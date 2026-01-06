Ft
koalíció orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna

Kiszivárgott: ezt tervezi a „hajlandók koalíciója” Ukrajnában

2026. január 06. 19:19

A dokumentumból leginkább az derül ki, az európaiak semmire se mennek Washington támogatása nélkül.

2026. január 06. 19:19
null

Kiszivárgott információk szerint az Egyesült Államok kulcsszerepet vállalna egy esetleges jövőbeli fegyverszünet ellenőrzésében Ukrajnában, elsősorban hírszerzési és logisztikai támogatást nyújtva egy európai irányítású nemzetközi erőnek – írta a Kárpát Hír. A „hajlandók koalíciója” csúcstalálkozójának tervezett zárónyilatkozata alapján Washington nem telepítene saját harci egységeket, ugyanakkor garanciát vállalna a biztonsági rendszer fenntartására és a monitoring működtetésére.

A dokumentumtervezet kiemeli, hogy a nemzetközi biztonsági erők európai parancsnokság alatt működnének, de az USA „egyedülálló” felderítési és logisztikai képességeivel erősítené azokat.

Ukrán források szerint a fő cél a tűzszünet betartásának szigorú ellenőrzése és egy megbízható megfigyelőrendszer kialakítása. A javasolt biztonsági mechanizmus öt fő pillére:

  • Amerikai vezetésű monitoringrendszer: Folyamatos felügyelet az érintkezési vonal mentén.
  • Különleges vizsgálóbizottság: A tűzszüneti megsértések kivizsgálása és szankciók meghatározása.
  • Logisztikai háttér: Az amerikai ellátási és szállítási hálózatok bevonása a stabilizációhoz.
  • Védelmi kötelezettségek: Az USA és a koalíció vállalása a biztonsági erők védelmére orosz támadás esetén.
  • Elrettentő intézkedések: További szankciók és diplomáciai lépések újabb agresszió megelőzésére.

A tervezet előírja a szövetségesek összehangolt tervezését légi, tengeri és szárazföldi területeken Ukrajna védelme érdekében, valamint az ukrán haderő teljes harcképességének helyreállítását. Bár a dokumentum még nem végleges, egy átmeneti biztonsági struktúrát vázol fel, amely Ukrajna esetleges NATO-csatlakozásáig érvényes lenne. Korábbi hírek szerint a párizsi tárgyalásokon felmerült amerikai katonai jelenlét lehetősége is a háború utáni időszakban, de a jelenlegi tervek inkább a háttértámogatásra fókuszálnak.

Nyitókép forrása: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

dangelo
2026. január 06. 20:47
angeleye
2026. január 06. 20:12
"valamint az ukrán haderő teljes harcképességének helyreállítását." Remek ötlet. Meg a NATO tagság emlegetése is. Elmebeteg nyomorultak. És közben Európa szép csendben alszik míg a vezetőik háborúba viszik az országukat.
masikhozzaszolo
2026. január 06. 20:09
Olyan figyelő kell, aki azt is észreveszi, hogy az ukránok Moszkvát, Belgorodot, Pétervárt tábadják, és az olaj gázvezetékünket. És azt is figyelje, van e nyelvhasználati joguk az oroszoknak, magyaroknak, iskoláik, satöbbi. Mert ez a háború oka. Orosz nemzetiségi önkormányzatok, ha lehettek volna, háború se lenne.
nuevoreynuevaley
2026. január 06. 20:02
Ha ez derul ki a dokumentumbol, az jo hir a magyaroknak
