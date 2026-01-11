Nincs vége az extrém hidegnek, ráadásul megint jön az ónos eső: mutatjuk, a várható időjárást

Ez annyit jelent, hogy az említett két vármegyében hétfő hajnalra, reggelre -20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Az Időkép kiemelte: Emellett Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Baranya, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékben elsőfokú, azaz citrom figyelmeztetés van érvényben hétfőre az extrém hideg miatt, ugyanis ezen vármegyék több részén is -15 fok alatt alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn a hajnali, reggeli órákban.

A veszélyjelzéseket illetően hétfőre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyékre elsőfokú figyelmeztetés érvényes a várható ónos eső miatt, ami azt jelenti, hogy gyenge ónos eső várható. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméternek felel meg.

A kissé szeles időben gyenge hófúvás is kialakulhat még hétfőn a nap első felében. A szél alacsony hótorlaszokat emelhet a friss hóval fedett területeken. Emiatt citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetés érvényes a jövő hét első napjára Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér vármegyékre.

Ónos eső kedden az ország nagy részében