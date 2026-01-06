Kiszivárgott: ezt tervezi a „hajlandók koalíciója” Ukrajnában

Ukrajna is szegény, de egészen elképesztő, mennyiből élnek a kárpátaljaiak
Kárpátalja így mintegy 15,4 százalékos lemaradásban van az országos bérszinthez képest.
A dokumentumból leginkább az derül ki, az európaiak semmire se mennek Washington támogatása nélkül.
Kiszivárgott információk szerint az Egyesült Államok kulcsszerepet vállalna egy esetleges jövőbeli fegyverszünet ellenőrzésében Ukrajnában, elsősorban hírszerzési és logisztikai támogatást nyújtva egy európai irányítású nemzetközi erőnek – írta a Kárpát Hír. A „hajlandók koalíciója” csúcstalálkozójának tervezett zárónyilatkozata alapján Washington nem telepítene saját harci egységeket, ugyanakkor garanciát vállalna a biztonsági rendszer fenntartására és a monitoring működtetésére.
A dokumentumtervezet kiemeli, hogy a nemzetközi biztonsági erők európai parancsnokság alatt működnének, de az USA „egyedülálló” felderítési és logisztikai képességeivel erősítené azokat.
Ukrán források szerint a fő cél a tűzszünet betartásának szigorú ellenőrzése és egy megbízható megfigyelőrendszer kialakítása. A javasolt biztonsági mechanizmus öt fő pillére:
A tervezet előírja a szövetségesek összehangolt tervezését légi, tengeri és szárazföldi területeken Ukrajna védelme érdekében, valamint az ukrán haderő teljes harcképességének helyreállítását. Bár a dokumentum még nem végleges, egy átmeneti biztonsági struktúrát vázol fel, amely Ukrajna esetleges NATO-csatlakozásáig érvényes lenne. Korábbi hírek szerint a párizsi tárgyalásokon felmerült amerikai katonai jelenlét lehetősége is a háború utáni időszakban, de a jelenlegi tervek inkább a háttértámogatásra fókuszálnak.
Nyitókép forrása: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
