Nincs vége az extrém hidegnek, ráadásul megint jön az ónos eső: mutatjuk, a várható időjárást

Ezt látnia kell: beszakadt egy quad alatt a helyi tó jege Monoron (FOTÓ)
A helyi polgármester elemében volt az eset után.
Több vármegyére is riasztást adtak ki.
Hétfőn sokfelé mérhetünk majd -10 fok alatti minimumokat, többfelé -15 fok köré, illetve -15 fok alá csökken a hőmérséklet, és lesznek olyan tájaink, elsősorban a Dunántúl déli, délnyugati részén, ahol akár -20 foknál is hidegebb lehet.
Az extrém hideg miatt a HungaroMet Somogy és Zala vármegyékre másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki hétfőre.
Ez annyit jelent, hogy az említett két vármegyében hétfő hajnalra, reggelre -20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
Az Időkép kiemelte: Emellett Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Baranya, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékben elsőfokú, azaz citrom figyelmeztetés van érvényben hétfőre az extrém hideg miatt, ugyanis ezen vármegyék több részén is -15 fok alatt alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn a hajnali, reggeli órákban.
A veszélyjelzéseket illetően hétfőre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyékre elsőfokú figyelmeztetés érvényes a várható ónos eső miatt, ami azt jelenti, hogy gyenge ónos eső várható. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméternek felel meg.
A kissé szeles időben gyenge hófúvás is kialakulhat még hétfőn a nap első felében. A szél alacsony hótorlaszokat emelhet a friss hóval fedett területeken. Emiatt citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetés érvényes a jövő hét első napjára Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér vármegyékre.
A jelenlegi állás szerint kedden többfelé várható ónos eső a Dunántúlon, a középső tájakon, valamint az Alföld déli részén – írja az Időkép. Ezért, az érintett tájak nagy részén elsőfokú figyelmeztetés érvényes a jövő hét második napjára, de Győr-Moson-Sopronra, Komárom-Esztegomra és Vasra másodfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/AP/Ryan Sun