Iranista szakértő mondta ki: Orbán Viktornak megint igaza volt

Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond, az iráni konfliktus valóban megemelheti az olaj világpiaci árát – figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

A szakértő elmondása szerint, ez a mostani volt Izrael történetének legnagyobb légitámadása, amely során mintegy 500 iráni célpontot támadtak meg. A csapások következtében meghalt az iráni védelmi miniszter, a védelmi tanács, a forradalmi gárda parancsnoka és 4 további vezető. A legfőbb vezető rezidenciáját lebombázták, és Sárközy szerint jelenleg egy védett bunkerben tartózkodhat. Ali Hamenei ajatollah halála esetén szakértő testület dönt az utódjáról. Több forrásból is azt a meg nem erősített információt kaptuk, hogy az ajatollah is az áldozatok között lehet, egyesek azt állítják, hogy már a holtteste is megvan, ám ez egyelőre még nem hivatalos.