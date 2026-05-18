Így még nem láthatta a Kill Billt – olyan formában került mozikba, ahogyan annak idején Tarantino megálmodta

Harvey Weinsteint kétségtelenül borzalmas bűnökért ítélték el, de már azért megérdemelt volna néhány évet minimum felfüggesztve, amiért a Miramax fejeseként nem engedte Quentin Tarantinónak, hogy a Kill Bill a teljes terjedelmében kerüljön a mozikba, hanem két részre vágva kellett bemutatnia. A rendező azonban később összeillesztette a két epizódot egy négyórás változatban, ahogyan azt eredetileg megálmodta, de eddig csak egy-egy fesztiválon vagy speciális vetítésen lehetett elcsípni, például Tarantino saját Los Angeles-i mozijában. Most, több mint húsz évvel később szélesebb forgalmazást kap, és teljesen más élményt nyújt ez a verzió, de nem úgy, ahogyan sokan gondolnák.

Kill Bill – A teljes véres történet (Forrás: Vertigo Média)

Van ugye az úgynevezett Mandela-effektus, azaz hogy sokszor tömegek kollektíven hamisan emlékeznek valamire. A jelenség névadójáról, Nelson Mandeláról például sokan úgy gondolták, hogy a nyolcvanas években a börtönben ülve meghalt, noha valójában csak 2013-ban hunyt el. A leggyakoribb popkulturális példa pedig A birodalom visszavág: a legtöbben biztosak benne, hogy a fináléban Darth Vader azt mondja, hogy „Luke, én vagyok az apád”, noha eredeti nyelven és a magyar szinkronban is úgy reagál a főszereplőnek, amikor az hozzávágja, hogy megölte az öregét, hogy „Nem, én vagyok az apád!” Hasonló zavart okozhat a Kill Bill – A teljes véres történet is, ugyanis arra hegyezték ki a marketinget, hogy