Ukrajna is szegény, de egészen elképesztő, mennyiből élnek a kárpátaljaiak

Emelkedtek a bérek Kárpátalján, de a régió továbbra is lemaradásban van az országos átlaghoz képest – derül ki a Kárpátalja megyei statisztikai főosztály friss adataiból, amelyeket a Kárpátaljai Igaz Szó ismertetett.

A hivatalos kimutatás szerint 2025 novemberében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók átlagos nominális bére 22 980 hrivnya volt a régióban. Ez ugyan mérsékelt növekedést jelent az előző hónaphoz képest, ám továbbra is jelentősen elmarad az ukrajnai országos átlagtól, amely 27 167 hrivnyát tett ki.