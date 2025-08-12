Ft
f1 Mercedes-Benz-gyár Kecskemét Mercedes-Benz Formula-1 Magyar Nagydíj Forma-1 George Russell

Helikopterrel érkezett, majd ígéretet tett a brit világsztár a kecskeméti Mercedes-gyárban (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 12:00

Georger Russel nemcsak a gyártási folyamatokba pillantott be, de a dolgozókkal is találkozott, sőt még egy különleges relikviát is hátrahagyott a kecskeméti üzemben.

2025. augusztus 12. 12:00
null

Igazi F1-legenda tett látogatást a kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban. George Russell, a Mercedes-AMG Petronas brit pilótája helikopterrel érkezett a Bács-Kiskun vármegyei létesítménybe, majd egy gyors üzemlátogatást követően Wéber Gábor szakkommentátorral beszélgetést folytattak a Forma–1 világáról. A kérdések-válaszok szekció után néhány résztvevőnek lehetősége volt egy-egy aláírást vagy közös képet is begyűjteni a 40. Magyar Nagydíjon harmadik helyen végzett autóversenyzőtől – fogalmaz beszámolójában a kecskeméti gyár.

A Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál, a Baon.hu azt írja, 

Russel nemcsak a gyártási folyamatokba pillantott be, de a dolgozókkal is találkozott, sőt még egy különleges relikviát, egy aláírt baseballsapkát is hátrahagyott azzal az ígérettel, hogy ennek még fontos szerepe lesz. 

Kecskeméten 2012 tavaszán indult a gépkocsik gyártása, az üzemben 2024 októberében már a kétmilliomodik példány gördült le a gyártósorról. Jelenleg a CLA Coupé és Shooting Brake modellek, valamint a Mercedes-Benz EQB-k készülnek itt. A közelmúltban végrehajtott fejlesztésekkel szeretnék megduplázni a termelési kapacitásukat, ami azt jelenti, hogy évi 400 ezer darab autót is gyárthatnak majd a „hírös városban” – teszi hozzá a Vezess.hu.

Az augusztus harmadikai mogyoródi versenyen a harmadik helyen végző George Russell arról beszélt a magyarországi futamot követően, hogy Kanada mellett ez volt a csapat második legjobb hétvégéje, és örül, hogy a nyári szünet előtti utolsó viadalon dobogóra állhatott.

„A legutóbbi hat-hét verseny nagy kihívás volt, ezen a hétvégén azonban történtek szokatlan dolgok azzal kezdve, hogy nem a két McLaren indult az élről, s az sem megszokott, hogy Max Verstappen ennyire hátul van. A Leclerc-rel való csatám után az időbüntetését jogosnak éreztem, mert a fékezés után bemozgott az autója, össze is értünk, amikor megelőztem, ami szabálytalan” – mondta Russel.

Mint ismert, a világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat. A 25 éves pilótának ez volt pályafutása kilencedik és az idei ötödik futamgyőzelme, amellyel kilenc pontra csökkentette a hátrányát az összetettben éllovas és a Hungaroringen másodikként célba érő csapattársával, az ausztrál Oscar Piastrival szemben.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

csakazigaz-az1xbiztos
2025. augusztus 12. 12:33
Nagyon messze van attól hogy F 1 -es legenda legyen.
kamasuka
2025. augusztus 12. 12:19
"Helikopterrel érkezett" Gondolom, a karbonsemlegesség jegyében. Vettel meg közben takarítja a Hungaroring lelátóját és összeszedi a szemetet ... :D
cutcopy
2025. augusztus 12. 12:17
Persze a brit exportot próbálgatta.. )
