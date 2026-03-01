Ft
tankerhajó Hormuzi szoros hortay olivér irán támadás

Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert

2026. március 01. 12:59

A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.

2026. március 01. 12:59
null

Hortay Olivér, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója közösségi oldalán tett közzé fontos információkat. „Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. A támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni” – írta.

Forrong a világ.

Ahogy korábban megírtuk, Irán meglépte, amitől mindenki tartott: lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta. A szoros lezárása súlyos következményekkel járhat a globális energiaárak és az energiaellátás tekintetében. Orbán Viktor miniszterelnök a támadás után nem sokkal már kifejezte aggodalmát azt illetően, hogy Irán lezárhatja a szorost, és egyúttal elmondta: ebben az esetben 

még jobban felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége, 

amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által. A miniszterelnök hangsúlyozta, újfent felszólítja Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Mindeközben kiderült, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”, 

a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Mol-t, hogy a vezeték fizikailag készen áll, 

vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van.

Nyitókép: Facebook

 

Nagyhuba1
2026. március 01. 13:27
Ultimátumot! Vagy nyit a barátság,hanem.határ lezár,villany kikapcs ( határon csak a magyarul beszélő jöhet) Semmi közünk Ukrajnához, nem EU S ország. Mindent blokkolni.
Hobby024
2026. március 01. 13:16
Kíváncsian várom mely országok lesznek, ahová elengedhetetlen exportálni a demokráciát. Egyre több a jelölt ahová misszió indulhat.
csalodtamafideszben
2026. március 01. 13:14
Barbárság a köbön.
stormy
2026. március 01. 13:11
kibaszott zsidók megint megcsinálták. közben bibi németországban bujkál a fia meg mimiban veri a faszát.
