Iranista szakértő mondta ki: Orbán Viktornak megint igaza volt

Végítélet Iránban: előkerült az ajatollah holtteste is
Igen: tényleg úgy tűnik, hogy leszedték Irán legfőbb vezetőjét, izraeli források szerint a holtteste is megvan.
Az iranista szakértő szerint a miniszterelnök helyesen vonta le a következtetéseket az iráni konfliktus kapcsán.
Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond, az iráni konfliktus valóban megemelheti az olaj világpiaci árát – figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.
A szakértő elmondása szerint, ez a mostani volt Izrael történetének legnagyobb légitámadása, amely során mintegy 500 iráni célpontot támadtak meg. A csapások következtében meghalt az iráni védelmi miniszter, a védelmi tanács, a forradalmi gárda parancsnoka és 4 további vezető. A legfőbb vezető rezidenciáját lebombázták, és Sárközy szerint jelenleg egy védett bunkerben tartózkodhat. Ali Hamenei ajatollah halála esetén szakértő testület dönt az utódjáról. Több forrásból is azt a meg nem erősített információt kaptuk, hogy az ajatollah is az áldozatok között lehet, egyesek azt állítják, hogy már a holtteste is megvan, ám ez egyelőre még nem hivatalos.
A szakértő arról is beszélt, hogy Benjamin Netanjahu és Donald Trump is többször biztatták az iráni lakosságot, hogy lázadjanak fel, amire a jelenlegi körülmények között még nagyobb az esély. Ugyanakkor hosszabb konfliktus esetén a félelem, a hazafias érzelmek erősödhetnek.
„Az eszkaláció megtörtént, a helyzet rendkívül súlyos, sok ország érintett” – összegezte, és hangsúlyozta, a konfliktus a nemzetközi gazdaságra is súlyos hatással lehet.
Nem tudni, Irán meddig képes folytatni a harcot, de mindez megemelheti az olaj világpiaci árát. A Hormuzi-szoros lezárásával új útvonalakra lesz szükség. Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott. A kőkemény valóság jön szembe. Kiszámíthatatlanok a következmények”
– hangoztatta a szakértő.
(MTI)
