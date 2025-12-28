Beköszöntött a tél, figyelmeztetnek az oroszok: veszélyben az európaiak gázellátása

Drasztikusan csökkenek a gázkészletek egész Európában, Magyarországon viszont nincs mitől félni
Hosszú lesz még a tél.
Rekordtempóban fogyott az ünnepek alatt a gáz a föld alatti tárolókból Európa-szerte – írja vasárnapi közleményében a Gazprom. „Ez veszélyezteti a fogyasztók megbízható gázellátását a hideg időszakban” – szögezi le az orosz energiavállalat. Magyarországon viszont jól állunk, egyelőre még exportra is bőven jut.
A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint december 26-án (illetve azt megelőzően, 24-én és 25-én is) rekordmennyiségű kivét történt az európai földgáztárolókból. A Gazprom európai gázellátásra vonatkozó közleménye szerint míg általában a hétvégeken és az ünnepnapokon kevesebb gáz fogy Európában, mint a hétköznapokon,
a mostani karácsony idején ez a trend megfordult.
December 25-én a gázkivétel 160 millió köbméterrel haladta meg a 24-ei maximumot.
A föld alatt tárolt gázkészletek rohamos csökkenése – írja Gazprom – veszélyezteti a fogyasztók gázellátását a hideg időszakban.
Magyarországon viszont jól állunk, egyelőre még exportra is bőven jut – írtuk meg pénteki cikkünkben. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint december 15-én 3,9 milliárd köbméter földgáz volt a magyar földalatti tárolókban.
Az említett export nagy része nem a tárolókból származik, hanem tranzitgázként érkezik az országba, és továbbhalad. Jelenleg főként Szerbia irányából lép be a földgáz a hazai hálózatba (ez már három éve a domináns útvonal), amit jelenleg Ausztria és Románia felőli szállítások egészítenek ki.
Az aktuális uniós statisztikák szerint ugyanakkor a legtöbb tagállamban jelenleg nagyobb a kitárolás, mint a betárolás: az EU-s tartalékok átlagosan a teljes éves igény körülbelül 21,16 százalékát fedeznék, míg Magyarországon ez az arány jelentősen kedvezőbb: 43,99 százalék.
