Aláírták Párizsban: a hajlandók azonnal katonákat küldenek Ukrajnába, ha sikerül aláírni egy tűzszünetet

2026. január 06. 21:16

A jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákkal megtámogatott tervet az Egyesült Államok is támogatja.

2026. január 06. 21:16
null

Európai katonai jelenlét, jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciák és amerikai szerepvállalás egy új, háború utáni ukrán védelmi rendszerben – ezekről szól a hajlandók koalíciójának franciaországi csúcstalálkozóján elfogadott, úgynevezett „párizsi nyilatkozat”.

A Guardian szerint a dokumentum kimondja:

egy tűzszünet életbe lépése után politikailag és jogilag kötelező garanciák lépnének életbe Ukrajna védelmére, amennyiben Oroszország újra támadást indítana.

A megállapodás szerint a garanciák

  • katonai eszközök alkalmazását,
  • hírszerzési és logisztikai támogatást,
  • diplomáciai lépéseket és
  • újabb szankciókat is magukban foglalhatnak.

A hangsúly azon van, hogy a rendszer csak a tűzszünet után aktiválódna, nem annak kikényszerítésére szolgálna.

A tervek része egy európai vezetésű, nemzetközi katonai erő telepítése Ukrajnába, amely „megnyugtató jelenlétet” biztosítana a levegőben, a tengeren és a szárazföldön, valamint segítené az ukrán fegyveres erők újjászervezését és regenerációját. Az Egyesült Államok hírszerzési és logisztikai képességekkel támogatná a missziót, és vállalná, hogy egy újabb orosz támadás esetén segítséget nyújt.

A brit kormány megerősítette:

Nagy-Britannia és Franciaország szándéknyilatkozatot írt alá csapatok ukrajnai telepítéséről egy békemegállapodás esetén.

A tervek szerint katonai központokat hoznának létre Ukrajnában, amelyek a fegyverek és katonai felszerelések védett tárolását, valamint az erők gyors mozgását tennék lehetővé.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint mindez „kőkemény elköteleződés Ukrajna hosszú távú biztonsága mellett”, miközben hangsúlyozta: London részt venne az Egyesült Államok által vezetett tűzszünet-ellenőrzési és -hitelesítési mechanizmusban is.

A csúcs előtt Volodimir Zelenszkij Párizsba érkezett, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel további fegyverszállításokról és légvédelemről tárgyalt. Zelenszkij szerint

„a diplomáciának és a valódi katonai segítségnek együtt kell haladnia”, mert Oroszország nem állította le támadásait.

Elemzők ugyanakkor felhívják a figyelmet: Oroszország egyelőre semmilyen jelét nem adta annak, hogy kész lenne tűzszünetre, így a most körvonalazódó európai–amerikai biztonsági rendszer egyelőre csak „a háború utáni forgatókönyv”.

Matthew Savill, a Royal United Services Institute szakértője szerint a kezdeményezés inkább politikai üzenet Washington felé: Európa hajlandó „saját bőrét a vásárra vinni”, de konkrét eredmények nélkül a koalíció könnyen puszta egyeztető fórummá válhat, hiába beszélnek arról a politikusok, hogy elmélyítik a hajlandók koalíciója együttműködését.

A Sky News tudósítása szerint a tárgyalásokon szintén jelenlévő Steve Witkoff amerikai különmegbízott kijelentette:

Az Egyesült Államok kész bármit megtenni, ami szükséges a békéhez.”

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok közel áll egy úgynevezett jóléti megállapodás megkötéséhez Ukrajnával, ami nem katonai, hanem gazdasági-újjáépítési dimenziót ad a tárgyalásoknak.

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

