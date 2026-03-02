Barátság kőolajvezeték: kőkemény üzenetet küldött Orbán Zelenszkijnek, műholdképek cáfolják az ukrán állításokat

Facebook-videóban jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök, miután nemzetbiztonsági egyeztetést tartottak a Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormányfő nem teketóriázott: alaposan kiosztotta az ukrán elnököt, aki folyamatosan azt állítja, hogy az említett vezetéken azért nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, mert az megsérült. A miniszterelnök információiból azonban egészen más kép rajzolódik ki.

„A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a barátság kőolajvezeték működőképes”

– cáfolta Volodimir Zelenszkij fő állítását a miniszterelnök, aki hozzátette: ráadásul azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.