szaúdi liga al-Naszr Joao Felix Cristiano Ronaldo

Ronaldo fenékkel „szerzett” gólt, úgy örült neki, mintha világbajnokságot nyert volna (VIDEÓ)

2025. december 31. 12:04

A maga módján stílusos évzárás a portugál világsztártól. Cristiano Ronaldo és Joao Felix listavezető csapata először bukott pontokat idén, a két portugál klasszis holtversenyben áll a góllövőlista élén.

2025. december 31. 12:04
null

Talán már félig a szilveszter járt Cristiano Ronaldo fejében a szaúdi liga kedd esti rangadóján. Az al-Ettifaq és az al-Naszr összecsapása 2–2-es döntetlennel ért véget – a listavezető rijádiak az idény során először veszítettek pontot –, de a mérkőzés leginkább a két portugál sztár, Ronaldo és Joao Felix alakításáról marad emlékezetes. A 67. percben utóbbi lőtte rá a labdát a tizenhatoson belülről, amely végül az útban lévő Ronaldo tomporán irányt változtatva csapta be a kapust, s vágódott védhetetlenül a másik sarokba (a videón 1:32-től). A 40 éves világsztár ezután egyből jelezte, hogy ez az ő gólja, és olyan ünneplést csapott, mintha legalábbis világbajnokságot nyert volna... 

C. Ronaldo Felix
C. Ronaldo és Joao Felix nemcsak a portugál válogatottban, az al-Naszrben is nagy párost alkot (Fotó: AFP/Wun Suen)

Ronaldo és az ő nagy álma

Nem véletlenül írjuk ezt, hiszen a vb-selejtezők alatt a mieinket is szomorító örökifjú ikonnak gyakorlatilag 

egyedül csak a vb-cím hiányzik elképesztő gyűjteményéből, és biztosak lehetünk benne, hogy a 2026-os világbajnokságon mindent meg is fog tenni azért, hogy egy vb-arannyal zárja le páratlan pályafutását.

És azért tegyük hozzá, hogy a szaúdi ligában sem csak ilyen leventególokat szerez, hiszen éppen csapattársával, Joao Felixszel vezeti a góllövőlistát holtversenyben 13 találattal – közte ilyenekkel...

Nyitókép: AFP/Fayez Nureldine

Összesen 5 komment

tasijani22000
2025. december 31. 12:57
Az öröm stimmel. Nem fenékkel nem szerzett gólt, hanem épp ott állt a labda útjában. Meg se mozdult a labda irányában, hanem véletlenül bepattant róla a labda. Az hogy ezután így megünnepelte magát, az elég gyerekes volt tőle...
Válasz erre
0
0
Töki
2025. december 31. 12:38
Ez nem a segge volt, hanem a dereka.
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. december 31. 12:30
Ócska bohóc.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. december 31. 12:11
nagyon helyes, hogy örül neki, egy normális öröm volt, nem egy vébé-győztes gólé
Válasz erre
0
0
