Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna ingatlanpiac Kárpátalja

Fejvesztve menekülnek az ukránok: azonnal megrohamozták Kárpátalját

2025. december 11. 09:53

Szinte már luxus Ukrajna nyugati régiójában lakni.

2025. december 11. 09:53
null

A legfrissebb decemberi adatok szerint soha nem látott mértékben nyílt szét az olló Ukrajna ingatlanpiaca két fele között: miközben a nyugati, viszonylag biztonságos régiókban – elsősorban Kárpátalján – az egekbe szöktek a bérleti díjak, addig a keleti és a frontközeli területeken gyakorlatilag összeomlott lakáspiac – írta a Kárpáthír.

Nyugat-Ukrajna: az új „luxusövezet”

Az elemzése szerint 2025 decemberében már nem Kijev a legdrágább város a bérlakáspiacon. Az első helyet Ungvár vette át: egy átlagos egyszobás lakás havi bérleti díja itt elérte a 21 300 hrivnyát (kb. 165 ezer forint). Összehasonlításképp: Kijevben ugyanez 16 500 hrivnya.

A drágulás fő oka a biztonság: a belső menekültek tömegével, a tehetősebb családok és a külföldi segélyszervezetek munkatársai is a viszonylag biztonságos nyugati országrészbe költöznek. 

A bérleti piaccal ellentétben az adásvételi szegmens országos szinten szinte stagnál. Az eladók nem akarják jelentősen áron alul elengedni az ingatlanjaikat, a potenciális vevők pedig kivárnak. „Jelenleg szinte mindenki a geopolitikai fejleményekre vár. Amíg nem tisztázódik, hogy milyen béketerv valósul meg, hol húzódnak majd az új határok vagy demilitarizált övezetek, addig senki nem akar nagyobb összegeket kockáztatni” – összegezte az egyik kijevi ingatlanközvetítő.  

Kijev: magas árak, hullámzó kereslet

A főváros helyzete különleges: az árak papíron még mindig magasak, de a gyakori áramszünetek és rakétatámadások miatt a kereslet erősen ingadozik. Különösen a magasabb emeleti lakások iránt zuhant a érdeklődés – sokan inkább földszintet vagy alacsonyabb házakat keresnek.

Frontközeli régiók: összeomlás

A keleti és déli országrészben (Harkiv, Zaporizzsja, Mikolajiv, Herszon megye) az ingatlanpiac gyakorlatilag megszűnt. Harkivban már 4000-5000 hrivnyáért (31-38 ezer forint) is lehet egyszobás lakást bérelni, de a harcok közelsége miatt, szinte senki nem keresi az ottani lakásokat – aki teheti, elmenekül, aki marad, annak pedig nincs pénze vásárolni.

Nyitókép forrása: Yuriy DYACHYSHYN / AFP

***

 

