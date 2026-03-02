1. Egy település közvetlenül megválasztott polgármestere azzal és akkor találkozik a városa érdekében, akivel akar. Ne egy párt elnöke vagy tagja mondja meg, hogy a polgármester szerinte kivel találkozhat vagy sem. Ez az önkormányzati autonómia nulladik feltétele. Én sem tűrném el, hogy bárki beleszóljon abba, hogy kivel találkozom a városom közösségének érdekében.

Mondjuk, soha nem is történt meg velem az elmúlt másfél évtizedben, hogy bárki kritizált volna, mert más pártállású politikusokat fogadtam a Városházán. Kifejezetten fontos, hogy a mindenkori miniszterelnökök vagy éppen miniszterek találkozzanak a települések mindenkori polgármestereivel. Ezért őket számon kérni, megróni nem lehet, mert az a munkájuk szerves része. Különösképpen, ha az adott polgármester egy önkormányzati szövetség társelnöke is. Éppen az ilyen találkozások a különböző oldalon álló politikusok között tehetnék a közéletünket jobbá, normálisabbá. Ezt nem kritizálni kell, hanem üdvözölni, sőt sürgetni.

2. Sajátos, hogy miközben a miniszterelnök és Nemény polgármester úr találkozóját Magyar Péter felrótta a polgármesternek, Magyar Péter maga nem tett eleget Nemény András meghívásának. Helyette a színpadról intézett megrovást a kollégámnak. A Tisza párt elnöke mintha hiúsági kérdést csinált volna abból, hogy mivel az ország hivatalban lévő miniszterelnöke találkozott valakivel, akkor ő az illetővel nem fog. Ez finoman szólva sem erősíti a bizalmat a Tisza párt önkormányzatisági elveket hirdető programjában, sem pedig miniszterelnök-jelöltjének vezetői, személyes képességeiben.

3. Magyar Péter általában is »megintette« a polgármester kollégákat, idézem: »nem szeretnék olyat látni...«. Ez az a paternalista, végtelen lekezelő stílus, ami borzalmasan nehézzé tenné a partneri együttműködést a Tisza párt vezetője és a polgármesterek között. Emellett a Tisza párt vezetője volt oly' figyelmes, hogy emlékeztette a polgármestereket az esküjükre is, miszerint »ők vannak a településen lakó polgárokért, és nem fordítva.« Ez tökéletesen helytálló megállapítás, és pont ezért nem teheti meg egy település polgármestere, hogy ne fogadja a miniszterelnököt és pontosan ezért nem korrekt egy ilyen találkozót kritizálni.

4. Magyar Péter beszédéből egy következtetés vonható le: szerinte az a jó önkormányzat és polgármester, aki politikailag vele ért egyet és vele is kampányol, vagy ha ezt nem teszi, akkor minimum maradjon csendben. A narratívájához hozzáteszi: ha nem a Tiszával van egy polgármester, akkor azt a városvezetőt biztos »zsarolja« vagy »nyomás alá« helyezte a kormány. Egyrészt az Orbán-kormányok pártállásra való tekintet nélkül valósítottak meg temérdek fejlesztést temérdek településen. Modern Városok Program, adósságkonszolidáció, óriásberuházások Pesten, az általam is sokat kritizált szolidaritási hozzájárulás is vonatkozik minden településre, nem csak az ellenzéki vezetésűekre. Teszem hozzá rögtön: ezekről is kell egyeztessen egy városvezető a kormány tagjaival.