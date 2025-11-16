Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át (GALÉRIA)

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Van, amikor néhány fotó többet mond ezer szónál. A magyar válogatott jött, látott, kétszer is vezetett, végül mégis elbukott az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn – íme a 95 percnyi hullámvasút képekben elmesélve.
Mint ismert, a magyar válogatott kétszeri vezetés után végül egy 96. percben kapott drámai góllal 3–2-es vereséget szenvedett vasárnap a Puskás Arénában az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőmérkőzésen, ezzel szertefoszlottak világbajnoki álmai. A mieink másodpercekre voltak az eksztázistól, ehelyett végül mennyből a pokolba jutottak – egy emlékezetes összecsapás emlékezetes képei.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert