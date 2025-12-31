Ronaldo fenékkel „szerzett” gólt, úgy örült neki, mintha világbajnokságot nyert volna (VIDEÓ)

Talán már félig a szilveszter járt Cristiano Ronaldo fejében a szaúdi liga kedd esti rangadóján. Az al-Ettifaq és az al-Naszr összecsapása 2–2-es döntetlennel ért véget – a listavezető rijádiak az idény során először veszítettek pontot –, de a mérkőzés leginkább a két portugál sztár, Ronaldo és Joao Felix alakításáról marad emlékezetes. A 67. percben utóbbi lőtte rá a labdát a tizenhatoson belülről, amely végül az útban lévő Ronaldo tomporán irányt változtatva csapta be a kapust, s vágódott védhetetlenül a másik sarokba (a videón 1:32-től). A 40 éves világsztár ezután egyből jelezte, hogy ez az ő gólja, és olyan ünneplést csapott, mintha legalábbis világbajnokságot nyert volna...

C. Ronaldo és Joao Felix nemcsak a portugál válogatottban, az al-Naszrben is nagy párost alkot (Fotó: AFP/Wun Suen)

Ronaldo és az ő nagy álma