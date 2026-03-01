Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert

amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által. A miniszterelnök hangsúlyozta, újfent felszólítja Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Mindeközben kiderült, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”,

a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Mol-t, hogy a vezeték fizikailag készen áll,

vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van.