalmazásában a mozikban.
