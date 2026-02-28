Súlyosbodik a helyzet: rakéta csapódott egy népszerű dubaji luxushotelbe – a Burdzs Kalifa lehet a következő célpont (Videó)

Irán pusztító ellentámadást indított, Dubaj és Bahrein is tűz alatt: robbanás előtt az egész Közel-Kelet
Folyamatosan érkeznek beszámolók a közösségi médiában arról, hogy Irán pusztító ellentámadást indított.
Irán haragja lecsapott a luxusvárosra.
Rakéta csapódott a turisták körében népszerű dubaji hotelbe, a Palm Jumeirah mesterséges szigeten található Fairmont The Palm szállodába – írta meg a Daily Mail. A hírek szerint a támadás azután történt, hogy Irán megtorló csapásokat indított Izrael és az Egyesült Államok közös akciójára válaszul. A közösségi médiában több felvétel is terjed a lángoló és füstölgő épületről.
Ezt is ajánljuk a témában
Folyamatosan érkeznek beszámolók a közösségi médiában arról, hogy Irán pusztító ellentámadást indított.
A hírek szerint a rakéta rendkívüli sebességgel, akár a hangsebesség többszörösével csapódhatott be. A helyi hatóságok megerősítették, hogy tűz ütött ki az épületben, négy ember megsérült, őket kórházba szállították, a lángokat pedig időközben sikerült megfékezni.
Az izraeli–amerikai megelőző csapást követően Irán megtámadta Bahreint, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket és Jordániát is, az ottani amerikai támaszpontok kiiktatására hivatkozva.
Az Egyesült Arab Emírségekben mindenkit otthonmaradásra szólítottak fel, és figyelmeztették az embereket a vészhelyzetre.
Idő közben több felvétel is előkerült, amelyeken az Irán által használt Shahed-136-os drónok láthatóak, amelyek egyre veszélyesebb közlségben repülnek el a világ legmagasabb épületeként ismert Burdzs Kalifa mellett. Egy felvételen látható, ahogy az egyik ilyen drón a felhőkarcolótól nem messze csapódott be, hatalmas pusztítást okozva.
Nyitókép: képernyőkép