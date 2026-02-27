Zelenszkij köpni-nyelni nem fog tudni: új dízelvezeték épül Magyarország és Szerbia között

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. „Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot” – folytatta.

Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: „a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat”.

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek.

Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett.

Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között. Ezzel mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag-, dízel- és benzinellátási biztonságát növeljük meg” – tette hozzá.