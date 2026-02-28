Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
turista palm jumeirah rakéta Dubaj egyesült államok izrael

Súlyosbodik a helyzet: rakéta csapódott egy népszerű dubaji luxushotelbe – a Burdzs Kalifa lehet a következő célpont (Videó)

2026. február 28. 18:16

Irán haragja lecsapott a luxusvárosra.

2026. február 28. 18:16
null

Rakéta csapódott a turisták körében népszerű dubaji hotelbe, a Palm Jumeirah mesterséges szigeten található Fairmont The Palm szállodába – írta meg a Daily Mail. A hírek szerint a támadás azután történt, hogy Irán megtorló csapásokat indított Izrael és az Egyesült Államok közös akciójára válaszul. A közösségi médiában több felvétel is terjed a lángoló és füstölgő épületről.

A hírek szerint a rakéta rendkívüli sebességgel, akár a hangsebesség többszörösével csapódhatott be. A helyi hatóságok megerősítették, hogy tűz ütött ki az épületben, négy ember megsérült, őket kórházba szállították, a lángokat pedig időközben sikerült megfékezni. 

Az izraeli–amerikai megelőző csapást követően Irán megtámadta Bahreint, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket és Jordániát is, az ottani amerikai támaszpontok kiiktatására hivatkozva.

Az Egyesült Arab Emírségekben mindenkit otthonmaradásra szólítottak fel, és figyelmeztették az embereket a vészhelyzetre.

Idő közben több felvétel is előkerült, amelyeken az Irán által használt Shahed-136-os drónok láthatóak, amelyek egyre veszélyesebb közlségben repülnek el a világ legmagasabb épületeként ismert Burdzs Kalifa mellett. Egy felvételen látható, ahogy az egyik ilyen drón a felhőkarcolótól nem messze csapódott be, hatalmas pusztítást okozva.

Nyitókép: képernyőkép

 

