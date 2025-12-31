Ronaldo fenékkel „szerzett” gólt, úgy örült neki, mintha világbajnokságot nyert volna (VIDEÓ)

Ez látni kell: Cristiano Ronaldo 40 évesen lőtte meg élete gólját (VIDEÓ)
Elképesztő ollózás.
A maga módján stílusos évzárás a portugál világsztártól. Cristiano Ronaldo és Joao Felix listavezető csapata először bukott pontokat idén, a két portugál klasszis holtversenyben áll a góllövőlista élén.
Talán már félig a szilveszter járt Cristiano Ronaldo fejében a szaúdi liga kedd esti rangadóján. Az al-Ettifaq és az al-Naszr összecsapása 2–2-es döntetlennel ért véget – a listavezető rijádiak az idény során először veszítettek pontot –, de a mérkőzés leginkább a két portugál sztár, Ronaldo és Joao Felix alakításáról marad emlékezetes. A 67. percben utóbbi lőtte rá a labdát a tizenhatoson belülről, amely végül az útban lévő Ronaldo tomporán irányt változtatva csapta be a kapust, s vágódott védhetetlenül a másik sarokba (a videón 1:32-től). A 40 éves világsztár ezután egyből jelezte, hogy ez az ő gólja, és olyan ünneplést csapott, mintha legalábbis világbajnokságot nyert volna...
Nem véletlenül írjuk ezt, hiszen a vb-selejtezők alatt a mieinket is szomorító örökifjú ikonnak gyakorlatilag
egyedül csak a vb-cím hiányzik elképesztő gyűjteményéből, és biztosak lehetünk benne, hogy a 2026-os világbajnokságon mindent meg is fog tenni azért, hogy egy vb-arannyal zárja le páratlan pályafutását.
És azért tegyük hozzá, hogy a szaúdi ligában sem csak ilyen leventególokat szerez, hiszen éppen csapattársával, Joao Felixszel vezeti a góllövőlistát holtversenyben 13 találattal – közte ilyenekkel...
Nyitókép: AFP/Fayez Nureldine