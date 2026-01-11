Ft
hungaromet időkép hőmérséklet figyelmeztetés ónos eső

Nincs vége az extrém hidegnek, ráadásul megint jön az ónos eső: mutatjuk, a várható időjárást

2026. január 11. 16:14

Több vármegyére is riasztást adtak ki.

2026. január 11. 16:14
Az előttünk álló hét első napja is kemény hideget hoz a hajnali, reggeli órákra, de napközben is a legtöbb helyen fagypont alatt marad majd a hőmérséklet  – számolt be róla az Időkép, a HungaroMet információira hivatkozva. 

Hétfőn sokfelé mérhetünk majd -10 fok alatti minimumokat, többfelé -15 fok köré, illetve -15 fok alá csökken a hőmérséklet, és lesznek olyan tájaink, elsősorban a Dunántúl déli, délnyugati részén, ahol akár -20 foknál is hidegebb lehet. 

Az extrém hideg miatt a HungaroMet Somogy és Zala vármegyékre másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki hétfőre.

Ez annyit jelent, hogy az említett két vármegyében hétfő hajnalra, reggelre -20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Az Időkép kiemelte: Emellett Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Baranya, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékben elsőfokú, azaz citrom figyelmeztetés van érvényben hétfőre az extrém hideg miatt, ugyanis ezen vármegyék több részén is -15 fok alatt alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn a hajnali, reggeli órákban.

A veszélyjelzéseket illetően hétfőre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyékre elsőfokú figyelmeztetés érvényes a várható ónos eső miatt, ami azt jelenti, hogy gyenge ónos eső várható. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméternek felel meg.

A kissé szeles időben gyenge hófúvás is kialakulhat még hétfőn a nap első felében. A szél alacsony hótorlaszokat emelhet a friss hóval fedett területeken. Emiatt citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetés érvényes a jövő hét első napjára Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér vármegyékre.

Ónos eső kedden az ország nagy részében

A jelenlegi állás szerint kedden többfelé várható ónos eső a Dunántúlon, a középső tájakon, valamint az Alföld déli részén – írja az Időkép.  Ezért, az érintett tájak nagy részén elsőfokú figyelmeztetés érvényes a jövő hét második napjára, de Győr-Moson-Sopronra, Komárom-Esztegomra és Vasra másodfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/AP/Ryan Sun

