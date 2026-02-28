A szakértő felfedte, miként mar bele a magyarok zsebébe az iráni bombázás

Bejegyzésében arra is kitért, hogy a háborús helyzetek és a feszültségek megzavarják a szállítási útvonalakat, a csővezetékeket, a finomítókat, a biztosítási rendszereket és a kereskedelmi áramlásokat, ami akkor is drágábbá teheti az energiát, ha a globális ellátás nem omlik össze.

Úgy fogalmazott, hogy a magasabb energiaárak magasabb inflációt eredményeznek: drágul az üzemanyag, az áram, a fűtés és a közlekedés, ami szinte minden más – így az élelmiszerek, a szállítás és a gyártás – költségeit is növeli.

Kiemelte, hogy tartós hatások esetén az energiaimportáló országok gazdasági növekedése lelassulhat, mivel a háztartások nagyobb részt költenek rezsire és üzemanyagra, így kevesebb marad egyéb fogyasztásra, miközben a vállalkozások magasabb költségekkel szembesülnek, és elhalaszthatják a munkaerő-felvételt vagy a beruházásokat.

Azt is írta, hogy a központi bankok nehéz döntési helyzetbe kerülhetnek: az emelkedő infláció miatt a kamatok hosszabb ideig magasabbak maradhatnak, ugyanakkor ez tovább lassíthatja a gazdaságot, így az energiaválságok komoly gazdaságpolitikai dilemmát jelentenek.