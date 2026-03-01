Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert

BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Hortay Olivér, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója közösségi oldalán tett közzé fontos információkat. „Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. A támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni” – írta.
Forrong a világ.
Ahogy korábban megírtuk, Irán meglépte, amitől mindenki tartott: lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta. A szoros lezárása súlyos következményekkel járhat a globális energiaárak és az energiaellátás tekintetében. Orbán Viktor miniszterelnök a támadás után nem sokkal már kifejezte aggodalmát azt illetően, hogy Irán lezárhatja a szorost, és egyúttal elmondta: ebben az esetben
még jobban felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége,
amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által. A miniszterelnök hangsúlyozta, újfent felszólítja Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Mindeközben kiderült, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”,
a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Mol-t, hogy a vezeték fizikailag készen áll,
vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van.
