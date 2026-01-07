Döbbenetes adatok láttak napvilágot: Magyar Péter lett Brüsszel legnagyobb lógósa, a statisztikák nem hazudnak

Ismét hazugságon kapták: Magyar Péterék letették a garast a migrációs paktum mellett
Lebuktak az ellenzéki pártvezér emberei – megint.
A Tisza Párt elnöke toronymagasan vezeti a hiányzási listát az Európai Parlamentben. Magyar Péter miközben havonta 8 millió forintot tesz zsebre, az ülések alig negyedén jelenik meg, és érdemi munkának nyoma sincs.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője toronymagasan vezeti az Európai Parlament (EP) hiányzási statisztikáit. A legfrissebb adatok szerint az ülések mindössze 26,6 százalékán vesz részt, ami messze a legalacsonyabb arány az összes képviselő közül – még a második legtöbbet hiányzó is legalább 40 százalékos jelenléttel büszkélkedhet. Eközben havi nettó több mint 7854 eurós alapfizetést, plusz 4950 eurós költségtérítést kap, ami átszámítva körülbelül nyolcmillió forintot jelent havonta. Képviselői oldalán pedig semmi nyoma, hogy tavaly július óta bármilyen tevékenységet végzett volna az Európai Parlamentben. Ezek szerint az elmúlt kb. félévben 48 millió forintért nem végzett érdemi munkát.
Érdekesség, hogy míg a legaktívabb politikusok listáján a Patrióták pártcsaládból vannak a legtöbben, a legkevesebbet bejárók között Magyar Péterék pártjának, az Európai Néppártnak a tagjai szerepelnek a legtöbben.
Magyar Péter korábban maga minősítette az EP-képviselőséget a „világ legnagyobb kamuállásának”. Egy 2023-as Messenger-üzenetváltásban ismerősének azt írta: képviselőként elég két hetet kint lenni, és havi 20 ezer euróért ez a legnagyobb kamuállás. Pontosan ezt gondolta a brüsszeli munkáról, mégis elindult a 2024-es EP-választáson, és felvette a mandátumot – ellenére annak, hogy a kampányban többször bizonygatta: „esze ágában sincs” Brüsszelbe menni, itthon van dolga. Aztán gyorsan megváltozott a véleménye, amikor szüksége lett a képviselői mandátummal járó mentelmi jogra.
A választási kampányban Magyar Péter hangzatosan ígérte, hogy nem veszi fel a mandátumot, és a képviselők mentelmi jogának eltörlését követelte. Ezek csupán kampányfogások voltak. A mentelmi jogot többször felhasználta saját botrányos ügyeiben, miközben Brüsszelben ritkán mutatkozik.
Előfordult, hogy saját előterjesztését sem vállalta fel: egy mezőgazdasági bizottsági szavazáson nem volt jelen, és néppárti kollégái szavaztak helyette – erről Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő számolt be.
A Tisza Párt többi EP-képviselője sem aktívabb jelentősen, felszólalásaik többsége pedig a magyar kormány támadására korlátozódik, vagy éppen olyan döntéseket szavaznak meg, amelyeket később letagadnak. Magyar Péter korábbi kiszivárgott felvételei, ahol saját jelöltjeit „agyhalottaknak”, politikailag alkalmatlannak és „Soros-ügynököknek” nevezte. Nem csoda, ha nem enged teret nekik a parlamenti munkában.
Magyar Péter brüsszeli teljesítménye nem véletlen: a 2024-es választások előtt már tudatosan készült Brüsszelbe – de nem a parlamenti munkára, hanem arra, hogy az EP-t eszközként használja hazai politikai céljaira, miközben egyébként kerüli az érdemi munkát.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
