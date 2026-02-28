Súlyosbodik a helyzet: rakéta csapódott egy népszerű dubaji luxushotelbe – a Burdzs Kalifa lehet a következő célpont (Videó)

Az izraeli–amerikai megelőző csapást követően Irán megtámadta Bahreint, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket és Jordániát is, az ottani amerikai támaszpontok kiiktatására hivatkozva.

Az Egyesült Arab Emírségekben mindenkit otthonmaradásra szólítottak fel, és figyelmeztették az embereket a vészhelyzetre.

Idő közben több felvétel is előkerült, amelyeken az Irán által használt Shahed-136-os drónok láthatóak, amelyek egyre veszélyesebb közlségben repülnek el a világ legmagasabb épületeként ismert Burdzs Kalifa mellett. Egy felvételen látható, ahogy az egyik ilyen drón a felhőkarcolótól nem messze csapódott be, hatalmas pusztítást okozva.

Dubai recibe el ataque con Drones Shahed-136, cerca del edificio Burj Kalifa. pic.twitter.com/2XjJmoqB9p — Rodrigo A. (@RONUSAN) February 28, 2026

