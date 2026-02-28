Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
forradalmi gárda izraeli iráni

Mint a legyek: két újabb iráni kulcsfigurával is végeztek a támadások során

2026. február 28. 17:48

Izrael lényegében lefejezte az iráni hadsereget. Két nagyon magas rangú iráni vezetővel végeztek.

2026. február 28. 17:48
null

Az elmúlt 24 órában az izraeli támadásokban meghalt Amir Naszirzadeh iráni védelmi miniszter és Mohammed Pakpur, az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka is, írja a Reuters.

  • Naszirzadehet egy éve nevezte ki az ajatollah erre a pozícióra, az iráni parlament előtt pedig ambiciózus terveket teregetett ki a csapásmérő egységek és a harcképesség terén.
  • Pakpur júniusban vette át az iráni Forradalmi Gárda vezetését, miután elődjével, Hoszein Szalamival végeztek az izraeli légicsapások.

Emlékezetes: hajnalban az amerikai erők támadást indítottak a perzsa állam ellen, ami szakértők szerint nem érhette különösebben váratlanul a világot. A következmények egyelőre beláthatatlanok, mindenesetre Robert C. Castel szakértő azt mondta a Mandinernek, hogy ez bizony már regionális háború.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitóképen Mohammed Pakpur. Forrás: Wikipedia

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csopak
2026. február 28. 18:54
Na ez már túlzás Mandiner! Hogy lehet ilyen címet adni egy ilyen cikknek. Ez le vitt benneteket a béka s..ge alá! Csalódtam. Jó nagyot.
Válasz erre
0
0
alenka
2026. február 28. 18:44
Mindiniïr: faszszopó a cím!!!!
Válasz erre
2
0
nemecsekerno-007-01
2026. február 28. 18:41
Figyeljünk és tanuljunk. Nagyon hasonló a geopolitikai helyzetünk.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. február 28. 18:30
"Izrael lényegében lefejezte az iráni hadsereget." Ez várható volt! -az izraeli szolgálat magas szintű beépülése az iráni haderőbe több mint valószínű! Egyáltalán, hova nem épültek még be?!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!