Magyar Péter arcátlanul kihasználja a „kamuállás” előnyeit: az összes EP-képviselő közül ő jár be a legkevesebbet dolgozni

Az Európai Parlament összes képviselője közül Magyar Péter jár be a legkevesebb ülésre – derült ki a Where's My MEP nevű alkalmazás legfrissebb adataiból, ahol a Tisza-vezér vezeti a „távol maradók toplistáját”. Miközben egyes képviselők 99 százalék fölötti részvételi aránnyal rendelkeznek,

Magyar Péter pusztán 26,6 százalékban bukkant fel a parlamenti üléseken.

Persze a politikus hozzáállása nem meglepő, annak tekintetében, hogy 2023-ban a „világ legnagyobb kamuállásának” minősítette az EP-képviselők munkáját. Kijelentette, „képviselőként elég két hetet kint lenni”. Most úgy tűnik, Magyar maximálisan igyekszik kihasználni ennek a „kamuállásnak” az előnyeit, ami nem mellesleg mentelmi joggal is jár.