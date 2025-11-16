Ft
Ft
Ft
Ft
11. 16.
vasárnap
11. 16.
vasárnap
magyar válogatott vb-selejtező szurkolók Puskás aréna Írország

Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át (GALÉRIA)

2025. november 16. 20:20

Van, amikor néhány fotó többet mond ezer szónál. A magyar válogatott jött, látott, kétszer is vezetett, végül mégis elbukott az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn – íme a 95 percnyi hullámvasút képekben elmesélve.

2025. november 16. 20:20
Mint ismert, a magyar válogatott kétszeri vezetés után végül egy 96. percben kapott drámai góllal 3–2-es vereséget szenvedett vasárnap a Puskás Arénában az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőmérkőzésen, ezzel szertefoszlottak világbajnoki álmai. A mieink másodpercekre voltak az eksztázistól, ehelyett végül mennyből a pokolba jutottak – egy emlékezetes összecsapás emlékezetes képei. 

Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át

Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

tompika-2
2025. november 16. 21:15 Szerkesztve
Érdekes! Eddig folyamatosan szoboszlaiéknak írta minden szarházi újságíró a MAGYAR VÁLOGATOTTAT, most meg csak a magyar válogatott drámájáról nyavalyognak, hogy kikaptak. Amúgy tényleg egy bunkó ez a Szoboszlai és hányok attól is, hogy minden honnan ez a köcsög ömlik, főleg reklámok formájában. No most lett igazi reklámarccá! Ez a szarkupac nem egy Puskás Öcsi és még a nyomát sem csókolhatja meg soha!
pollip
2025. november 16. 21:02
Mi együtt sírunk, együtt nevetünk! De összetartunk!
Lilyana2
2025. november 16. 20:57
Ezt kiheverjük, lényeg, hogy áprilisban a Fidesz győzzön, óriási fölénnyel!
kalyibagaliba
2025. november 16. 20:47
Szavazzatok Magyar Péterre és Karácsonyra, ők majd elintézik, hogy "Fair bírók" és meccsek legyenek. Az UEFA baszódjon meg, úgy ahogy van. Argentin, brazil, ... focisulit fenntartanak, hogy utánpótlást szerezzenek. Gyarmatosító szennyhulladék a mai foci.
