Döbbenetes adatok láttak napvilágot: Magyar Péter lett Brüsszel legnagyobb lógósa, a statisztikák nem hazudnak

A választási kampányban Magyar Péter hangzatosan ígérte, hogy nem veszi fel a mandátumot, és a képviselők mentelmi jogának eltörlését követelte. Ezek csupán kampányfogások voltak. A mentelmi jogot többször felhasználta saját botrányos ügyeiben, miközben Brüsszelben ritkán mutatkozik.

Előfordult, hogy saját előterjesztését sem vállalta fel: egy mezőgazdasági bizottsági szavazáson nem volt jelen, és néppárti kollégái szavaztak helyette – erről Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő számolt be.

A politikai haszonszerzés a célja Magyar Péternek

A Tisza Párt többi EP-képviselője sem aktívabb jelentősen, felszólalásaik többsége pedig a magyar kormány támadására korlátozódik, vagy éppen olyan döntéseket szavaznak meg, amelyeket később letagadnak. Magyar Péter korábbi kiszivárgott felvételei, ahol saját jelöltjeit „agyhalottaknak”, politikailag alkalmatlannak és „Soros-ügynököknek” nevezte. Nem csoda, ha nem enged teret nekik a parlamenti munkában.

Magyar Péter brüsszeli teljesítménye nem véletlen: a 2024-es választások előtt már tudatosan készült Brüsszelbe – de nem a parlamenti munkára, hanem arra, hogy az EP-t eszközként használja hazai politikai céljaira, miközben egyébként kerüli az érdemi munkát.