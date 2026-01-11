Ezt látnia kell: beszakadt egy quad alatt a helyi tó jege Monoron (FOTÓ)

Szörnyű: már halálos áldozatokat is követelt az európai havazás, százezrek maradtak közszolgáltatások nélkül
Több országban rendkívüli riasztások léptek életbe, a közlekedés és az energiaellátás is akadozik.
A helyi polgármester elemében volt az eset után.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a monori Kis-tó jege nem alkalmas a téli sportok űzésére – írta Darázsi Kálmán, Monor polgármestere legújabb bejegyzésében. A polgármester hangsúlyozta: a megfelelő jégvastagsághoz tartós, több napon át tartó erős fagy szükséges, ami most nem adott.
A figyelemfelkeltő bejegyzés indoka az volt, hogy valaki quaddal hajtott az említett tó jegére, amely azon kívül, hogy különösen veszélyes, tilos is.
A bejegyzésből kiderült, hogy a rendőrség és a polgárőrség a helyszínen intézkedett. Darázsi Kálmán kiemelte, hogy a monori közparkokban tilos quaddal közlekedni.
A polgármester bejegyzésében még néhány tippet is vázolt, enyhe humorral fűszerezve, melyekben felhívta a figyelmet, hogy a tiltó tábla tényleg tiltást jelent. Mellette, hosszan részletezte, hogy hogyan kell viselkedni, amikor valaki alatt az engedélyezett helyen szakad be a jég.
