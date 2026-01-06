Ukrajna is szegény, de egészen elképesztő, mennyiből élnek a kárpátaljaiak

Fejvesztve menekülnek az ukránok: azonnal megrohamozták Kárpátalját
Szinte már luxus Ukrajna nyugati régiójában lakni.
Kárpátalja így mintegy 15,4 százalékos lemaradásban van az országos bérszinthez képest.
Emelkedtek a bérek Kárpátalján, de a régió továbbra is lemaradásban van az országos átlaghoz képest – derül ki a Kárpátalja megyei statisztikai főosztály friss adataiból, amelyeket a Kárpátaljai Igaz Szó ismertetett.
A hivatalos kimutatás szerint 2025 novemberében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók átlagos nominális bére 22 980 hrivnya volt a régióban. Ez ugyan mérsékelt növekedést jelent az előző hónaphoz képest, ám továbbra is jelentősen elmarad az ukrajnai országos átlagtól, amely 27 167 hrivnyát tett ki.
Kárpátalja így mintegy 15,4 százalékos lemaradásban van az országos bérszinthez képest.
Havi összevetésben Kárpátalján 0,7 százalékos bérnövekedést regisztráltak októberhez képest, míg országos szinten valamivel gyorsabb, 0,9 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez arra utal, hogy a felzárkózás üteme továbbra is lassabb a térségben.
Az ágazatok közötti különbségek továbbra is jelentősek. A legjobban fizetett szektor az információ és kommunikáció területe volt, ahol az átlagbér elérte a 35 875 hrivnyát.
Ezt követte
A szakmai, tudományos és műszaki tevékenységekben dolgozók átlagosan 28 419 hrivnyát kerestek.
A legalacsonyabb béreket továbbra is
Összességében tehát a bérek lassan emelkednek Kárpátalján, ám a régió továbbra is az országos bérszint alatt marad, miközben az ágazatok közötti különbségek változatlanul erősek.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP