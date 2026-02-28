Mint a legyek: két újabb iráni kulcsfigurával is végeztek a támadások során
2026. február 28. 17:48
Izrael lényegében lefejezte az iráni hadsereget. Két nagyon magas rangú iráni vezetővel végeztek.
2026. február 28. 17:48
Az elmúlt 24 órában az izraeli támadásokban meghalt Amir Naszirzadeh iráni védelmi miniszter és Mohammed Pakpur, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka is, írja a Reuters.
Naszirzadehet egy éve nevezte ki az ajatollah erre a pozícióra, az iráni parlament előtt pedig ambiciózus terveket teregetett ki a csapásmérő egységek és a harcképesség terén.
Pakpur júniusban vette át az iráni Forradalmi Gárda vezetését, miután elődjével, Hoszein Szalamival végeztek az izraeli légicsapások.
Emlékezetes: hajnalban az amerikai erők támadást indítottak a perzsa állam ellen, ami szakértők szerint nem érhette különösebben váratlanul a világot. A következmények egyelőre beláthatatlanok, mindenesetre Robert C. Castel szakértő azt mondta a Mandinernek, hogy ez bizony már regionális háború.
„Ha egy teve eldől, előkerülnek a kések” – ezzel a beduin közmondással írta le a helyzetet Robert C. Castel, aki közölte: ez már bizony regionális háború, Trump pedig bebizonyította: őt nem lehet hülyének nézni.
Az iráni–izraeli konfliktus új szintre lépett: katonai bázisokat értek találatok, drónok és rakéták csapódtak be, több ország lezárta légterét. A járattörlések miatt magyar utasok is a térségben rekedtek.