Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Rendkívüli!

Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter bejelentés ukrajna

Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

2026. február 20. 18:51

Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, „ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket”.

2026. február 20. 18:51
null

Cikkünk frissül!

A Financial Times arról írt, hogy Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának néhány nappal a háború évfordulója előtt. Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli bejelentésében kiemelte, hogy Ukrajna politikailag zsarolja Magyarországot azzal, hogy blokkolja az üzemanyag hazánkba érkezését a Barátság kőolajvezetéken.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

Elhangzott, Volodimir Zelenszkijék ezzel ellátási káoszt szeretnének elérni Magyarországon, valamint azt, hogy egy liter üzemanyag ára elérje az 1000 forintot.

Ezért Szijjártó megerősítette, hogy mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.

A miniszter arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezétek blokkolásával zsarolja Magyaroszagot. 

Ezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, annak érdekében, hogy ellátási zavarokat és benzinár emelkedést okozzon hazánkban”. 

„A zsarolásnak nem engedünk, 

  • nem támogatjuk az ukránok háborúját,
  • nem fizetünk nekik 
  • és nem hagyjuk, hogy megemeljek hazánkban a benzin árát”

– sorolta.

Szijjártó arra is rámutatott, Ukrajna a Barátság vezeték leállításával szerződeseket és uniós jogot is sért. „Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket, így a 90 milliárdnyi brüsszeli háborús kölcsönhöz sem férhetnek hozza az ukránok” – húzta alá.

A bejelentést teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 166 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. február 20. 20:36
És hová tűnt Magyar Péter??????
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2026. február 20. 20:35
A fostos meg szombaton Münchenben - ha igaz a hír- hazaárulást követett el!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 20. 20:34
A német legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az északi áramlat felrobbantása terrorcselekmény volt amit az ukránok követtek el. A Transparency és társintézményei terroristákat pénzeltek. Az USAID-on keresztül is került pénz terroristáknak. Erkölcsi fertő az EP, ahol Magyar Pétert, a rablót és Ilaria Salist, a terroristát megtűrik a korrupt alakokról nem is szólva.
Válasz erre
1
0
harald
2026. február 20. 20:34
Hibáztál Peti :: 2026 április 12 + 14 nap - 26-ig kellene blokkolni, meg aztán utána is Az EU + az USA pedig békaphaSSa !!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!