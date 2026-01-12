Sorsdöntő hónap jön Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségesének az életében

Ha sikerülne is megnyernie a fellebezést, a francia választók már átálltak Jordan Bardella mellé. Az Ipsos decemberi közvélemény-kutatása szerint a 30 éves politikus megelőzte Le Pen-t a legkedveltebb francia politikusok rangsorában.

Az Odoxa közvélemény-kutató novemberi felmérése pedig azt mutatta, hogy Bardella megnyerné az elnökválasztás mindkét fordulóját.

A Nemzeti Tömörülés továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Le Pen az első számú választásuk, de ahhoz, hogy a szavazólapra kerülhessen, valószínűleg meg kell nyernie a gyorsított fellebbezését, félre kell tennie személyes sérelmeit, és talán még szokatlan mértékű bűnbánatot is kell tanúsítania, hogy ez a per ne úgy végződjön, mint a sikkasztási ügy.

A lap szerint Le Pen nem arról híres, hogy visszafogott lenne és alázatos lenne. Elítélése után nem sokkal kijelentette, hogy mozgalma Martin Luther King példáját fogja követni, és megfogadta: „Soha nem fogunk behódolni a demokrácia megsértésének.”Ez azonban nem az a stratégia, amelyet most alkalmazni szándékozik.

Ügyvédei kevésbé politizált stratégiát fognak követni, hogy megnyerjék a bírákat, állítják három, az ügyet közvetlenül ismerő politikus.