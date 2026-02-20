Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Szijjártó arra is rámutatott, Ukrajna a Barátság vezeték leállításával szerződeseket és uniós jogot is sért. „Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket, így a 90 milliárdnyi brüsszeli háborús kölcsönhöz sem férhetnek hozza az ukránok” – húzta alá.

A bejelentést teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala