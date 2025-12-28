Beköszöntött a tél, figyelmeztetnek az oroszok: veszélyben az európaiak gázellátása

A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint december 26-án (illetve azt megelőzően, 24-én és 25-én is) rekordmennyiségű kivét történt az európai földgáztárolókból. A Gazprom európai gázellátásra vonatkozó közleménye szerint míg általában a hétvégeken és az ünnepnapokon kevesebb gáz fogy Európában, mint a hétköznapokon,

a mostani karácsony idején ez a trend megfordult.

December 25-én a gázkivétel 160 millió köbméterrel haladta meg a 24-ei maximumot.