Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át (GALÉRIA)

Mint ismert, a magyar válogatott kétszeri vezetés után végül egy 96. percben kapott drámai góllal 3–2-es vereséget szenvedett vasárnap a Puskás Arénában az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőmérkőzésen, ezzel szertefoszlottak világbajnoki álmai. A mieink másodpercekre voltak az eksztázistól, ehelyett végül mennyből a pokolba jutottak – egy emlékezetes összecsapás emlékezetes képei.