Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazprom európai gázellátás hideg magyarország gázellátás

Beköszöntött a tél, figyelmeztetnek az oroszok: veszélyben az európaiak gázellátása

2025. december 28. 17:47

Rekordtempóban fogyott az ünnepek alatt a gáz a föld alatti tárolókból Európa-szerte – írja vasárnapi közleményében a Gazprom. „Ez veszélyezteti a fogyasztók megbízható gázellátását a hideg időszakban” – szögezi le az orosz energiavállalat. Magyarországon viszont jól állunk, egyelőre még exportra is bőven jut.

2025. december 28. 17:47
null

A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint december 26-án (illetve azt megelőzően, 24-én és 25-én is) rekordmennyiségű kivét történt az európai földgáztárolókból. A Gazprom európai gázellátásra vonatkozó közleménye szerint míg általában a hétvégeken és az ünnepnapokon kevesebb gáz fogy Európában, mint a hétköznapokon, 

a mostani karácsony idején ez a trend megfordult. 

December 25-én a gázkivétel 160 millió köbméterrel haladta meg a 24-ei maximumot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

A föld alatt tárolt gázkészletek rohamos csökkenése – írja  Gazprom – veszélyezteti a fogyasztók gázellátását a hideg időszakban.

Gázellátás: a magyaroknak nincs okuk aggodalomra 

Magyarországon viszont jól állunk, egyelőre még exportra is bőven jut – írtuk meg pénteki cikkünkben. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint december 15-én 3,9 milliárd köbméter földgáz volt a magyar földalatti tárolókban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az említett export nagy része nem a tárolókból származik, hanem tranzitgázként érkezik az országba, és továbbhalad. Jelenleg főként Szerbia irányából lép be a földgáz a hazai hálózatba (ez már három éve a domináns útvonal), amit jelenleg Ausztria és Románia felőli szállítások egészítenek ki.

Az aktuális uniós statisztikák szerint ugyanakkor a legtöbb tagállamban jelenleg nagyobb a kitárolás, mint a betárolás: az EU-s tartalékok átlagosan a teljes éves igény körülbelül 21,16 százalékát fedeznék, míg Magyarországon ez az arány jelentősen kedvezőbb: 43,99 százalék.

Nyitókép: AFP/KISBENEDEK ATTILA

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gintonic68
2025. december 28. 20:04
Már csak a háborgó óceán miatti amcsi LNG hajók késedelme hiányzik...😵‍💫
Válasz erre
5
0
Palmoilfree
2025. december 28. 19:43
Évente kb. 50–60 éjszakát töltök német hotelekben. Érthető, hogy a gázárak emelkednek, de közben a szállásárak hónapról hónapra nőnek, sok helyen már a parkolásért is külön kell fizetni, miközben a szobákban a radiátor termosztátját legfeljebb 3-as fokozatig lehet feltekerni. Csapást mértek a németek az oroszokra. 💪
Válasz erre
10
0
Obsitos Technikus
2025. december 28. 19:04
agsi.gie.eu/ Itt van egy összegző táblázat, melyik ország hogyan áll a tárolt gázmennyiséggel, a kitárolás ütemével stb., visszamenőleg is kereshetően.
Válasz erre
5
0
csulak
2025. december 28. 18:56
barcsak igaz lenne, de ez nem tel
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!