Salamoni döntés: két veszélyeztetett nagydíjat is törölnek az F1-ben

Új korszak az F1-ben is: egyre elektromosabb minden – előremutató technológia vagy az autóversenyzés halála?
Radikális változásokkal rajtol el a száguldó cirkusz a hétvégén Ausztráliában.
Sajtóértesülések szerint a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törlik a versenynaptárból a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat. A két F1-es futamot idén már nem is pótolják.
Sajtóértesülések szerint a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törlik a versenynaptárból az F1-es Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat, amelyeket idén nem is pótolnak.
A jogtulajdonos Sky tévécsatorna úgy tudja, hogy az április 12-re, illetve 19-re tervezett futamok kiesésével az idei program a 24 helyett 22 versenyből áll majd.
Ha valóban törlik a szezon negyedik és ötödik viadalát, akkor áprilisban nem lesz verseny, május 3-án, Miamiban folytatódik majd a küzdelem.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, amely aztán több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban. Az F1 idénynyitóját a terveknek megfelelően megrendezték a múlt héten Melbourne-ben, ezen a hétvégén pedig Kínában versenyeznek a pilóták. A következő futamra - március 27-29-én - Japánban kerül sor.
Radikális változásokkal rajtol el a száguldó cirkusz a hétvégén Ausztráliában.
