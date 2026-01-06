Kiszivárgott: ezt tervezi a „hajlandók koalíciója” Ukrajnában

Kiszivárgott információk szerint az Egyesült Államok kulcsszerepet vállalna egy esetleges jövőbeli fegyverszünet ellenőrzésében Ukrajnában, elsősorban hírszerzési és logisztikai támogatást nyújtva egy európai irányítású nemzetközi erőnek – írta a Kárpát Hír. A „hajlandók koalíciója” csúcstalálkozójának tervezett zárónyilatkozata alapján Washington nem telepítene saját harci egységeket, ugyanakkor garanciát vállalna a biztonsági rendszer fenntartására és a monitoring működtetésére.

A dokumentumtervezet kiemeli, hogy a nemzetközi biztonsági erők európai parancsnokság alatt működnének, de az USA „egyedülálló” felderítési és logisztikai képességeivel erősítené azokat.

Ukrán források szerint a fő cél a tűzszünet betartásának szigorú ellenőrzése és egy megbízható megfigyelőrendszer kialakítása. A javasolt biztonsági mechanizmus öt fő pillére: