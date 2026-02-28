Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
oeconomus gazdaságkutató alapítvány Iráni Forradalmi Gárda barátság

A szakértő felfedte, miként mar bele a magyarok zsebébe az iráni bombázás

2026. február 28. 17:02

Mindannyian súlyosan a zsebünkön érezzük majd az iráni válság és a Barátság kőolajvezeték kiesésének drámai hatását, de van egy fontos kitétel!

2026. február 28. 17:02
null

„Érdemes néhány fontos gazdasági hatásra és következményre irányítani a figyelmet” – írta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója Facebook-bejegyzésében az iráni történések kapcsán (csakúgy, mint nemrég a miniszterelnök).

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Azt írta, hogy a geopolitikai feszültségek és a háborúk elsőként az energiapiacot rázzák meg, majd ezt követően minden más gazdasági területre is kihatnak. Hozzátette: az energiaárak gyorsan emelkedhetnek, és már a krízisek kockázata is felhajtja az olaj- és gázárakat, mivel a piacok akár órák alatt beárazzák a bizonytalanságot.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a háborús helyzetek és a feszültségek megzavarják a szállítási útvonalakat, a csővezetékeket, a finomítókat, a biztosítási rendszereket és a kereskedelmi áramlásokat, ami akkor is drágábbá teheti az energiát, ha a globális ellátás nem omlik össze.

Úgy fogalmazott, hogy a magasabb energiaárak magasabb inflációt eredményeznek: drágul az üzemanyag, az áram, a fűtés és a közlekedés, ami szinte minden más – így az élelmiszerek, a szállítás és a gyártás – költségeit is növeli.

Kiemelte, hogy tartós hatások esetén az energiaimportáló országok gazdasági növekedése lelassulhat, mivel a háztartások nagyobb részt költenek rezsire és üzemanyagra, így kevesebb marad egyéb fogyasztásra, miközben a vállalkozások magasabb költségekkel szembesülnek, és elhalaszthatják a munkaerő-felvételt vagy a beruházásokat.

Azt is írta, hogy a központi bankok nehéz döntési helyzetbe kerülhetnek: az emelkedő infláció miatt a kamatok hosszabb ideig magasabbak maradhatnak, ugyanakkor ez tovább lassíthatja a gazdaságot, így az energiaválságok komoly gazdaságpolitikai dilemmát jelentenek.

Hangsúlyozta, hogy az energiaválságok az élelmiszerárakban is megjelennek, mivel a földgáz a műtrágyagyártás kulcsfontosságú alapanyaga, az üzemanyagárak pedig közvetlenül hatnak a mezőgazdaságra és a szállításra.

Hozzátette: a piacok ilyenkor kockázatkerülő módon reagálnak, ami részvényárfolyam-esést, magasabb hitelfelvételi költségeket és a biztonságosabb befektetések felé történő elmozdulást eredményezhet, ezáltal szigorítva a pénzügyi feltételeket.

Szerinte hosszabb távon a világ energiaellátási rendszere is átalakulhat, mivel az országok diverzifikálják beszállítóikat, növelik a tároló- és LNG-kapacitásokat, javítják a hatékonyságot, illetve felgyorsíthatják a megújuló energiaforrások bevezetését az ellátásbiztonság érdekében.

A magyar helyzetre kitérve azt írta: 

a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás visszaállítása elemi fontosságú, ugyanakkor a politikai stabilitás megőrzése még ennél is fontosabb.

Úgy vélte, minden olyan terv vagy elképzelés, amely rövid távon további kockázatot jelent az amúgy is bizonytalan világgazdasági környezetben, káros Magyarország számára.

Összegzésként hangsúlyozta, hogy a geopolitikai konfliktusok növelhetik a háztartások terheit, emelhetik az inflációt, lassíthatják a gazdasági növekedést, és akár évekre átalakíthatják a globális kereskedelmi és energiastratégiákat.

 

Nyitókép: FAZRY ISMAIL / POOL / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jarai-1
2026. február 28. 18:50
Hogyan emeljünk árakat? Ugye megmondtam, hogy vegyél vilanykocsit!
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. február 28. 17:49
A tiszafostos se tudna jobban kijönni. A tiszafostosnak az orosz eleve nem kell, a többi lehetősége meg neki is csak ugyanaz.
Válasz erre
2
0
massivement5
2026. február 28. 17:34
Magyar Péter és csak a gonosz háborúpárti Brüsszel bombáz, háborút indít, báncsák a magyartot. Ilyen a béke, Trump urunk 100 napos békéje! A Béketanács, a speciális cionista hadművelet... +Gyurcsány! (átlag fidesznyik szavazó)
Válasz erre
1
4
kalmanok
2026. február 28. 17:14
Mikor kezd el Orbán üzengeti Trumpnak, hogy ne nyomják fel az olaj árát, mert az nekünk alanyi jogon jár.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!