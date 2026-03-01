Senki sem tudja elhagyni Dubajt, vannak, akik hajón rekedtek

Eközben a Facebook-csoportokban is folyamatos a tájékoztatás a jelenlegi helyzetről. A Dubai Velem nevű csoport legfrissebb információi szerint az elmúlt 24 órában több támadás is érte a DBX repteret, reggel óta pedig szinte megállás nélkül lövik ki a drónokat, amelyeket ugyan sikerül hatástalanítani, de a lecsapódó törmelék tüzeket okozhat.

Továbbra is fennáll a légtérzár, a flydubai a mai napra törölte a járatait,

a Wizz Air pedig március 7-ig nem közlekedik.

A korlátozások mellett arról is beszámoltak, hogy Abu-Dzabi repterén sikerült lelőni egy drónt, ám a lehulló törmelék tüzet okozott, amelyben egy ember meghalt, heten pedig megsérültek.

A kommentek között sokan arról is írtak, hogy