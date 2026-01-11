Ezt látnia kell: beszakadt egy quad alatt a helyi tó jege Monoron (FOTÓ)

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a monori Kis-tó jege nem alkalmas a téli sportok űzésére – írta Darázsi Kálmán, Monor polgármestere legújabb bejegyzésében. A polgármester hangsúlyozta: a megfelelő jégvastagsághoz tartós, több napon át tartó erős fagy szükséges, ami most nem adott.

A figyelemfelkeltő bejegyzés indoka az volt, hogy valaki quaddal hajtott az említett tó jegére, amely azon kívül, hogy különösen veszélyes, tilos is.

A bejegyzésből kiderült, hogy a rendőrség és a polgárőrség a helyszínen intézkedett. Darázsi Kálmán kiemelte, hogy a monori közparkokban tilos quaddal közlekedni.