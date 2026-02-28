Szállodája erkélyéről nézte végig a magyar pár, ahogy rakéta csapódik a közeli hotelbe

A becsapódástól alig egy kilométerre szállt meg egy magyar pár, akiket sikerült elérnünk, és lapunknak elmondták, hogyan élték meg a közeli robbanást, illetve jelenleg milyen állapotok uralkodnak a környéken.

A pár férfi tagja elmondta, hogy az általános feszült hangulat és a folyamatos információkeresés ellenére meglehetősen biztonságban érzik magukat a szállodában. Hozzátette: a külügyminiszter felszólítását követve már jelentkeztek a helyi konzulátuson, és konzuli védelmet is kértek.

Úgy tudom, már szervezik is a hazautazásunkat, de ezzel kapcsolatban még nem tudok részleteket”

– árulta el, majd hozzátette: a szálláson találkoztak egy lengyel családdal, akik azt az információt kapták, hogy induljanak el Omán felé, de úgy tudni, mostanra már az ottani légteret is lezárták.

A szállodával egyébként nagyon meg vannak elégedve, a személyzet higgadtan kezeli a helyzetet, és ismertették a konkrét tervet is a vendégekkel, amelyet vészhelyzet esetén követni kell.