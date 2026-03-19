török áramlat katonai védelem magyarország szerbia

Vucsics katonái felkészültek a harcra: fegyverrel védi Szerbia Magyarország érdekeit

2026. március 19. 10:46

Szerbia megerősített katonai védelem alá helyezte az energetikai infrastruktúrát.

2026. március 19. 10:46
null

A szerb állam vezetésének döntése nyomán megerősített katonai védelem alá helyezték a kritikus energetikai infrastruktúra egyes elemeit. Ennek részeként a Szerb Hadsereg fokozott biztosítást vezetett be a Žabari településen található „Velika Plana” kompresszorállomásnál, amely kulcsszerepet játszik az orosz földgáz Törökországból Magyarország felé történő szállításában – írja az RTS.

A 2021-ben épült létesítmény a Török áramlat egyik fontos csomópontja, amely nélkül nem lenne biztosítható a folyamatos gázellátás a térségben. Az intézkedések március eleje óta vannak érvényben, és céljuk, hogy időben felismerjék és elhárítsák az esetleges biztonsági fenyegetéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

A védelem több szinten valósul meg: 

a szárazföldi biztosítást speciális katonai egységek látják el, míg a légtér védelmét a szerb hadsereg 250. légvédelmi rakétadandárja biztosítja.

A rendszer részeként korszerű rakétatechnológiát is alkalmaznak, amely képes különböző típusú légi célpontok – köztük drónok és kisebb méretű eszközök – észlelésére és semlegesítésére.

A katonai vezetés hangsúlyozta: az erők folyamatos együttműködésben dolgoznak más biztonsági szervekkel, és elsődleges feladatuk a megelőzés, valamint a gyors reagálás biztosítása. Bár eddig nem történt olyan incidens, amely beavatkozást igényelt volna, a jelenlegi Ukrajna által feszültté tett nemzetközi helyzet indokolttá teszi a fokozott készültséget.

A gázvezeték jelentőségét jól mutatja, hogy Magyarország tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter földgázt kapott ezen az útvonalon keresztül.

Az elmúlt években több ukrán szabotázsakció is történt az orosz energiahordozókat szállító vezetékek ellen, valamint kísérletek történtek a Török Áramlat megrongálására is. Emiatt nemcsak Szerbiában, hanem a vezeték által érintett több országban is, így Törökországban és Magyarországon is szigorították a biztonsági intézkedéseket. Magyarországon például több tucat energetikai létesítményt őriznek katonai erők.

A hatóságok szerint a fokozott védelem fenntartása elengedhetetlen a zavartalan energiaellátás biztosítása érdekében, különösen a jelenlegi, geopolitikailag érzékeny időszakban.

Nyitókép: SASA DJORDJEVIC / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2026. március 19. 11:19
Szerencsére a szerbekre mindig lehet számítani. Igazi barátok.
hatefo
2026. március 19. 11:14
A szerbek jó harcosok és igaz emberek. Köszönjük, hogy mellettünk állnak.
hatefo
•••
2026. március 19. 11:09 Szerkesztve
Mi is ehhez hasonlóan megvédjük szerb barátainkat az őket ért támadásoktól. Magyarország nem hagyja cserben a barátait.
pipa89
2026. március 19. 11:09
Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen együttműködésben leszünk Szerbiával. Örvendetes, igazán örvendetes. Ugyanakkor Brüsszel mára egy szégyenteljes, vérszívó kapcsolat!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!