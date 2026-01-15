„Nálam többet senki sem dolgozik!” – a visszatérő Tóth Balázs Ronaldóról és az elmúlt félév hullámvasútjáról a Mandinernek

Nagyon bíztam a továbbjutásban, elvégre jó esély volt rá, hogy akkor a következő körben egy Premier League-csapat ellen mutathatjuk meg magunkat. ilyesmi nem mindennap fordul elő, hatalmas lehetőség lett volna nekem és a többieknek is.

Ez az érme egyik oldala. A másik, hogy – bár ezt fáj kimondani – a realitások talaján maradva nekünk most valószínűleg az a legjobb, ha csak a bajnokságra koncentrálunk, mert ott sajnos nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan szeretnénk.

Erre mindjárt visszatérünk, de előtte csak kíváncsiságból: az az Ollie McBurnie, aki korábban a PL-ben is játszott, és akinek a rendes játékidőben is kivédte egy nagy helyzetét, a tizenegyesrúgásoknál mintha gúnyosan odaszólt volna önnek azután, hogy elég flegma módon belőtte a saját büntetőjét a kapu közepébe. Így volt?

Nevetett, mert ő általában jobb kézre rúgja a tizenegyeseit, most viszont a lövés közben kicsit megtorpant, és ebből valóban egy ilyen félig flegma középre gurítás lett. De a meccs után odajött hozzám, és elmondta, tudta, hogy arra fogok vetődni, ezért választotta végül ezt a megoldást – ilyen a foci, nem volt köztünk harag egy pillanatig sem.

Visszatérve a bajnokságra: amíg sérült volt, a Blackburn egyre lejjebb csúszott, már csak a 20. a Championshipben, két helyre és négy pontra a veszélyzónától. Nincs pánikhangulat?

A hangulaton természetesen érződik, hogy nem állunk jól a tabellán, viszont aki nézte a bajnokikat, láthatta, sokszor az alapvetően jó játék ellenére nem sikerült a pontszerzés.

Három olyan mérkőzésünk is volt, amikor egészen a végjátékig vezettünk, de a 95-96. percben kiegyenlített az ellenfél.

Ezek koncentrációs hibákra és az abból eredő nüanszokra vezethetők vissza, elsősorban ezeket kell kiküszöbölni. Nyilván nem jött jól a komoly sérüléshullám sem, amivel küzdünk, de kezdenek visszatérni a sérültjeink, beleértve engem is, úgyhogy bízom benne, hogy szép lassan kiegyenesedünk. Kulcsfontosságú lesz, hogy fordítsunk a szekerünkön, és elkezdjünk meccseket nyerni, mert tényleg nem állunk jól. Ugyanakkor nagyon sok van még hátra az idényből, és elsősorban rajtunk áll, hogy le tudjuk-e zárni a negatív szériánkat.

Ez adott esetben mennyire érintheti az ön jövőjét, tekintve, hogy 2027 nyaráig van szerződése a klubbal?

Egyáltalán nem gondolkodom a klubváltáson egyelőre. A legfontosabb most az, hogy egészséges maradjak, és az idény végéig minden meccsen pályára lépve a lehető legjobb teljesítményemet nyújtsam. Azt nem mondom, hogy Blackburnben akarok megöregedni, szeretnék magasabb szintre eljutni, de ahhoz elengedhetetlen, hogy sérülésmentes maradjak, és ugyanolyan jól védjek, mint a műtétem előtti időszakban.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nyitókép: Blackburn Rovers