Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza szombathely nemény andrás polgármester Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter beszédéből egy következtetés vonható le: az a jó önkormányzat és polgármester, aki politikailag vele ért egyet

2026. március 02. 17:47

Ha nem a Tiszával van egy polgármester, akkor azt a városvezetőt biztos „zsarolja” vagy „nyomás alá” helyezte a kormány.

2026. március 02. 17:47
null
Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András
Facebook

„Az volna az önkormányzati autonómia, hogy az országos politikusok majd megmondják, kivel találkozhat egy polgármester és kivel nem? 

Olvasva Nemény András baloldali érzelmű polgármester kollégám posztját, meg az azt kiváltó beszédet Magyar Pétertől, tovább erősödtek a kétségeim a Tisza párt önkormányzati autonómiát ígérő narratívái kapcsán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Számomra a változás fontosabb bármilyen egyéni sérelemnél

Ellenzékiként változást szeretnék. De minőségi változást. Más stílust, egyenrangú partnerséget.

Történt ugyanis, hogy szombathelyi beszédében Magyar Péter felkérdezte Nemény polgármester urat: ugyan miért és minek találkozik, »fotózkodik« ennyit a kormány tagjaival, és miért fogadta pár hete a városába érkező Orbán Viktor miniszterelnököt.

1. Egy település közvetlenül megválasztott polgármestere azzal és akkor találkozik a városa érdekében, akivel akar. Ne egy párt elnöke vagy tagja mondja meg, hogy a polgármester szerinte kivel találkozhat vagy sem. Ez az önkormányzati autonómia nulladik feltétele. Én sem tűrném el, hogy bárki beleszóljon abba, hogy kivel találkozom a városom közösségének érdekében. 

Mondjuk, soha nem is történt meg velem az elmúlt másfél évtizedben, hogy bárki kritizált volna, mert más pártállású politikusokat fogadtam a Városházán. Kifejezetten fontos, hogy a mindenkori miniszterelnökök vagy éppen miniszterek találkozzanak a települések mindenkori polgármestereivel. Ezért őket számon kérni, megróni nem lehet, mert az a munkájuk szerves része. Különösképpen, ha az adott polgármester egy önkormányzati szövetség társelnöke is. Éppen az ilyen találkozások a különböző oldalon álló politikusok között tehetnék a közéletünket jobbá, normálisabbá. Ezt nem kritizálni kell, hanem üdvözölni, sőt sürgetni.

2. Sajátos, hogy miközben a miniszterelnök és Nemény polgármester úr találkozóját Magyar Péter felrótta a polgármesternek, Magyar Péter maga nem tett eleget Nemény András meghívásának. Helyette a színpadról intézett megrovást a kollégámnak. A Tisza párt elnöke mintha hiúsági kérdést csinált volna abból, hogy mivel az ország hivatalban lévő miniszterelnöke találkozott valakivel, akkor ő az illetővel nem fog. Ez finoman szólva sem erősíti a bizalmat a Tisza párt önkormányzatisági elveket hirdető programjában, sem pedig miniszterelnök-jelöltjének vezetői, személyes képességeiben. 

3. Magyar Péter általában is »megintette« a polgármester kollégákat, idézem: »nem szeretnék olyat látni...«.  Ez az a paternalista, végtelen lekezelő stílus, ami borzalmasan nehézzé tenné a partneri együttműködést a Tisza párt vezetője és a polgármesterek között. Emellett a Tisza párt vezetője volt oly' figyelmes, hogy emlékeztette a polgármestereket az esküjükre is, miszerint »ők vannak a településen lakó polgárokért, és nem fordítva.« Ez tökéletesen helytálló megállapítás, és pont ezért nem teheti meg egy település polgármestere, hogy ne fogadja a miniszterelnököt és pontosan ezért nem korrekt egy ilyen találkozót kritizálni.

4. Magyar Péter beszédéből egy következtetés vonható le: szerinte az a jó önkormányzat és polgármester, aki politikailag vele ért egyet és vele is kampányol, vagy ha ezt nem teszi, akkor minimum maradjon csendben. A narratívájához hozzáteszi: ha nem a Tiszával van egy polgármester, akkor azt a városvezetőt biztos »zsarolja« vagy »nyomás alá« helyezte a kormány. Egyrészt az Orbán-kormányok pártállásra való tekintet nélkül valósítottak meg temérdek fejlesztést temérdek településen. Modern Városok Program, adósságkonszolidáció, óriásberuházások Pesten, az általam is sokat kritizált szolidaritási hozzájárulás is vonatkozik minden településre, nem csak az ellenzéki vezetésűekre. Teszem hozzá rögtön: ezekről is kell egyeztessen egy városvezető a kormány tagjaival.

Az már ízlés kérdése, hogy »The Man« feiratú pulóverben kampányolva mennyire hiteles, vagy helyénvaló másokat alázatra és szolgálatra inteni. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ez a pulóver, amelyben Megváltó Úr tegnap fotózkodott, mit jelent??!!

Amúgy meg ismét gratulálok a fennkölt eszmeiségű és kifogástalan esztétikai érzékű kulturális elitnek a választottjához.

Mit üzen tehát az, ha egy meg sem választott politikus már most leckéztetni, csuklóztatni próbálja egy város vezetőjét, de még intelmekkel is szolgál a munkájukat legtöbb esetben évek, évtizedek óta végző polgármesterek számára? 

Ez volna a partnerség? Ez volna a stílus, ami ne adj' Isten, egy Tisza-kormány esetén várná a polgármestereket? Ezt jelentené szerintük az önkormányzatiság? Nagyon remélem, hogy nem. Mert ha van dolog, amiben minden vidéki polgármester egyetért, az az, hogy falra mászunk a pesties, majd »mi megmondjuk nektek, mi a helyes« hozzáállástól. Bárkitől is érkezzen az.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 02. 18:34
Az arrogancia és a gátlástalan hazudozás nem az eszesség vagy az erő megnyilvánulása, hanem szociopátia. Egyúttal, a butaság beismerése. Azért kell a hazudozás, mert tisztességes úton semmire sem menne. Zselenszkij és Magyar Péter hitványak.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 02. 18:33
2022-es választások alkalmával néhány jelentéktelen, a választást nem befolyásoló szórvány esetet leszámítva az EBESZ delegáltjai a Mo-i választást rendben találták. Minden választási bizottságban és a szavazatok számlálásakor is jelen voltak az ellenzék képviselői és mindent rendben találtak. A magyar választási törvényt az EU Velencei Bizottsága kifejezetten jó választási törvénynek minősítette. A választókerületek kijelölése a törvény szerint történt és bárki ellenőrizheti, hogy nem szabálytalan. Magyarországon 2022-ben már a családok 92%-ának volt szélessávú internet hozzáférése. Ma 98%. A választók a pártok programját illetően tájékozottak voltak és ma is azok. Szar az ellenzék programja és hitványak a vezetőik, ezért buknak.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 02. 18:25
Lassan irom ,hogy mindenki (meg a poloskak is) ertsek : SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!