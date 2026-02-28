Ft
dubaj palm jumeirah fairmont the palm hotel irán légvédelmi rendszer

Szállodája erkélyéről nézte végig a magyar pár, ahogy rakéta csapódik a közeli hotelbe

2026. február 28. 20:34

Sikerült elérnünk egy Dubajban ragadt magyar párt, akik elmondták, hogyan élik meg az iráni rakétatámadásokat, és milyen állapotok uralkodnak a térségben.

2026. február 28. 20:34
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a szombat délelőtti Irán elleni izraeli légicsapásokat követően Teherán válaszul több szomszédos ország ellen is támadást indított, állításuk szerint az ottani amerikai katonai támaszpontok ellen.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A célpontok között szerepelt a turisták körében közkedvelt Dubaj is, ahol délután rakéta csapódott egy népszerű szállodába, a Palm Jumeirah mesterséges szigeten található Fairmont The Palm Hotelbe.

A becsapódástól alig egy kilométerre szállt meg egy magyar pár, akiket sikerült elérnünk, és lapunknak elmondták, hogyan élték meg a közeli robbanást, illetve jelenleg milyen állapotok uralkodnak a környéken.

A pár férfi tagja elmondta, hogy az általános feszült hangulat és a folyamatos információkeresés ellenére meglehetősen biztonságban érzik magukat a szállodában. Hozzátette: a külügyminiszter felszólítását követve már jelentkeztek a helyi konzulátuson, és konzuli védelmet is kértek.

Úgy tudom, már szervezik is a hazautazásunkat, de ezzel kapcsolatban még nem tudok részleteket” 

– árulta el, majd hozzátette: a szálláson találkoztak egy lengyel családdal, akik azt az információt kapták, hogy induljanak el Omán felé, de úgy tudni, mostanra már az ottani légteret is lezárták.

A szállodával egyébként nagyon meg vannak elégedve, a személyzet higgadtan kezeli a helyzetet, és ismertették a konkrét tervet is a vendégekkel, amelyet vészhelyzet esetén követni kell.

Saját erkélyükről nézték végig, ahogy becsapódik a rakéta

Elmondta, bár biztonságban érzik magukat, és elsősorban ők is a hírekből tájékozódnak, a rakétabecsapódást például saját szemükkel látták.

Tőlünk nagyjából egy kilométerre található a Fairmont Hotel, és a szobánk terasza éppen arrafelé néz. Rémisztő volt végignézni a becsapódást, hallani, ahogy a légvédelmi rendszer a rakéták hatástalanításán dolgozik” 

– idézte fel. Megjegyezte, eddig legalább 10–15 nagyobb robbanást hallottak a légvédelmi rendszerek működésének következtében.

Hozzátette, több barátjuk is van, akik a belvárosban laknak, és ők arról számoltak be, hogy ugyanúgy zajlik az élet, mint máskor, csak minden sokkal csendesebb.

„Az utcán autók haladnak, emberek sétálnak. Bár az éttermek teraszai zárva vannak, minden úgy történik, ahogy szokott” – foglalta össze.

Nyitókép: AFP

kbexxx
2026. február 28. 21:07
Irán Jordánia ,és Emírség megtámadásával megharagitotta az arab ligát. Rossz ötlet volt lehet magára marad
74bro
2026. február 28. 20:42
Saját magam nagyon sok helyen voltam, ezért nem vinném el a páromat, a családomat mindenhová. Főleg nem a közel-keletre. Isztambultól keletre nem vinnék se nőt, se lányt magammal.
