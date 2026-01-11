Ft
monor darázsi kálmán facebook polgármester

Ezt látnia kell: beszakadt egy quad alatt a helyi tó jege Monoron (FOTÓ)

2026. január 11. 15:43

A helyi polgármester elemében volt az eset után.

2026. január 11. 15:43
null

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a monori Kis-tó jege nem alkalmas a téli sportok űzésére – írta Darázsi Kálmán, Monor polgármestere legújabb bejegyzésében. A polgármester hangsúlyozta: a megfelelő jégvastagsághoz tartós, több napon át tartó erős fagy szükséges, ami most nem adott.

A figyelemfelkeltő bejegyzés indoka az volt, hogy valaki quaddal hajtott az említett tó jegére, amely azon kívül, hogy különösen veszélyes, tilos is.

A bejegyzésből kiderült, hogy a rendőrség és a polgárőrség a helyszínen intézkedett. Darázsi Kálmán kiemelte, hogy a monori közparkokban tilos quaddal közlekedni.

A polgármester bejegyzésében még néhány tippet is vázolt, enyhe humorral fűszerezve, melyekben felhívta a figyelmet, hogy a tiltó tábla tényleg tiltást jelent. Mellette, hosszan részletezte, hogy hogyan kell viselkedni, amikor valaki alatt az engedélyezett helyen szakad be a jég.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook/Darázsi Kálmán

rugbista
2026. január 11. 16:02
Baromarcú.
Berendel
2026. január 11. 16:00 Szerkesztve
"a monori Kis-tó jege nem alkalmas a téli sportok űzésére - mondta a polgármester" Ezt az illető is tudta, ezért nem is korcsolyázni indult, hanem nyári quadozni. Szerencséje van, hogy csak 10 centis pocsolya az a tó.
johannluipigus
2026. január 11. 15:51
A baromállatja
mlotta
2026. január 11. 15:51
A téli fagy miatt történhetett ez meg. Bár lehet hogy mélyebb oka van. Mit lehet tudni?
