Sorsdöntő hónap jön Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségesének az életében

A jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákkal megtámogatott tervet az Egyesült Államok is támogatja.
A beszámolók szerint Le Pen stratégiát vált: bár politikai üldözésnek tekinti az ellene szóló vádiratot, de felkészül a kemény jogi harcra.
Kedden kezdődik a bírósági tárgyalás, amely eldönti, hogy Marine Le Pen vagy pártjának pártfogoltja, Jordan Bardella indul-e a jövő évi elnökválasztáson a Nemzeti Tömörülés színeiben – írja a Politico.
Bár Le Pen döntő szerepet játszott abban, hogy a bevándorlásellenes párt a 2027-es elnökválasztás esélyese lett, tavaly elítélték sikkasztás miatt, és öt évre eltiltották a választásokon való részvételtől.
Most fellebbezett ez ellen a döntés ellen. A tárgyalás várhatóan egy hónapig fog tartani, bár az ítéletet csak nyáron hirdetik ki.
Le Pen a Politico információi szerint a fellebbezését arra az érvre alapozza, hogy a tilalom aránytalan, ahelyett, hogy teljes erővel támadna és azt állítaná, hogy politikai megtorlás áldozata.
Ha sikerülne is megnyernie a fellebezést, a francia választók már átálltak Jordan Bardella mellé. Az Ipsos decemberi közvélemény-kutatása szerint a 30 éves politikus megelőzte Le Pen-t a legkedveltebb francia politikusok rangsorában.
Az Odoxa közvélemény-kutató novemberi felmérése pedig azt mutatta, hogy Bardella megnyerné az elnökválasztás mindkét fordulóját.
A Nemzeti Tömörülés továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Le Pen az első számú választásuk, de ahhoz, hogy a szavazólapra kerülhessen, valószínűleg meg kell nyernie a gyorsított fellebbezését, félre kell tennie személyes sérelmeit, és talán még szokatlan mértékű bűnbánatot is kell tanúsítania, hogy ez a per ne úgy végződjön, mint a sikkasztási ügy.
A lap szerint Le Pen nem arról híres, hogy visszafogott lenne és alázatos lenne. Elítélése után nem sokkal kijelentette, hogy mozgalma Martin Luther King példáját fogja követni, és megfogadta: „Soha nem fogunk behódolni a demokrácia megsértésének.”Ez azonban nem az a stratégia, amelyet most alkalmazni szándékozik.
Ügyvédei kevésbé politizált stratégiát fognak követni, hogy megnyerjék a bírákat, állítják három, az ügyet közvetlenül ismerő politikus.
„Bizonyos mértékű alázatossággal fogunk fellépni, és megpróbáljuk elkerülni azt a megközelítést, hogy ez egy politikai per”
– mondta egy francia választott tisztviselő, aki az ítélet ellen fellebbező társtetteseinek egyike.
Le Pen és 24 másik vádlott 2024 végén állt bíróság elé azzal a váddal, hogy jogtalanul használták fel az Európai Parlament pénzét a párt alkalmazottainak fizetésére, akik parlamenti asszisztenseknek lettek felvéve. Az ügyészség azonban azzal érvelt, hogy ezek az asszisztensek ritkán, ha egyáltalán valaha is foglalkoztak tényleges parlamenti ügyekkel.
A Nemzeti Tömörülés akkori védelmi stratégiája az volt, hogy a pert politizáltnak állítsa be, ezzel potenciálisan megnyerve a közvéleményt, és elviselve a bűnös ítélet következményeit. Ez a taktika azonban hibásnak bizonyult.
A fellebbviteli bíróság ítélete hatalmas következményekkel járhat a francia politikára és Európára nézve, hiszen ezen múlik, hogy Le Pen indulhat-e a francia választásokon vagy Bardella veszi-e át a helyét.
