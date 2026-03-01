Ft
szijjártó péter dubaj egyesült arab emírségek omán abu - dzabi

Senki sem tudja elhagyni Dubajt, vannak, akik hajón rekedtek

2026. március 01. 11:55

Folyamatosan tájékoztatják az embereket a fejleményekről, de most mindenkit arra kérnek: maradjon védett helyen.

2026. március 01. 11:55
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban, akik most arról várnak információt, hogy mikor hagyhatják el az emírséget. Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja a térségben ragadt magyar állampolgárokat a fejleményekről – legutóbbi bejegyzésében épp az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatását közölte. A hatóságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy Abu-Dzabi után Dubaj is átvállalja az ott rekedt turisták szállásköltségeit.

Eközben a Facebook-csoportokban is folyamatos a tájékoztatás a jelenlegi helyzetről. A Dubai Velem nevű csoport legfrissebb információi szerint az elmúlt 24 órában több támadás is érte a DBX repteret, reggel óta pedig szinte megállás nélkül lövik ki a drónokat, amelyeket ugyan sikerül hatástalanítani, de a lecsapódó törmelék tüzeket okozhat.

Továbbra is fennáll a légtérzár, a flydubai a mai napra törölte a járatait, 

a Wizz Air pedig március 7-ig nem közlekedik.

A korlátozások mellett arról is beszámoltak, hogy Abu-Dzabi repterén sikerült lelőni egy drónt, ám a lehulló törmelék tüzet okozott, amelyben egy ember meghalt, heten pedig megsérültek.

A kommentek között sokan arról is írtak, hogy 

Dubaj kikötőjében több ezren rekedtek tengerjáró hajókon, és nem tudják, mikor hagyhatják el a fedélzetet.

A turistákat mindenhol arra kérik, hogy ne hagyják el szálláshelyüket, és figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat.

Nyitókép: Fadel SENNA / AFP

