Quentin Tarantino elárulta, melyik filmjét tartja a legjobbnak

2025. augusztus 19. 14:26

A legendás rendező arra is kitért, hogy melyik filmjét tartja a legkiemelkedőbbnek.

null

A 62 éves rendező a The Church of Tarantino podcastban elárulta, hogy eddigi kilenc filmje közül a Becstelen brigantyk (2009) a legkiemelkedőbb alkotása, míg a Volt egyszer egy… Hollywood (2019) áll a legközelebb a szívéhez – írja a The Guardian.

„Szerintem a Kill Bill a meghatározó Quentin-film, olyasmi, amit senki más nem tudott volna elkészíteni. Minden részlete annyira a képzeletemből, ösztöneimből, szenvedélyeimből és megszállottságaimból fakad, mintha véres csápokkal húzták volna ki a fejemből. Ez a film szinte sorsszerűen készült el. 

A Becstelen brigantyk a remekművem, de a Volt egyszer egy… Hollywood a kedvencem”

 – mondta Tarantino.

Hozzátette, hogy az Aljas nyolcast tartja a legprofibb rendezésének: „ebben éreztem úgy, hogy a legjobban szolgáltam ki a saját anyagomat. Nem kellett újraalkotnom, mint a Kill Bill esetében – a szöveg stabil volt, és rendezőként ebből hoztam ki a legtöbbet”.

Nyitókép: Sameer AL-DOUMY / AFP

GrumpyGerald
2025. augusztus 19. 16:40 Szerkesztve
A Ponyvaregény jó volt és korszakalkotó: egy teljesen új stílust hozott, úttörő volt a krimi/akció megreformálásában, tényleg szinte egy személyben megteremtette a 90-es évek irónia és humor átitatta, popkulturás utalásokkal teli bűnügyi filmjeinek műfaját. A farvizén emelkedtek fel a Guy Ritchie filmek, stb. És nagyjából ezzel be is lehet fejezni Tarantino méltatását, mert nem nagyon lehet más érdemlegeset megemlíteni az utána következő 30 évben...
Búvár Kund
2025. augusztus 19. 16:32
A Ponyvaregény, a Becstelen brigantyk, Született gyilkosok, és a Django elszabadul az én kedvenceim.
canadian-deplorable
2025. augusztus 19. 15:58
Szerintem a Pulp Fiction (Ponyvaregény?) mindent ver. Jackie Brown is elég jó volt. Szintén nagyon jó a From Dusk till Dawn (Alkonyattól hajnalig?), bár annak csak írója, producere és egyik szereplőre volt.
Doktor Doktorovics
2025. augusztus 19. 15:36
Még talán a pályája kezdetén csinált valamicskét, aztán egyre jobban elhatalmasodott rajta az elmebaja.
