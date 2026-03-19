Vucsics katonái felkészültek a harcra: fegyverrel védi Szerbia Magyarország érdekeit

A szerb állam vezetésének döntése nyomán megerősített katonai védelem alá helyezték a kritikus energetikai infrastruktúra egyes elemeit. Ennek részeként a Szerb Hadsereg fokozott biztosítást vezetett be a Žabari településen található „Velika Plana” kompresszorállomásnál, amely kulcsszerepet játszik az orosz földgáz Törökországból Magyarország felé történő szállításában – írja az RTS.

A 2021-ben épült létesítmény a Török áramlat egyik fontos csomópontja, amely nélkül nem lenne biztosítható a folyamatos gázellátás a térségben. Az intézkedések március eleje óta vannak érvényben, és céljuk, hogy időben felismerjék és elhárítsák az esetleges biztonsági fenyegetéseket.