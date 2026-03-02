Barátság kőolajvezeték: kőkemény üzenetet küldött Orbán Zelenszkijnek, műholdképek cáfolják az ukrán állításokat

Szorul a hurok Zelenszkijék nyaka körül: ezekhez az aljas módszerekhez folyamodtak, hogy titokban tartsák az igazságot a Barátság kőolajvezetékről
Az ukrán hatóságok megakadályozták, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a kőolajvezeték állapotát.
Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a vezeték újraindításának nincsen semmilyen technikai akadálya, a miniszterelnök pedig elmondta, mi vár az ukrán elnökre, ha tovább zsarolja Magyarországot
Facebook-videóban jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök, miután nemzetbiztonsági egyeztetést tartottak a Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormányfő nem teketóriázott: alaposan kiosztotta az ukrán elnököt, aki folyamatosan azt állítja, hogy az említett vezetéken azért nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, mert az megsérült. A miniszterelnök információiból azonban egészen más kép rajzolódik ki.
„A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a barátság kőolajvezeték működőképes”
– cáfolta Volodimir Zelenszkij fő állítását a miniszterelnök, aki hozzátette: ráadásul azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
Ellentétben az ukrán hatóságokkal, amelyek nem engedték, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják az érintett vezetékszakaszt, a magyar miniszterelnök teljes transzparenciát ígért.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán hatóságok megakadályozták, hogy szlovák szakértők is megvizsgálják a kőolajvezeték állapotát.
Ugyanis, mint a miniszterelnök kijelentette,
„Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé tesszük, hogy mindenki láthassa”.
Mindenellett újra felszólította az ukrán elnököt, hogy indítsa újra a vezetéket, és „a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket”.
A miniszterelnök kijelentette: Magyarország mindaddig fenntartja az ellenintézkedéseit, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást.
„Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben, de Magyarország nem hagyja magát és az olajblokádot le fogjuk törni”
– tette hozzá.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, „ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket”.