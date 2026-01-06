Ft
gazdaság átlagbérek Ukrajna Kárpátalja

Ukrajna is szegény, de egészen elképesztő, mennyiből élnek a kárpátaljaiak

2026. január 06. 16:44

Kárpátalja így mintegy 15,4 százalékos lemaradásban van az országos bérszinthez képest.

2026. január 06. 16:44
null

Emelkedtek a bérek Kárpátalján, de a régió továbbra is lemaradásban van az országos átlaghoz képest – derül ki a Kárpátalja megyei statisztikai főosztály friss adataiból, amelyeket a Kárpátaljai Igaz Szó ismertetett.

A hivatalos kimutatás szerint 2025 novemberében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók átlagos nominális bére 22 980 hrivnya volt a régióban. Ez ugyan mérsékelt növekedést jelent az előző hónaphoz képest, ám továbbra is jelentősen elmarad az ukrajnai országos átlagtól, amely 27 167 hrivnyát tett ki.

Kárpátalja így mintegy 15,4 százalékos lemaradásban van az országos bérszinthez képest.

Havi összevetésben Kárpátalján 0,7 százalékos bérnövekedést regisztráltak októberhez képest, míg országos szinten valamivel gyorsabb, 0,9 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez arra utal, hogy a felzárkózás üteme továbbra is lassabb a térségben.

Az ágazatok közötti különbségek továbbra is jelentősek. A legjobban fizetett szektor az információ és kommunikáció területe volt, ahol az átlagbér elérte a 35 875 hrivnyát.

Ezt követte

  • a feldolgozóipar (33 855 hrivnya),
  • a pénzügyi és biztosítási szektor (33 303 hrivnya), valamint
  • az államigazgatás és védelem területe (29 339 hrivnya).

A szakmai, tudományos és műszaki tevékenységekben dolgozók átlagosan 28 419 hrivnyát kerestek.

A legalacsonyabb béreket továbbra is

  • az adminisztratív és kisegítő szolgáltatásokban (15 524 hrivnya),
  • a művészet, sport és szórakoztatás területén (15 726 hrivnya),
  • az oktatásban (16 482 hrivnya), valamint
  • az ingatlanügyleteknél (16 578 hrivnya) rögzítették.

Összességében tehát a bérek lassan emelkednek Kárpátalján, ám a régió továbbra is az országos bérszint alatt marad, miközben az ágazatok közötti különbségek változatlanul erősek.

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Vasalo
2026. január 06. 18:14
Min csodálkozol, akkor miből futná sokaknak aranyozott klozettra, jachtokra meg villákra a Cote Azuron, meg ki tudna háborut folytatni, ha a legolcsobb ágyúlövedék (155mm) nekik már 12000 euroba kerül, ugyanaz az oroszoknál meg 500ba.
yalaelnok
2026. január 06. 17:25
a 15%-os eltérés nem sok, nem nagy területi különbség; nagyváros nincs, ami felhúzhatná az átlagát Magyarország hatszor kisebb, és itt több, mint 30% az eltérés több megyében (Békés, Nógrád, Szabolcs) az országos átlagtól
Turius
2026. január 06. 17:05
Értem én, de hány Ft, USD vagy Euro egy hrivnya? Ha már ezeket az adatokat összegyűjtöttétek, nem lenne nehéz egy váltószámot is beletenni. A válasz pedig, h 1 hrivnya 8 Ft. Ha valaki tudni akarja mit is jelentenek a számok.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 06. 16:59
Oda is kéne egy repülőrajt-kapitány, egy Nagy Márton féle gazdasági géniusz, és egy százmilliárdokat elsikkasztó nemzeti bank elnök! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
