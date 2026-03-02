Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt barátság Magyar Péter orbán viktor

Barátság kőolajvezeték: kőkemény üzenetet küldött Orbán Zelenszkijnek, műholdképek cáfolják az ukrán állításokat

2026. március 02. 11:25

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a vezeték újraindításának nincsen semmilyen technikai akadálya, a miniszterelnök pedig elmondta, mi vár az ukrán elnökre, ha tovább zsarolja Magyarországot

2026. március 02. 11:25
null

Facebook-videóban jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök, miután nemzetbiztonsági egyeztetést tartottak a Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormányfő nem teketóriázott: alaposan kiosztotta az ukrán elnököt, aki folyamatosan azt állítja, hogy az említett vezetéken azért nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, mert az megsérült. A miniszterelnök információiból azonban egészen más kép rajzolódik ki.

„A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a barátság kőolajvezeték működőképes”

– cáfolta Volodimir Zelenszkij fő állítását a miniszterelnök, aki hozzátette: ráadásul azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Ellentétben az ukrán hatóságokkal, amelyek nem engedték, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják az érintett vezetékszakaszt, a magyar miniszterelnök teljes transzparenciát ígért.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanis, mint a miniszterelnök kijelentette, 

„Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé tesszük, hogy mindenki láthassa”.

Mindenellett újra felszólította az ukrán elnököt, hogy indítsa újra a vezetéket, és „a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket”

A miniszterelnök kijelentette: Magyarország mindaddig fenntartja az ellenintézkedéseit, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást.

„Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben, de Magyarország nem hagyja magát és az olajblokádot le fogjuk törni”

– tette hozzá.

 

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 137 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. március 02. 12:48
Olvasva a kommenteket, a tiszás söpredék tényleg az agyhalottak gyülekezete, egy megvadult szekta. Nem fogják fel hogy az ukik az országot szivatják és nem a Zorbánt. Az ember elsősorban magyar állampolgár, utána valamilyen pártszimpatizáns és ha a hoholok az országnak tesznek kárt akkor annak talán nem kéne tapsolni. Bízom abban, hogy a választások után ezek az, elhülyült, proli, lenin fiúk mennek vissza a derítőbe.
Válasz erre
1
1
timurida
2026. március 02. 12:47
reakcio1969 Lehet hogy MP ügyesen nem sértegeti Trumpot. Csak az a helyzet, hogy Trump - ezt meg is mondta - fogalma sincs, hogy ki Orbán kihívója. Azt viszont biztosan tudja, hogy az általa mélyen megvetett EU vezetés a te péteredet favorizálja...
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 02. 12:46
Következő bohózat a magyar kormánypropagandában: Műholdról leolvastuk UVDL Zelenszkijnek írt SMS-ét. “Volodimir! Zárd el a Druzsbát! Puszi: a te Ursikád”
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. március 02. 12:46
reakcio 1969 ügynök MP senkiről és semmiről nem mond semmit, és ez valóban tudatos stratégia. Mert ha elmondaná a valódi álláspontját, megbukna. Az ő "fő feladati" április 12-től Weberék meggyőzése lesz, hogy a mentelmi jogának fenntartásához fűződő érdek elmúltával ne vegyék el tőle a mentőövet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!