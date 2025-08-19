Quentin Tarantino elárulta, melyik filmjét tartja a legjobbnak

A 62 éves rendező a The Church of Tarantino podcastban elárulta, hogy eddigi kilenc filmje közül a Becstelen brigantyk (2009) a legkiemelkedőbb alkotása, míg a Volt egyszer egy… Hollywood (2019) áll a legközelebb a szívéhez – írja a The Guardian.

„Szerintem a Kill Bill a meghatározó Quentin-film, olyasmi, amit senki más nem tudott volna elkészíteni. Minden részlete annyira a képzeletemből, ösztöneimből, szenvedélyeimből és megszállottságaimból fakad, mintha véres csápokkal húzták volna ki a fejemből. Ez a film szinte sorsszerűen készült el.

A Becstelen brigantyk a remekművem, de a Volt egyszer egy… Hollywood a kedvencem”

– mondta Tarantino.

Hozzátette, hogy az Aljas nyolcast tartja a legprofibb rendezésének: „ebben éreztem úgy, hogy a legjobban szolgáltam ki a saját anyagomat. Nem kellett újraalkotnom, mint a Kill Bill esetében – a szöveg stabil volt, és rendezőként ebből hoztam ki a legtöbbet”.

Nyitókép: Sameer AL-DOUMY / AFP