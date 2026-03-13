Salamoni döntés: két veszélyeztetett nagydíjat is törölnek az F1-ben

Sajtóértesülések szerint a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törlik a versenynaptárból az F1-es Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat, amelyeket idén nem is pótolnak.

Idén biztosan nem szikráznak majd az autók az F1 szahíri aszfaltcsíkján (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)

Az F1-idény így 24-ről 22 futamra redukálódik

A jogtulajdonos Sky tévécsatorna úgy tudja, hogy az április 12-re, illetve 19-re tervezett futamok kiesésével az idei program a 24 helyett 22 versenyből áll majd.