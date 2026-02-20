Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Orbán Viktor ledobta az atombombát: a Barátság kőolajvezetéket azok zárták el, akik az Északi Áramlatot is felrobbantották – az ukránok
Kerek perec kimondta az igazságot a miniszterelnök.
Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, „ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket”.
A Financial Times arról írt, hogy Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának néhány nappal a háború évfordulója előtt. Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli bejelentésében kiemelte, hogy Ukrajna politikailag zsarolja Magyarországot azzal, hogy blokkolja az üzemanyag hazánkba érkezését a Barátság kőolajvezetéken.
Elhangzott, Volodimir Zelenszkijék ezzel ellátási káoszt szeretnének elérni Magyarországon, valamint azt, hogy egy liter üzemanyag ára elérje az 1000 forintot.
Ezért Szijjártó megerősítette, hogy mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.
A miniszter arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezétek blokkolásával zsarolja Magyaroszagot.
Ezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, annak érdekében, hogy ellátási zavarokat és benzinár emelkedést okozzon hazánkban”.
„A zsarolásnak nem engedünk,
– sorolta.
Szijjártó arra is rámutatott, Ukrajna a Barátság vezeték leállításával szerződeseket és uniós jogot is sért. „Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket, így a 90 milliárdnyi brüsszeli háborús kölcsönhöz sem férhetnek hozza az ukránok” – húzta alá.
