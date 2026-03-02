Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt volodimir zelenszkij magyarország Magyar Péter Barátság kőolajvezeték energiajogász komment orbán viktor

„Szakértők” országa – helyretette a tiszás kommentelőket az Energiajogász

2026. március 02. 18:02

Tóth Máté Facebook-bejegyzésében kiemelte, ha a vezeték el lenne lőve, az látszana a hétfőn ismertetett műholdfelvételen.

2026. március 02. 18:02
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Facebook-videóban jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök, miután nemzetbiztonsági egyeztetést tartottak a Barátság kőolajvezeték állapotáról. 

„A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a barátság kőolajvezeték működőképes” – cáfolta Volodimir Zelenszkij fő állítását a miniszterelnök, aki hozzátette: ráadásul azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Az Energiajogász Facebook-bejegyzésében ennek kapcsán emlékeztetett, hogy egyetlen mondás van január 27-e óta Ukrajnából (tehát a Telexen, 444-en, hvg-n, 24hu-n meg a tiszás csoportokban), méghozzá az, hogy BRODINÁL szétlőtték a „gonosz oroszok” a VEZETÉKET. „A műholdfelvételen az látszik tökéletesen, hogy BRODINÁL semmi baja a VEZETÉKNEK”

Tóth Máté azzal folytatta, hogy erre jöttek a tiszás kommentelők hogy „ja nem is Brodinál hanem bárhol a 4000 km-en meg igazából »rejtett hiba«, honnan tudjuk mi van a »motorháztető alatt, a szivattyúkkal, a levegőellátással«”

A szakértő posztjában ezután kiemelte:

ha a vezeték el lenne lőve, az látszana a műholdfelvételen.

Ehhez képest az látszik, hogy egy tartály (ez a lengyel tartály) égett ki, a vezetéktől távolabb. A vezetéknek pedig semmi baja. 

„Szóval aki most azzal jön, hogy de nem is Brodi, meg nem látjuk a levegőellátást meg a szabályozókat, az vagy konkrétan fizetett ügynök, vagy értelmi fogyatékos. Mindkét esetben bátran töröljék az illetőt” – zárta gondolatait az Energiajogász.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Az energiajogász Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sin-fej
•••
2026. március 02. 18:49 Szerkesztve
Ilyen fejjel és ennyi ésszel én nem élnék az ő helyében... mindentudo jogi bux
Válasz erre
0
0
packó_
2026. március 02. 18:47
Azért két nemszakértői kérdés: 1. A lengyelektől nem kérik számon, hogy a tartájukban a magyaroktól és a szlovákoktól lopott olaj van, ami ugye a lengyeleknek tilos az EU-ban? 2. Ami olaj a ruszkiktól egy hónapja nem jön át hozzánk, az kié lett? (Az ugye kizárt, hogy a lengyelek embargót szegnének, az ukránok meg olajat lopnának! DDD)
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2026. március 02. 18:28
No , úgy látom , hogy a gyertyát beköpte a légy . Ezért az zárlatos . Hiába van szikra , ha az oda megy ahova akar , de a hengerben nem óhajt ívet húzni . Elmarad a kívánt - sűrítés utáni - robbanás . Ezért a Lengyeleknek fenntartott lopott olaj tárolója robbant fel . Vagy új gyertya kell , de ideiglenesen megfelel , ha kipucolják .
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 02. 18:24
SOHA TOBBE BALOLDALT es nincs problema
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!