Mint a legyek: két újabb iráni kulcsfigurával is végeztek a támadások során

Az elmúlt 24 órában az izraeli támadásokban meghalt Amir Naszirzadeh iráni védelmi miniszter és Mohammed Pakpur, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka is, írja a Reuters.

Naszirzadehet egy éve nevezte ki az ajatollah erre a pozícióra, az iráni parlament előtt pedig ambiciózus terveket teregetett ki a csapásmérő egységek és a harcképesség terén.

Pakpur júniusban vette át az iráni Forradalmi Gárda vezetését, miután elődjével, Hoszein Szalamival végeztek az izraeli légicsapások.

Emlékezetes: hajnalban az amerikai erők támadást indítottak a perzsa állam ellen, ami szakértők szerint nem érhette különösebben váratlanul a világot. A következmények egyelőre beláthatatlanok, mindenesetre Robert C. Castel szakértő azt mondta a Mandinernek, hogy ez bizony már regionális háború.