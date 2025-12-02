Ft
12. 02.
kedd
Where ' s My MEP adatok Magyar Péter Európai Parlament

Magyar Péter arcátlanul kihasználja a „kamuállás” előnyeit: az összes EP-képviselő közül ő jár be a legkevesebbet dolgozni

2025. december 02. 18:05

A Tisza-vezér vezeti azt a Top 10-es listát, amelyen a legkevesebb európai parlamenti ülésen résztvevő politikusok szerepelnek.

2025. december 02. 18:05
null

Az Európai Parlament összes képviselője közül Magyar Péter jár be a legkevesebb ülésre – derült ki a Where's My MEP nevű alkalmazás legfrissebb adataiból, ahol a Tisza-vezér vezeti a „távol maradók toplistáját”. Miközben egyes képviselők 99 százalék fölötti részvételi aránnyal rendelkeznek, 

Magyar Péter pusztán 26,6 százalékban bukkant fel a parlamenti üléseken.

Persze a politikus hozzáállása nem meglepő, annak tekintetében, hogy 2023-ban a „világ legnagyobb kamuállásának” minősítette az EP-képviselők munkáját. Kijelentette, „képviselőként elég két hetet kint lenni”. Most úgy tűnik, Magyar maximálisan igyekszik kihasználni ennek a „kamuállásnak” az előnyeit, ami nem mellesleg mentelmi joggal is jár.

Érdekesség, hogy míg a legaktívabb politikusok listáján a Patrióták pártcsaládból vannak a legtöbben, a legkevesebbet bejárók között Magyar Péterék pártjának, az Európai Néppártnak a tagjai szerepelnek a legtöbben.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

 

