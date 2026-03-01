Senki sem tudja elhagyni Dubajt, vannak, akik hajón rekedtek

Népszerű influenszer Dubajból a Mandinernek: Folyamatosan záporoznak a rakéták
Halmi Bence lapunknak elmondta, a szállodájukban hatalmas a fejetlenség, az emberek aggódva rohangálnak ide-oda.
Folyamatosan tájékoztatják az embereket a fejleményekről, de most mindenkit arra kérnek: maradjon védett helyen.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban, akik most arról várnak információt, hogy mikor hagyhatják el az emírséget. Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja a térségben ragadt magyar állampolgárokat a fejleményekről – legutóbbi bejegyzésében épp az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatását közölte. A hatóságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.
Ezt is ajánljuk a témában
Halmi Bence lapunknak elmondta, a szállodájukban hatalmas a fejetlenség, az emberek aggódva rohangálnak ide-oda.
Ezt is ajánljuk a témában
Sikerült elérnünk egy Dubajban ragadt magyar párt, akik elmondták, hogyan élik meg az iráni rakétatámadásokat, és milyen állapotok uralkodnak a térségben.
A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy Abu-Dzabi után Dubaj is átvállalja az ott rekedt turisták szállásköltségeit.
Eközben a Facebook-csoportokban is folyamatos a tájékoztatás a jelenlegi helyzetről. A Dubai Velem nevű csoport legfrissebb információi szerint az elmúlt 24 órában több támadás is érte a DBX repteret, reggel óta pedig szinte megállás nélkül lövik ki a drónokat, amelyeket ugyan sikerül hatástalanítani, de a lecsapódó törmelék tüzeket okozhat.
Továbbra is fennáll a légtérzár, a flydubai a mai napra törölte a járatait,
a Wizz Air pedig március 7-ig nem közlekedik.
A korlátozások mellett arról is beszámoltak, hogy Abu-Dzabi repterén sikerült lelőni egy drónt, ám a lehulló törmelék tüzet okozott, amelyben egy ember meghalt, heten pedig megsérültek.
A kommentek között sokan arról is írtak, hogy
Dubaj kikötőjében több ezren rekedtek tengerjáró hajókon, és nem tudják, mikor hagyhatják el a fedélzetet.
A turistákat mindenhol arra kérik, hogy ne hagyják el szálláshelyüket, és figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat.
Nyitókép: Fadel SENNA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
Ezt is ajánljuk a témában
A Reuters szerint már önmagában a pánik és a bizonytalanság is jelentős globális áremelkedést és ellátási bizonytalanságot generálhat.