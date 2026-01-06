Aláírták Párizsban: a hajlandók azonnal katonákat küldenek Ukrajnába, ha sikerül aláírni egy tűzszünetet

Kiszivárgott: ezt tervezi a „hajlandók koalíciója” Ukrajnában
A dokumentumból leginkább az derül ki, az európaiak semmire se mennek Washington támogatása nélkül.
A jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákkal megtámogatott tervet az Egyesült Államok is támogatja.
Európai katonai jelenlét, jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciák és amerikai szerepvállalás egy új, háború utáni ukrán védelmi rendszerben – ezekről szól a hajlandók koalíciójának franciaországi csúcstalálkozóján elfogadott, úgynevezett „párizsi nyilatkozat”.
A Guardian szerint a dokumentum kimondja:
egy tűzszünet életbe lépése után politikailag és jogilag kötelező garanciák lépnének életbe Ukrajna védelmére, amennyiben Oroszország újra támadást indítana.
A megállapodás szerint a garanciák
A hangsúly azon van, hogy a rendszer csak a tűzszünet után aktiválódna, nem annak kikényszerítésére szolgálna.
A tervek része egy európai vezetésű, nemzetközi katonai erő telepítése Ukrajnába, amely „megnyugtató jelenlétet” biztosítana a levegőben, a tengeren és a szárazföldön, valamint segítené az ukrán fegyveres erők újjászervezését és regenerációját. Az Egyesült Államok hírszerzési és logisztikai képességekkel támogatná a missziót, és vállalná, hogy egy újabb orosz támadás esetén segítséget nyújt.
Franciaország és Nagy-Britannia is a kardcsörtetők között volt az elmúlt években. A NATO-hadgyakorlatok viszont szomorú valóságot tükröznek.
A brit kormány megerősítette:
Nagy-Britannia és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá csapatok ukrajnai telepítéséről egy békemegállapodás esetén.
A tervek szerint katonai központokat hoznának létre Ukrajnában, amelyek a fegyverek és katonai felszerelések védett tárolását, valamint az erők gyors mozgását tennék lehetővé.
Keir Starmer brit miniszterelnök szerint mindez „kőkemény elköteleződés Ukrajna hosszú távú biztonsága mellett”, miközben hangsúlyozta: London részt venne az Egyesült Államok által vezetett tűzszünet-ellenőrzési és -hitelesítési mechanizmusban is.
Washington ad is, meg nem is.
A csúcs előtt Volodimir Zelenszkij Párizsba érkezett, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel további fegyverszállításokról és légvédelemről tárgyalt. Zelenszkij szerint
„a diplomáciának és a valódi katonai segítségnek együtt kell haladnia”, mert Oroszország nem állította le támadásait.
Még az ukránok is kénytelenek elismerni a helyzetet.
Elemzők ugyanakkor felhívják a figyelmet: Oroszország egyelőre semmilyen jelét nem adta annak, hogy kész lenne tűzszünetre, így a most körvonalazódó európai–amerikai biztonsági rendszer egyelőre csak „a háború utáni forgatókönyv”.
Matthew Savill, a Royal United Services Institute szakértője szerint a kezdeményezés inkább politikai üzenet Washington felé: Európa hajlandó „saját bőrét a vásárra vinni”, de konkrét eredmények nélkül a koalíció könnyen puszta egyeztető fórummá válhat, hiába beszélnek arról a politikusok, hogy elmélyítik a hajlandók koalíciója együttműködését.
A Sky News tudósítása szerint a tárgyalásokon szintén jelenlévő Steve Witkoff amerikai különmegbízott kijelentette:
Az Egyesült Államok kész bármit megtenni, ami szükséges a békéhez.”
Hozzátette, hogy az Egyesült Államok közel áll egy úgynevezett jóléti megállapodás megkötéséhez Ukrajnával, ami nem katonai, hanem gazdasági-újjáépítési dimenziót ad a tárgyalásoknak.
Az ukrán elnök „befektetések bevonzását” reméli a kanadai politikustól.
***
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP